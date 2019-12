LIVE BRESCIA - LECCE 0-0 SERIE A 2019/2020. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Fallo in attacco di Lapadula e calcio di punizione per il Brescia15:02

Fallo a centrocampo su Torregrossa e calcio di punizione per il Brescia15:03

Lapadula anticipato in angolo per un soffio! Lecce vicino al gol del vantaggio15:05

Ottimo inserimento di Romulo che incrocia il destro! Gabriel para e mette in angolo!15:07

Fallo di Lapadula su Balotelli e calcio di punizione per il Brescia15:10

Ammonito Tonali per un fallo ai danni di Ndoj15:11

Ammonito Shakov per un brutto fallo ai danni di Ndoj che forse non riuscirà a proseguire la gara15:16

Rientra senza problemi Ndoj dopo lo scontro. In attacco, però, rimane il Lecce15:18

20'

Grandissima apertura di Balotelli sulla destra per Romulo che crossa al centro: Torregrossa non ci arriva per poco!15:20