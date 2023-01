Si chiude questa domenica di Serie A con la sfida all'Olimpico tra Roma e Fiorentina, con i giallorossi alla ricerca dei tre punti per non lasciar scappare la zona Europa.20:17

La formazione della FIORENTINA: 4-2-3-1 per Italiano, Terracciano - Dodo, Milenkovic, Igor, Biraghi - Amrabat, Duncan - Ikoné, Bonaventura, Kouame - Jovic. A disp.: Gollini, Cerofolini, Kayode, Venuti, Terzic, Ranieri, Bianco, Amatucci, Gonzalez, Castrovilli, Barak.20:20

Mourinho schiera dal primo minuto a centrocampo i giovani Bove e Zalewski, in attacco Abraham supportato da Dybala e Pellegrini. Kumbulla per Ibanez in difesa.20:21