Grazie per aver seguito con noi la diretta di questa partita! Arrivederci al prossimo turno di Serie A!20:12

Il Como trova 2 gol nei minuti di recupero e ottiene 3 punti pesantissimi! Sembrava una partita destinata allo 0-0 ma al minuto 93 un grandissimo assist di Cutrone manda in rete Gabrielloni, che al 97° fa assist a sua volta su un contropiede magistrale del Como servendo palla a Nico Paz per il più facile dei gol! 20:03

90'+7' TRIPLICE FISCHIO ALLO STADIO GIUSEPPE SINIGAGLIA!! Como-Roma 2-020:00

90'+7' GOL!! COMO 2-Roma 0!! Nico Paz chiude la partita!! Lancio lungo di Svilar da centrocampo con tutta la Roma proiettata in avanti! Respinge palla la difesa del Como e Gabrielloni può involarsi solo verso l'area di rigore! Giunto davanti a Svilar passa palla a Nico Paz che insacca a porta vuota!



90'+6' Ammonito Alessandro Gabrielloni per aver allontanato un pallone.19:57

90'+6' Si continua a giocare. Punizione per la Roma da centrocampo. Ultima speranza per la squadra di Ranieri.19:57

90'+5' E' una bolgia il Sinigaglia!!19:56

90'+5' Reina gioca con il cronometro e aspetta l'arrivo di Dovbyk prima di prendere il pallone con le mani.19:56

90'+3' GOL!! COMO-Roma 1-0!! Allo scadere trova il vantaggio il Como!! Cutrone lavora sporco e di fisico tiene palla in area di rigore, si gira e serve un gran pallone sul primo palo. Gabrielloni anticipa N'Dicka e con la punta fredda Svilar siglando il suo primo gol in Serie A!!



90'+2' Mancini batte velocemente una rimessa laterale servendo Pisilli in area di rigore. Cross del centrocampista lanciato quest'anno da De Rossi che viene respinto dalla difesa comasca. Pisilli protesta per un fallo di mano. Rapuano lascia giustamente correre.19:54

90' 4 minuti di recupero.19:52

90' Celik esce dalla difesa con un tunnel e poi superando anche Ben Konè in velocità. Fallo dell'esordiente ivoriano che merita il cartellino giallo secondo Rapuano.19:51

89' Sergi Roberto compie un'ottima azione difensiva prima sradicando palla a Soulè e poi procurandosi fallo.19:50

85' Mischia incredibile in area della Roma a seguito si uno schema attuato dal Como su un calcio piazzato. Visionata al VAR una trattenuta di Pellegrini e si prosegue.19:47

83' DI NUOVO NICO PAZ!! Riceve palla il talento alla corte di Fabregas, si gira e trova spazio. Conclusione di sinistro che esce di pochissimo a lato della porta difesa da Svilar!19:45

81' Lancio lungo in direzione di Gabrielloni che di testa appoggia per Cutrone. La palla arriva al neo entrato koné che tenta la conclusione dalla distanza calciando ampiamente alto sopra la traversa.19:43

80' Esce Gabriel Strefezza. Al suo posto entra in campo Alessandro Gabrielloni.19:41

79' Doppia sostituzione per il Como. Lucas da Cunha, appena ammonito, lascia il campo a favore di Benjamin Koné.19:40

78' Trattenuta prolungata di Da Cunha su Soulé. Cartellino giallo per lui e punizione da posizione interessante per la Roma.19:40

78' Prende il fondo Nico Paz sulla sinistra. Cross sul secondo palo dove Hermoso appoggia di testa per Svilar.19:39

76' Dopo la grande occasione avuta esce dal campo Paulo Dybala. Entra al suo posto Matías Soulé. La fascia da capitano cambia ancora proprietario e va a Pellegrini.19:43

75' DYBALA!! Azione insistita della Roma. Dybala riceve palla al limite dell'area piccola e di sinistro calcia a lato!19:37

73' ANCORA NICO PAZ! Altro tentativo dell'argentino con una conclusione alla sinistra di Svilar. Si distente il portiere della Roma che spinge la palla fuori dallo specchio della porta.19:35

70' A 20 minuti dalla fine il risultato è ancora ancorato sullo 0-0.19:33

70' Cutrone rientra nella propria metà campo e ruba palla a Pisilli facendo ripartire l'azione del Como. Lancio impreciso dalle retrovie che finisce il fallo laterale.19:32

69' Cross troppo sul portiere di Fadera. Svilar salta e agguanta il pallone.19:30

68' Spende il giallo Van der Brempt per fermare la ripartenza di Dybala.19:29

67' ANCORA COMO!! Avanza Goldaniga e prova la conclusione dalla distanza. Vola Svilar a mettere palla in calcio d'angolo!19:28

66' SUBITO CUTRONE!! Cross dalla destra di Van Der Brempt per il bomber del Como che gira di testa sfiorando il secondo palo. Svilar immobile!19:28

65' Nico Paz prova una giocata da terra ma commette fallo su Koné.19:26

64' Esce ancheYannik Engelhardt e viene sostituito Sergi Roberto.19:25

64' Doppio cambio per Fabregas.Esce Andrea Belotti ed entra Patrick Cutrone.19:25

62' Infine inizia la partita di Pisilli che va a sostituire Saelemaekers.19:25

62' Esce anche l'ammonito Le Fée e fa il suo ingresso in campo Lorenzo Pellegrini.19:24

62' Tripla sostituzione ordita da Ranieri! Abdulhamid lascia il terreno di gioco ed entra Gianluca Mancini.19:23

61' Viene ammonito Andrea Belotti per un contatto in ritardo a centrocampo.19:23

61' Fadera ci prova a giro con la palla che si spegne sul fondo.19:22

61' Duello tra Belotti ed Hermoso su una palla indirizzata sul primo palo. Hermoso riesce a contrastare in calcio d'angolo.19:22

60' Ritmo decisamente più basso rispetto al primo tempo. Con l'ingresso in campo di Dovbyk la Roma sembra aver perso il brio che aveva in attacco nel corso della prima frazione di gioco.19:21

59' Cross di Angelino da sinistra servito da Dybala. Dovbyk anticipato.19:20

57' Celik scivola in area di rigore e cadendo tocca la palla per 2 volte con le mani. Intervento non volontario e non punibile dal direttore di gara.19:19

56' OCCASIONE COMO! Angolo per il Como battuto corto. Palla all'interno dell'area di rigore allontanata male dalla difesa romana. Arriva a rimorchio Fadera che calcia violentemente obbligando ancora Svilar a rifugiarsi in corner.19:18

55' Cartellino giallo per Le Fée che entra in ritardo su Fadera. Buon calcio di punizione per il Como.19:16

54' Angelino prova ad offrire in profonditàper la progressione di Dovbyk. La palla è troppo lunga e la difesa del Como recupera palla.19:16

52' Ottima uscita palla al piede di Celik che serve profondo per Dovbyk. L'attaccante ucraino non riesce a servire Abdulhamid e il pallone torna in possesso del Como.19:13

50' Como uscito benissimo dagli spogliatoi.19:11

49' BELOTTI SPRECA! Sugli sviluppi del corner Barba controlla e dopo uan finta serve una gran palla al limite dell'area piccola per Belotti che mastica la conclusione da un passo!19:11

48' Angolo battuto corto su Da Cunha che si accentra e calcia verso la porta.Svilar alza palla oltre la traversa. Ancora angolo per il Como.19:10

48' Strefezza fa sfilare un pallone ed elude l'intervento di Hermoso. Angelino argina mettendo palla in calcio d'angolo.19:09

46' Cambio all'intervallo per Ranieri. Stephan El Shaarawy lascia il campo in favore di Artem Dovbyk. Con l'uscita dell'esterno italo-egiziano la fascia da capitano passa al braccio di Paulo Dybala.19:06

46' PARTE IL SECONDO TEMPO! Palla gestita dalla Roma.19:07

Vi aspettiamo tra pochissimo per seguire assieme la ripresa della partita!18:54

Primi 45 minuti volati ad un ritmo elevato nonostante il risultato sia ancora bloccato sullo 0-0. La Roma con El Shaarawy, Dybala e Saelemaekers ha messo più volte in apprensione la difesa del Como; mentre dall'altra parte è stato Nico Paz il pericolo più grande per la porta difesa da Svilar. Le occasioni più grandi sono capitate sui piedi di Saelemaekers quando al 7° minuto a sfiorato l'incrocio dei pali con una pregevole conclusione al volo e a Nico Paz che ha visto la sua conclusione di calcio piazzato stamparsi sulla traversa.18:54

45'+1' FINISCE IL PRIMO TEMPO! Como-Roma 0-018:50

45'+1' Il primo cartellino giallo viene sventolato a Edoardo Goldaniga per aver conteso palla ad El Shaarawy quando questa era fuori dal rettangolo di gioco.18:49

45' 1 minuto di recupero18:49

45' Ribaltamento di fronte con Nico Paz che entra in area di rigore dalla sinistra e calcia sul primo palo. Blocca in 2 tempi Svilar.18:48

45' Parte Dybala con un pallone troppo lento su cui Reina arriva con entrambe le mani a bloccare la sfera.18:47

44' Calcio di punizione interessantissimo per i giallorossi. Goldaniga frana su Dybala, che posiziona la palla per andare al tiro.18:47

42' Incursione di Dybala che una volta entrato in area allarga per Saelemaekers. Rientra sul sinistro il belga e crossa per El Shaarawy. Svetta Goldaniga che anticipa tutti e concede calcio d'angolo alla Roma.18:46

40' Blocco di Hermoso su Strefezza con l'azione lasciata correre da Rapuano. Le Fee tenta un disimpegno in mezzo a 3 giocatori e alla fine commette fallo concedendo un buon calcio di punizione al Como.18:44

38' Nel duello tutto argentino Nico Paz commette fallo su Paulo Dybala. Calcio di punizione dalla trequarti per la formazione capitolina.18:41

35' N'Dicka e Van Der Brempt saltano assieme su un pallone alto. Sbilanciato, il difensore ivoriano rovina a terra. Lascia correre Rapuano.18:40

33' Continua ad esprimere un ottimo calcio la Roma con il suo tridente. Sul cross di Dybala a cercare El Shaarawy spazza lontano la difesa lombarda.18:36

32' Brutta uscita del Como che regala una rimessa laterale alla Roma in posizione avanzata.18:35

31' Giocata di Fadera che manda a vuoto Celik, che lo stende e commette fallo.18:34

30' Tentativo dalla distanza di Abdulhamid che si perde alta sopra la traversa.18:33

29' La Roma è ancora in attacco grazie a un ottimo passaggio di Le Fee per Dybala che apre il campo in 2. Palla larga del numero 21 per Saelemaekers che di prima intenzione cerca El Sharaawy fornendogli il pallone troppo indietro.18:33

28' Altra ottima combinazione dell'attacco giallorosso. Fitta rete di passaggi che porta al gol di Koné su un buon inserimento. Azione fermata per un fuorigioco ad inizio azione.18:31

24' Contatto duro su Dybala al limite dell'area di rigore non sanzionato da Rapuano. Decisione dubbia da parte del direttore di gara.18:28

23' 2 palloni persi nella stessa azione dai giallorossi. La seconda è un retropassaggio rischioso di Le Fee che mette in difficoltà Svilar con la pressione di Strefezza su di lui. Blocca in 2 tempi il portiere serbo.18:27

21' Sembra avere un problema fisico Koné. Ranieri manda preventivamente Pisilli a scaldarsi.18:25

21' OCCASIONE COMO! Palla sanguinosa persa in ripartenza dalla Roma! Strefezza si invola verso l'area avversaria e calcia dal limite senza inquadrare lo specchio della porta.18:24

19' NICO PAZ!! Si fa vedere anche il Como davanti! Calcio di punizione battuto dal talento argentino con la palla che non scende abbastanza e bacia la parte alta della traversa prima di uscire dal campo.18:22

17' Fallo a centrocampo di Hermoso che trattiene vistosamente Belotti che lo aveva appena saltato fermando la ripartenza comasca. Graziato il difensore ex Real Madrid che non viene punito con il cartellino giallo.18:20

16' Sugli sviluppi del corner la palla arriva sul sinistro di Celik che controlla e calcia alto sopra la traversa.18:19

15' DA CUNHA RISCHIA L'AUTORETE! Lancio lungo per Abdulhamid che cambia gioco per Angelino. Lo spagnolo sembra in ritardo ma si va a prendere il pallone con caparbietà. Palla tesa da sinistra a centro aera con Da Cunha che devia in angolo sfiorando la porta.18:19

12' Che bel disimpegno della Roma! Rimessa laterale battuta da Barba in posizione avanzata. La difesa capitolina torna subito in possesso del pallone ed escono fraseggiando corto spostando la palla prima orizzontalmente e poi avanzando. Ripartenza fermata con un fallo su Koné.18:16

10' Lancio di N'Dicka per Angelino, cambio di gioco per Abdulhamid che gioca con Saelemaekers. Rabona del belga che trova un'altra deviazione in corner.18:13

8' Gran movimento di Dybala che si muove alle spalle della difesa lombarda. Passaggio ad Abulhamid che successivamente da una palla troppo pigra ad El Shaarawy che viene anticipato.18:11

7' SAELEMAEKERS AL VOLO!! Corner calciato a centro area e Reina di pugno fa impennare la sfera. Si coordina benissimo il belga che al volo di destro sfiora l'incrocio dei pali!18:09

6' Goldaniga devia il cross di testa e la Roma conquista un altro angolo.18:08

5' Copertura di Engelhardt su una palla di Dybala in area di rigore. In difficoltà la difesa del Como mette palla in calcio d'angolo.18:08

4' Buono spunto di Le Fee che con qualità salta la pressione di 2 avversari. Palla in profondità per Abdulhamid che tenta una palla bassa a centro area rinviata dalla difesa del Como.18:07

3' Colpo di Van Der Brempt con il braccio largo su Angelino. Posizione irregolare però dell'esterno spagnolo.18:06

1' Contatto tra Hermoso e Strefezza. Primo calcio di punizione della partita a favore della formazione di casa.18:04

INIZIA LA PARTITA! Il primo pallone della contesa è gestito dal Como.18:02

Squadre schierate al centro del campo dove risuona l'inno della Serie A! Foto di rito e i capitani Reina ed El Shaarawy scambiano i gagliardetti. E' tutto pronto per l'inizio di questa sfida!18:01

Il Como è la 48a squadra affontata da Ranieri in Serie A. Eguagliato il record di Mazzone.17:59

Cambio dell'ultimo minuto per Ranieri. Hermoso prende il posto di Hummels che, influenzato, si accomoda in panchina.17:57

Le scelte di Ranieri. Leggero turnover da parte del tecnico romano anche in virtù dell'impegno di Giovedì scorso contro lo Sporting Braga. In difesa riposo per Mancini e chance per Celik al fianco di N'Dicka e Hummels a proteggere Svilar. Le Fee torna ad avere una maglia da titolare e vicino a lui giocherà Konè con Abudlhamid largo sulla sinistra e Angelino sull'altro lato del campo. El Shaarawy e Saelemaekers sostengono Dybala. Dovbyk partirà ancora dalla panchina. L'unico giocatore non disponibile è l'infortunato Cristante.17:18

Le scelte di Fabregas. Un solo cambio tra le fila del Como rispetto al pareggio maturato al Penzo nello scorso turno di campionato. Barba prende il posto di Sala. Confermato "il gallo" Belotti come terminale offensivo, altra panchina per Cutrone. Il tecnico spagnolo deve rinunciare per infortunio a Perrone, Jasim, Sala e Moreno. 17:23

A disposizione Roma. Ryan, Soulé, Baldanzi, Dahl, Pisilli, Pellegrini, Bellucci, Mancini, Sangaré, Shomurodov, Dovbyk, Hummels, Zalewski.17:57

A disposizione Como. Audero, Braunoder, Fellipe Jack, Cutrone, Iovine, Sergi Roberto, Gabrielloni, Dossena, Kone, Mazzitelli, Baselli, Cerri, Verdi.17:21

FORMAZIONE UFFICIALE ROMA. Il 3-4-2-1 è il modulo scelto da Ranieri. Svilar; Celik, Hermoso, N'dicka; Abdulhamid, Le Fee, Koné, Angelino; El Shaarawy, Saelemaekers; Dybala.17:57

FORMAZIONE UFFICIALE COMO. Fabregas sceglie il 4-2-3-1 per la sfida alla Roma. Reina; Van Der Brempt, Goldaniga, Kempf, Barba; Da Cunha, Engelhardt; Strefezza, Nico Paz, Fadera; Belotti.17:07

Il direttore di gara designato è il Sig. Rapuano della sez. di Rimini. I suoi assistenti sono Berti e Bresmes, con Perenzoni che svolgerà i compiti del IV uomo. Serra e Paterna saranno rispettivamente Var e Avar dell’incontro.12:43

Sono 27 i confronti diretti tra le due squadre: 14 successi per i giallorossi, 8 pareggi e 5 vittorie dei lombardi. Un ruolino di marcia che si arricchisce di una differenza reti che pende dal lato dei ragazzi di Ranieri, con 29 gol fatti e 13 subìti.L'ultimo precedente è a favore del Como. Il 25 Gennaio 2003 i gol di Music e Carbone valsero la vittoria al Como sulla Roma all'epoca allentata da Fabio Capello.12:42

Stagione molto complicata per la Roma che arranca nella parte destra della classifica. 16 punti in 15 giornate di campionato per i giallorossi che gli valgono la 12a piazza in Serie A. Sembra aver ritrovato il vigore la formazione capitolina dopo l'approdo di Sir Claudio ma i risultati continuano ad essere piuttosto altalenanti. Nell'ultima giornata di campionato i capitolini si sono imposti con un netto 4-1 contro il Lecce di Giampaolo. Vittoria anche in Europa League nel corso della settimana contro lo Sporting Braga grazie al 3-0 maturato allo Stadio Olimpico. 12:38

Il Como si trova nella parte bassa della classifica, più precisamente al 17° posto grazie ai 12 punti conquistati fino ad adesso. Dopo le 2 vittorie consecutive ottenute contro l'Atalanta e l'Hellas Verona nella 5a e nella 6a giornata di campionato, la formazione lombarda non è più stata in grado di trovare la vittoria. Nelle successive 9 partite sono arrivate 5 sconfitte e 4 pareggi. Nell'ultima giornata di campionato è arrivato un rocambolesco 2-2 al Penzo contro il Venezia.12:33

Siamo allo Stadio Giuseppe Sinigaglia! Il Como di Cesc Fabregas ospita la Roma di Claudio Ranieri!12:26

Buonasera e benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Como e Roma, gara valida per la 16a giornata di Serie A!12:25

