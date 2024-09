Grazie per aver seguito con noi la diretta di Empoli-Juventus, arrivederci al prossimo turno di Serie A.20:06

90'+5' Fine partita: Empoli-Juventus 0-0!19:52

90'+4' Occasione incredibile per l'Empoli con Gyasi: intervento monumentale di Gatti che evita la rete del vantaggio dei toscani.19:52

90' Sono stati concessi 5 minuti di recupero!19:47

89' Sostituzione Empoli: esce Liam Henderson, entra Nicolas Haas.19:45

84' Ci prova ancora la Juventus, questa volta con Fagioli che da fuori area lascia partire una conclusione forte, ma parecchio imprecisa.19:44

80' Iniziativa personale di Cambiaso che tenta il tiro dalla lunga distanza: la palla termina però parecchio alta sopra la traversa.19:36

77' Sostituzione Empoli: esce Alberto Grassi, entra Faustino Anjorin.19:34

77' Sostituzione Empoli: esce Sebastiano Esposito, entra Emmanuel Ekong.19:33

75' Cartellino giallo per Pietro Pellegri.19:30

74' Grande opportunità per l'Empoli con Grassi che arriva al tiro da posizione ravvicinata: conclusione centrale, blocca facilmente Perin.19:30

72' Cartellino giallo per Khéphren Thuram.19:28

67' Sostituzione Juventus: esce Douglas Luiz, emtra Nicolò Fagioli.19:23

67' Sostituzione Juventus: esce Nicolás González, entra Timothy Weah.19:23

67' Sostituzione Juventus: esce Manuel Locatelli, entra Khéphren Thuram.19:22

66' Sostituzione Juventus: esce Kenan Yıldız, entra Samuel Mbangula.22:51

63' Sostituzione Empoli: esce Lorenzo Colombo, entra Pietro Pellegri.19:19

62' Cartellino giallo per Gleison Bremer.19:18

58' La Juventus assedia letteralmente l'area di rigore dell'Empoli, i toscani dal proprio canto continuano a difendersi con ordine e in maniera compatta, provando a ripartire quando possibile.19:14

53' Ancora Juventus pericolosissima, questa volta con Koopmeiners: servito alla perfezione da Cambiaso, l'olandese colpisce al volo, ma trova sulla sua strada ancora una volta un reattivo Vasquez.19:09

50' Grande occasione per la Juventus: passaggio filtrante perfetto di Nico per Vlahovic che, a tu per tu con Vasquez, da posizione leggermente defilata, si lascia ipnotizzare da un ottimo intervento del portiere dell'Empoli.19:07

46' Inizia il secondo tempo di EMPOLI-JUVENTUS!19:02

Potrebbe cercare di smuovere qualcosa la Juventus nel secondo tempo., occhio infatti soprattutto a Mbangula e Fagioli in panchina. Nell'Empoli scalpita Solbakken per provare a dare una scossa in avanti.18:48

Prima frazione non particolarmente movimentata al Castellani. Sfida tattica tra l'Empoli, ben organizzata e compatta difensivamente parlando, e la Juventus, in campo con rotazioni e scambi continui, ma non in grado di concretizzare le poche occasioni avute. La più ghiotta sicuramente quella di Gatti, bravo di testa, ma fermato dallo splendido intervento di Vasquez. Termina dunque 0-0 il primo tempo tra Empoli e Juventus.18:48

45' Finisce il primo tempo di EMPOLI-JUVENTUS!18:46

40' Cross da calcio di punizione di Koopmeiners che diventa quasi un tiro e che per poco non sorprende Vasquez, la palla termina di poco alta sopra la traversa.18:45

36' Splendida palla di Koopmeiners per Gatti: imperioso nello stacco il difensore della Juventus, super intervento di Vasquez che evita il gol.18:37

32' Conclusione dalla lunga distanza di Colombo, la palla termina parecchio alta sopra la traversa.18:33

27' Tentativo di Nico Gonzalez che strozza la conclusione e lascia partire un tiro che diventa insidioso, ma su cui Yildiz non riesce ad intervenire.18:28

24' La Juventus gestisce il possesso e prova a superare il muro difensivo avversario, l'Empoli intanto aspetta e tenta di colpire in contropiede. Dopo metà primo tempo però il risultato è ancora di 0-0.18:25

19' Conclusione dalla distanza di Maleh: tiro forte, ma centrale e di conseguenza gestibile per Perin.18:20

15' Splendido spunto in profondità di Yildiz per Vlahovic, ma è decisivo l'intervento di Ismajli in scivolata che evita ulteriori pericoli.18:15

12' Squillo dell'Empoli con Pezzella che prova a pescare Gyasi in area, provvidenziale l'intervento di Kalulu in ripiego.18:12

9' Dopo 9 minuti sono già 2 i corner a favore della Juventus, da entrambi però non è scaturito alcun pericolo per l'Empoli.18:10

4' Tante rotazioni e continui scambi tra i calciatori della Juventus, pochi punti di riferimento per l'Empoli. La squadra di D'Aversa in apnea fin da subito.18:06

1' Inizia il primo tempo di EMPOLI-JUVENTUS!18:01

La Juventus ha vinto sei delle ultime sette trasferte contro l’Empoli in Serie A (1P), segnando 16 gol nel periodo (2.3 reti di media) e subendone esattamente la metà (otto).17:38

Empoli e Juventus hanno pareggiato l’ultima sfida di campionato (1-1 all’Allianz Stadium lo scorso 27 gennaio), solo una volta i toscani sono rimasti imbattuti in due match di fila contro i bianconeri in Serie A: nel 1998/99 (1V, 1N).17:38

Le scelte di Thiago Motta: esordio da titolare per Kalulu sulla corsia di destra, Cambiaso spostato a sinistra e Perin in porta al posto di Di Gregorio. Gioca Nico Gonzalez avanti con Koopmeiners e Yildiz alle spalle di Vlahovic.17:37

Le scelte di D'Aversa: si passa al 3-5-2 in casa Empoli con Maleh che rinforza la mediana e Solbakken che parte dalla panchina. Esposito affiancherà Colombo in avanti, mentre Goglichidze completa il terzetto arretrato al fianco di Ismajli e Viti.17:36

Panchina Juventus: Pinsoglio, Di Gregorio, Danilo, McKennie, Adzic, Thuram, Fagioli, Weah, Cabal, Savona, Rouhi, Mbangula.17:34

Panchina Empoli: Seghetti, Brancolini, Sambia, Anjorin, Pellegri, Cacace, Sazonov, Ekong, De Sciglio, Haas, Marianucci, Konate.17:34

Formazione JUVENTUS (4-2-3-1): Perin - Kalulu, Gatti, Bremer, Cambiaso - Locatelli, Douglas Luiz - Nico Gonzalez, Koopmeiners, Yildiz - Vlahovic. 17:34

Formazione EMPOLI (3-5-2): Vasquez - Goglichidze, Ismajli, Viti - Gyasi, Maleh, Grassi, Henderson, Pezzella - Esposito, Colombo. 17:31

L'Empoli arriva dal pareggio maturato per 1-1 in trasferta con il Bologna, la Juventus è reduce invece dallo 0-0 casalingo con la Roma.17:27