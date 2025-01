Grazie per aver seguito la diretta scritta di Como-Milan e arrivederci ai prossimi appuntamenti con la Serie A.20:41

90'+5' FISCHIO FINALE: COMO-MILAN 1-2. I rossoneri tornano alla vittoria in campionato.20:27

90'+2' Fadera va via sulla sinistra e crossa basso sul primo palo, dove né Belotti né Gabrielloni riescono a correggere in porta.20:24

90'+1' Quinta sostituzione per il Como. Richiamato in panchina Assane Diao, minuti per Simone Verdi.20:23

90' Quarta sostituzione per il Como. Finisce la partita di Patrick Cutrone, al suo posto Andrea Belotti.20:23

90' Segnalati quattro minuti di recupero.20:23

89' Leao difende il pallone vicino alla bandierina per provare a guadagnare secondi.20:22

86' CHE PARATA DI MAIGNAN! Kempf crossa basso sul primo palo per Cutrone, che anticipa tutti e calcia a botta sicura sul primo palo. Maignan lo copre e respinge con i piedi.20:20

85' AMMONITO Rafael Leão per una spinta ai danni di Diao.20:18

85' Terza sostituzione per il Como. Alberto Dossena lascia spazio ad Alessandro Gabrielloni.20:17

85' Da Cunha crossa sul secondo palo per Kempf, che fa la torre per Dossena, il quale prova a concludere in acrobazia, ma non trova la porta.20:17

82' Dossena sbaglia l'apertura per Diao, che non riesce ad agganciare un pallone difficile. Fallo laterale per il Milan.20:14

79' PILLOLA STATISTICA: Théo Hernández ha realizzato 30 reti in Serie A diventando il primo difensore nella storia del Milan a tagliare il traguardo dei 30 gol nella competizione (superato a quota 29 Paolo Maldini).20:11

76' GOL! Como-MILAN 1-2! Rete di Rafael Leão! Abraham imbuca in verticale per l'inserimento del portoghese, che si trova davanti a Butez e lo batte con un tocco sotto.



74' Doppia punta per il Milan in questo finale: Reijnders si abbassa al fianco di Musah a centrocampo, con Camarda che affianca Abraham al centro dell'attacco.20:06

73' Seconda sostituzione per il Como. Esce Yannik Engelhardt, entra Máximo Perrone.20:05

73' Quinta sostituzione per il Milan. Fuori Youssouf Fofana, dentro Francesco Camarda.20:04

71' GOL! Como-MILAN 1-1! Rete di Theo Hernández! Corner a rientrare di Reijnders allontanato male da Goldaniga, che serve involontariamente Theo. Il francese colpisce al volo di sinistro e con una traiettoria beffarda batte Butez.



71' Riprende il gioco con Fadera regolarmente in campo.20:03

70' Problema fisico per Fadera, rimasto a terra dolorante.20:02

67' Quarta sostituzione per il Milan. Malick Thiaw lascia spazio a Matteo Gabbia.19:59

65' AMMONITO Marc Oliver Kempf per un fallo su Emerson Royal.19:58

63' Reazione immediata del Milan, che prova a chiudere il Como nella sua metà campo alla ricerca del pareggio.19:55

60' GOL! COMO-Milan 1-0! Rete di Assane Diao! Caqueret allarga per l'ex Betis che punta Theo Hernandez, entra in area rientrando sul sinistro e calcia sul primo palo, dove Maignan non riesce ad arrivare.



59' Ritmo più basso in questa fase di partita.19:52

56' AMMONITO anche Yunus Musah per un fallo su Da Cunha.19:48

53' AMMONITO Alejandro Jiménez per una trattenuta ai danni di Fadera.19:46

52' BUTEZ SALVA SU JIMENEZ! Transizione personale di Leao, che arriva fino al limite dell'area e viene chiuso da Kempf, ma il pallone finisce nella zona di Jimenez. L'esterno rossonero salta Dossena e si presenta davanti al portiere del Como, bravo a chiudere la porta e respingere la conclusione.19:45

50' Cambi di uomini ma non tattici per i due allenatori, che ripropongono gli stessi sistemi di gioco visti nel primo tempo.19:43

47' Da Cunha porta palla e allarga sulla destra per Diao, che rientra sul sinistro e calcia, ma senza precisione. Palla larga.19:40

46' SI RIPARTE! Comincia il secondo tempo di Como-Milan.19:38

46' Prima sostituzione per il Como. Non torna in campo Gabriel Strefezza, esordio in Serie A per Maxence Caqueret.19:38

46' Terza sostituzione per il Milan. Finisce la partita di Ismaël Bennacer, al suo posto Yunus Musah.19:37

46' Seconda sostituzione per il Milan. Esce Álvaro Morata, entra Tammy Abraham.19:37

46' Prima sostituzione per il Milan. Fuori Christian Pulišić, dentro Alejandro Jiménez.19:37

Nel Milan da segnalare soprattutto l'infortunio di Pulisic, uscito dal campo qualche secondo prima della fine del primo tempo per un problema muscolare. Al suo posto dovrebbe entrare Jimenez. Conceiçao deve stare anche attento ai tre ammoniti del Milan e, per questo motivo, potrebbe scegliere di sostituire Bennacer con Musah nel corso della ripresa. Può essere soddisfatto, invece, Fabregas, che potrà giocarsi le carte Nico Paz e Caqueret per aumentare la qualità del suo undici.19:36

Primi 45 minuti intensi ed equilibrati quelli tra Como e Milan, nei quali sono stati i padroni di casa ad avere più occasioni. La squadra di Fabregas ci prova subito con una conclusione da fuori di Strefezza, respinta da Maignan. Poi, al 17', Fadera va via a Emerson Royal e crossa basso sul secondo palo per Diao, anticipato da un ottimo intervento di Theo Hernandez. Quattro minuti più tardi il Milan si fa vedere dalle parti di Butez con una grandissima opportunità per Reijnders che, servito da Leao, spreca calciando addosso al portiere del Como, bravo a respingere anche la seconda conclusione di Morata. Nel finale altra occasione per Strefezza, che cerca qualcosa a metà tra un tiro e un cross, ma non trova né la porta né Cutrone sul secondo palo.19:27

45'+2' FINE PRIMO TEMPO: COMO-MILAN 0-0. Non si sblocca il match del Sinigaglia.19:20

45'+1' Pulisic non ce la fa. Milan in dieci in questo finale di primo tempo.19:19

45' Concesso un minuto di recupero.19:18

44' Problema fisico per Pulisic, rimasto a terra dolorante.19:17

43' AMMONITO Malick Thiaw per un intervento in ritardo su Diao.19:17

42' Continua il pressing del Como, che non consente al Milan di trovare giocate facili.19:16

39' Bennacer cerca la verticalizzazione improvvisa per Leao, ma sbaglia la misura del lancio, che finisce tra le braccia di Butez.19:12

36' COSA HA SPRECATO STREFEZZA! Da Cunha recupera un gran pallone sulla trequarti offensiva e allarga sulla destra per l'ex Lecce, che cerca una giocata a metà tra un tiro e un cross basso sul secondo palo per Cutrone. Ne esce fuori una conclusione imprecisa, che finisce sul fondo.19:10

35' Fadera riceve sulla sinistra e cerca il cross immediato alle spalle della difesa rossonera per l'inserimento di Diao, che anticipa Theo Hernandez, ma non riesce ad agganciare il pallone.19:09

33' AMMONITO Ismaël Bennacer per una trattenuta ai danni di Diao.19:06

32' Giropalla del Milan, che fatica a trovare spazi.19:05

29' Grande intervento difensivo di Goldaniga, che anticipa Reijnders, lanciato in profondità da Morata, prima intervenendo con il piede destro e poi, da terra, con la testa.19:03

27' Fofana cerca la conclusione di sinistro dal limite dell'area, ma non trova la porta.19:00

24' Kempf cerca la profondità per lo scatto di Cutrone, anticipato dalla buona uscita di Maignan.18:58

21' DOPPIA GRANDE OCCASIONE PER IL MILAN! Bella azione personale di Leao, che resiste a Van Der Brempt e serve benissimo Reijnders, il quale calcia di prima intenzione dall'interno dell'area, ma colpisce Butez. Il pallone finisce nella zona di Morata che, da posizione defilata, prova a battere il portiere del Como, bravo a chiudere ancora lo specchio.18:55

20' AMMONITO Álvaro Morata per un intervento in ritardo su Diao. Era diffidato e salterà la sfida con la Juventus.18:53

17' CHE OCCASIONE PER IL COMO! Fadera punta Emerson Royal, prende il fondo e crossa basso sul secondo palo alla ricerca di Diao, anticipato da Theo Hernandez ma ultimo a toccare il pallone.18:51

15' Diao imbuca per l'inserimento di Van Der Brempt, che cerca il cross basso di prima intenzione. Thiaw copre e respinge in corner.18:49

12' Fadera protesta per un fallo laterale assegnato al Milan dopo un contrasto con Emerson Royal. Manganiello resta sulla sua decisione.18:46

9' Leao raccoglie un pallone vagante nell'area del Como e scarica a rimorchio per Fofana, che calcia d'interno dal limite dell'area. Butez si distende e blocca a terra.18:43

8' Calcio di punizione battuto verso il centro dell'area da Da Cunha e corretto di testa da Kempf, che non trova però la porta.18:41

6' CI PROVA STREFEZZA! Kempf verticalizza per Fadera che scarica per l'ex Lecce, il quale controlla e calcia dal limite. Conclusione forte sul primo palo, respinta con i pugni da Maignan.18:39

4' Leao salta Van Der Brempt e crossa sul secondo palo per l'inserimento di Emerson Royal, che controlla e calcia, ma Kempf riesce a respingere.18:38

CALCIO D'INIZIO! Comincia Como-Milan. Il primo pallone della sfida è giocato dagli ospiti.18:33

Quasi tutto pronto allo Stadio Sinigaglia di Como. Tra pochi minuti l'arbitro Gianluca Manganiello darà il via al match.18:24

Solite quattro assenze per Conceiçao, che deve fare a meno di Florenzi, Chukwueze, Loftus-Cheek e Okafor, che non ha passato le visite mediche con il Lipsia e farà ritorno a Milano in queste ore. La novità di formazione tra i rossoneri riguarda l'inserimento dal primo minuto di Bennacer, che viene preferito a Musah a centrocampo. Tomori vince ancora il ballottaggio con Gabbia in difesa, mentre Emerson Royal torna titolare dopo la squalifica. Confermato il tridente formato da Pulisic, Morata e Leao.18:23

Due assenze per Fabregas, che deve fare a meno di Alberto Moreno in difesa e di Sergi Roberto a centrocampo. L'allenatore del Como recupera, ma solo per la panchina, Perrone e Nico Paz, toccato duro sulla caviglia da Gigot nell'ultimo match contro la Lazio. Vista l'assenza di Moreno, Fabregas passa alla difesa a tre, schierando un difensore centrale in più, cioè Goldaniga. Confermata la coppia di centrocampo formata da Engelhardt e Da Cunha, mentre Diao esordisce dal primo minuto sulla trequarti, al fianco di Strefezza. Pronto a subentrare il neoacquisto Caqueret.18:20

FORMAZIONI UFFICIALI - Il Milan si schiera in campo con il 4-3-3: Maignan; Emerson Royal, Tomori, Thiaw, Theo Hernandez; Bennacer, Fofana, Reijnders; Pulisic, Morata, Leao. A disposizione: Sportiello, Torriani, Jimenez, Gabbia, Pavlovic, Calabria, Terracciano, Musah, Omoregbe, Abraham, Camarda.18:16

FORMAZIONI UFFICIALI - Il Como si schiera in campo con il 3-4-2-1: Butez; Goldaniga, Dossena, Kempf; Van der Brempt, Engelhardt, Da Cunha, Fadera; Strefezza, Diao; Cutrone. A disposizione: Audero, Reina, Kone, Iovine, Gabrielloni, Belotti, Ozilio, Braunoder, Perrone, Mazzitelli, Razi, Chinetti, Paz, Caqueret, Verdi.18:15

Momento positivo, invece, per la squadra di Cesc Fabregas, imbattuta in cinque delle ultime sei partite, nelle quali ha collezionato, oltre alla sconfitta a San Siro con l'Inter, due vittorie e tre pareggi. Nonostante i buoni risultati dell'ultimo periodo, il Como ha un solo punto di vantaggio sulla zona retrocessione, ma vincendo oggi farebbe un bel balzo in avanti in classifica, raggiungendo il Torino a quota 22 punti.18:14

Quello tra Como e Milan è il primo dei tre recuperi che verranno giocati tra oggi e domani, i quali vedono coinvolte le quattro squadre impegnate nella Supercoppa Italiana, vinta proprio dai rossoneri. Debutto in trasferta in campionato per Sergio Conceiçao, capace di conquistare un trofeo vincendo le prime due partite da allenatore del Milan, salvo poi pareggiare contro il Cagliari all'esordio in campionato, sabato contro il Cagliari. 18:11

Buonasera e benvenuti alla diretta scritta di Como-Milan, recupero della 19^ giornata di Serie A.18:02

