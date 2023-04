DOMANDE FREQUENTI - FAQ Quando si gioca Spezia - Lazio? La gara tra Spezia e Lazio si giocherà venerdì 14 aprile 2023 alle ore 20:45 Chi è l'arbitro di Spezia - Lazio? L'arbitro del match sarà Massimiliano Irrati Chi è l'arbitro al VAR? L'arbitro al VAR del match Spezia - Lazio sarà Aleandro Di Paolo Dove si gioca Spezia - Lazio? La partita si gioca a La Spezia In che stadio si gioca Spezia - Lazio? Stadio Alberto Picco Quali sono i capocannonieri delle due squadre? Ad oggi il capocannoniere dello Spezia è MBala Nzola con 13 gol, mentre il capocannoniere della Lazio è Mattia Zaccagni con 10 gol

PREPARTITA

Spezia - Lazio è valevole per la giornata numero 30 del campionato di Serie A 2022/2023.

La partita è in programma il giorno 14 aprile alle ore 20:45 allo stadio Alberto Picco di La Spezia.

Arbitro di Spezia - Lazio sarà Massimiliano Irrati coadiuvato da Marco Bresmes e Mattia Scarpa. Al VAR invece ci sarà Aleandro Di Paolo.

Attualmente lo Spezia si trova 17° in classifica con 26 punti (frutto di 5 vittorie, 11 pareggi e 13 sconfitte); invece la Lazio si trova 2° in classifica con 58 punti (frutto di 17 vittorie, 7 pareggi e 5 sconfitte).

Lo Spezia ha segnato 25 gol e ne ha subiti 45; la Lazio ha segnato 46 gol e ne ha subiti 20.

La partita di andata Lazio - Spezia si è giocata il 2 ottobre 2022 e si è conclusa 4-0.

In casa lo Spezia ha fatto 17 punti (3 vittorie, 8 pareggi e 4 sconfitte). Fuori casa la Lazio ha totalizzato 28 punti (8 vittorie, 4 pareggi e 2 sconfitte).

Lo Spezia nelle ultime 3 partite ha affrontato il Sassuolo, la Salernitana e la Fiorentina ottenendo 2 punti grazie a 0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta.

La Lazio nelle ultime 3 partite ha affrontato la Roma, il Monza e la Juventus ottenendo 9 punti grazie a 3 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte.

Lo Spezia ha incontrato nell'ultima partita la Fiorentina pareggiando 1-1 mentre La Lazio ha incontrato la Juventus vincendo 2-1.

Il migliore marcatore della squadra allenata da Leonardo Semplici è MBala Nzola con 13 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Maurizio Sarri è Mattia Zaccagni con 10 gol.

Spezia e Lazio si sono affrontate 5 volte in campionato. Nei precedenti match lo Spezia non ha mai vinto, la Lazio ha vinto 5 volte mentre non ci sono mai stati pareggi.

Spezia-Lazio ai raggi x: dati storici, trend e curiosità La Lazio è una delle tre squadre contro cui lo Spezia ha perso tutte le partite disputate in Serie A: cinque sconfitte su cinque contro i biancocelesti, sei contro la Juventus e una contro il Monza.

Lo Spezia ha subito sei gol in due partite casalinghe contro la Lazio in Serie A, una media di tre a incontro; i liguri hanno una media più alta di gol subiti in casa soltanto contro il Napoli (3.3).

Nelle ultime cinque partite di campionato lo Spezia non ha mai incassato più di un gol: per i liguri è la miglior striscia di gare senza almeno due reti subite in Serie A.

Lo Spezia è rimasto imbattuto nelle ultime tre partite casalinghe di Serie A, con Leonardo Semplici in panchina; nelle ultime due sfide, i liguri hanno realizzato tre reti, dopo che erano rimasti a secco nelle cinque precedenti.

La Lazio ha vinto sei delle ultime sette partite (1N) di Serie A: tante vittorie quante nelle precedenti 14 (4N, 4P).

La Lazio ha tenuto la porta inviolata nelle ultime quattro trasferte di Serie A e non fa meglio dal suo record di cinque registrato nel 1998, sotto la guida di Sven-Göran Eriksson.

La Lazio ha subito cinque gol nei primi tempi in questo campionato; nelle prime 29 giornate di Serie A, soltanto sette volte sono state incassate meno reti nei primi 45’ di gioco: la più recente da parte del Milan nel 1993/94 (due gol concessi).

La Lazio è la squadra che ha segnato più gol (10) nei primi 15 minuti di gioco in questo campionato; lo Spezia, invece, è quella che ne ha realizzati meno (uno) nel quarto d’ora finale di gara.

MBala Nzola (13 reti e due assist in questo campionato) è il primo giocatore dello Spezia a prendere parte a 15 gol nel corso di una singola stagione di Serie A; l’attaccante dei liguri ha partecipato al 60% delle marcature della propria squadra in questo campionato: almeno il 15% in più rispetto a qualsiasi altro giocatore.

Lo Spezia è, con Genoa e SPAL, soltanto una delle tre squadre affrontate almeno cinque volte da Ciro Immobile, contro cui l’attaccante della Lazio vanta una media gol pari o superiore a una rete per incontro (cinque gol in cinque sfide contro i liguri).

Queste le statistiche delle due squadre nelle partite giocate fino ad oggi in campionato:

Spezia Lazio Partite giocate 29 29 Numero di partite vinte 5 17 Numero di partite perse 13 5 Numero di partite pareggiate 11 7 Gol totali segnati 25 46 Gol totali subiti 45 20 Media gol subiti per partita 1.6 0.7 Percentuale possesso palla 46.3 52.0 Numero totale di passaggi 11045 15261 Numero totale di passaggi riusciti 8416 12953 Numero di tiri nello specchio per partita 93 119 Percentuale di tiri in porta 42.5 50.0 Numero totale di cross 469 368 Numero medio di cross riusciti 114 74 Duelli per partita vinti 1411 1318 Duelli per partita persi 1577 1244 Corner subiti 157 144 Corner guadagnati 145 134 Numero di punizioni a favore 283 370 Numero di punizioni concesse 408 300 Tackle totali 497 438 Percentuale di successo nei tackle 57.5 60.3 Fuorigiochi totali 45 40 Numero totale di cartellini gialli 75 61 Numero totale di cartellini rossi 4 2

