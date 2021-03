LIVE PARMA - ROMA 1-0 SERIE A 2020/2021. LA DIRETTA DELLA PARTITA

D'Aversa, oggi squalificato, deve fare a meno di tanti giocatori, soprattutto in attacco: fuori Gervinho, Cornelius, Inglese, Gagliolo e Iacoponi, oltre allo squalificato Kucka. Davanti Pellé la spunta su Zirkzee, ai suoi lati Mihaila e Man. In difesa c'è Osorio al fianco di Bani. Nella Roma rientra Kumbulla a guidare il terzetto difensivo, con Cristante che si accomoda in panchina. In attacco torna titolare Dzeko dopo quasi 20 giorni. Indisponibile Mkhitaryan, a sostegno del bosniaco ci sono El Sharaawy e Pedro, con Pellegrini arretrato a centrocampo. Assenti anche Smalling e Veretout. 14:45