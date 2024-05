Stadio Stadio Ettore Giardiniero - Via del Mare di Lecce 13 Maggio 2024 ore 18:30

Termina il match con una vittoria pesantissima messa a referto dall'Udinese. Lucca prima e Samardzic poi battono il Lecce e spingono i bianconeri verso la salvezza con la prima vittoria di Fabio Cannavaro. Per tutti e 90 i minuti non sono mancate le occasioni per i padroni di casa, senza dubbio più propensi a condurre il gioco, ma l'Udinese si è rivelata cinica e concreta.

Nel prossimo turno di Serie A l'Udinese affronterà l'Empoli, mentre il Lecce dovrà vedersela con l'Atalanta.