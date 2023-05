Bianconeri che trovano le reti nel secondo tempo: apre l'ex Fagioli su assist di Chiesa, chiude la partita Bremer abile a controllare in area e ribattere in rete di testa.22:42

Tre punti importanti per la Juventus che consolida il secondo posto arrivando a quota 69; Cremonese che ci prova, combatte, ma esce sconfitta: salvezza sempre piú difficile per i grigiorossi.22:41

Cremonese che chiude in avanti, spinta anche dai suoi tifosi venuti a Torino per questa trasferta.22:36

ANNULLATO IL GOL A MILIK! Gran palla di Di Maria per il polacco che insacca, azione fermata per fuorigioco.22:19

Cross di Valeri che si trasforma in tiro, palla che termina di poco alta con Perin in controllo.22:10

DOPPIO SALVATAGGIO DI CHIRICHES! Chiesa entra in area, crossa e conclude: in entrambi i casi é l'ex Sassuolo a salvare i suoi.22:04

56'

Fagioli non esulta per il gol contro la sua ex squadra, il centrocampista sblocca una partita difficile per la Juventus.22:02