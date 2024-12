Grazie per aver seguito la diretta scritta di Milan-Genoa 0-0 e arrivederci ai prossimi appuntamenti con la Serie A.22:53

90'+6' Triplice fischio di Guida. Milan-Genoa termina 0-0 tra i fischi di San Siro.22:44

90'+5' Leao appoggia di testa per Reijnders che calcia male dalla distanza, poi il portoghese commette fallo in attacco e fa svanire le ultime speranze dei rossoneri.22:43

90'+3' Qualche fischio per Okafor che sbaglia il cross consegnando palla direttamente a Leali.22:42

90'+3' Prova l'assedio il Milan per vincerla in extremis.22:41

90'+2' Martin va direttamente in porta col sinistro, palla alta sopra la traversa.22:40

90'+1' Sostituzione Genoa: esce Alessandro Zanoli, entra Brooke Norton-Cuffy.22:40

90' Quattro minuti di recupero.22:40

90' Doppia conclusione del Genoa respinta da Gabbia, sulla seconda arriva il fischio di Guida per fallo di mano. Punizione per il Genoa a una ventina di metri dalla porta di Maignan in posizione centrale.22:39

89' Corner per il Genoa che prova a farsi vedere in zona offensiva in questo finale.22:37

88' Brivido per i tifosi rossoneri con Thiaw che tocca male all'indietro per Maignan, costretto a una rapida rincorsa per togliere la palla dalla propria area piccola.22:37

88' Palla forte e bassa in area di Reijnders, Gabbia la sfiora ma Leali non si fa ingannare e la blocca a terra.22:36

87' Reijnders chiude su Zanoli poi spacca in due il Genoa, la palla arriva poi a Morata dopo un assist di Leao ma lo spagnolo non trova la porta. C'è però una deviazione di Badelj e sarà calcio d'angolo per i padroni di casa.22:36

86' Dribbling in velocità e cross al centro di Jimenez, Camarda viene anticipato.22:35

85' Punizione per il Genoa, Martin butta la palla in area dove però Maignan è attento e la fa sua in uscita a due mani.22:34

84' Martin mette in mezzo dalla sinistra, Badelj raccoglie la respinta corta della difesa rossonera ma sbaglia completamente la conclusione col destro dalla distanza.22:32

82' Cross di Zanoli dalla destra dopo che Thorsby aveva aggirato Fofana, la palla è però a metà strada tra Vitinha e Pinamonti e viene spazzata da Emerson Royal.22:30

80' Sostituzione Genoa: fuori Fabio Miretti, dentro Vitinha.22:28

79' TRAVERSA DI MORATA! Tocco di Reijnders in area per Morata, conclusione immediata e violenta dello spagnolo che spacca la traversa! Milan ancora vicino al vantaggio.22:28

78' Gioco fermo. Martin scivola malamente a terra al limite della propria area e si infortuna. Sanitari rossoblu in campo.22:30

76' Sostituzione Milan: esce Samuel Chukwueze, entra Noah Okafor.22:25

76' MORATA A LATO! Ripartenza quasi perfetta del Milan dopo una palla persa da Miretti, Reijnders apre per Morata a destra, lo spagnolo rientra sul sinistro ma non trova la porta da dentro l'area.22:24

74' Cross troppo alto per tutti di Chukwueze, arriva qualche mugugno da parte del pubblico di casa.22:22

71' Slalom di Morata, palla a Leao che viene murato, poi Jimenez calcia dai 25 metri direttamente sul fondo.22:20

70' Dalla parte opposta, Leao calcia male col sinistro da dentro l'area ma si alza la bandierina dell'assistente per indicarne il fuorigioco.22:19

69' Zanoli libera Thorsby al cross dalla destra, la palla del norvegese è però troppo molle e viene intercettata dalla difesa di casa.22:18

68' Tackle piuttosto deciso di Reijnders su Frendrup a fermare la ripartenza rossoblu. Guida non estrae alcun cartellino tra le proteste dei giocatori ospiti.22:17

67' Jimenez strappa sulla sinistra e crossa in area teso, Martin ci arriva per primo alzando la palla di testa. Poi l'azione prosegue e il Milan ottiene un calcio d'angolo.22:15

66' Timide proteste del Genoa per un presunto tocco di braccio di Camarda sul precedente calcio d'angolo, per ora si gioca.22:14

65' Zanoli al cross dalla destra, Gabbia anticipa Pinamonti in angolo.22:13

64' Incursione verticale di Reijnders, apertura a sinistra per Leao che crossa in mezzo dove Camarda e Morata si ostacolano e Frendrup riesce a toccare all'indietro per Leali.22:12

62' Reijnders trova Morata libero in area ma lo spagnolo prova una sponda all'indietro anziché calciare da ottima posizione. Poi la palla colpisce Guida che ferma il gioco e la consegna al Genoa.22:11

62' Sostituzione Milan: termina la partita di Mattia Liberali, inizia quella di Francesco Camarda.22:10

61' Pressione rossonera al limite dell'area avversaria, Liberali spreca però tutto con un cross troppo alto per Leao che termina a fondo campo.22:10

60' Stringe ancora i denti il numero 13 del Genoa che prova ancora a proseguire la propria partita.22:08

59' Bani è di nuovo a terra, stavolta entrano i sanitari genoani e Matturro ha accelerato il riscaldamento a bordocampo.22:07

58' Fofana morbido in verticale per Liberali che, chiuso tra Vasquez e Martin, non riesce a intervenire di testa dal limite dell'area piccola.22:07

58' Si riparte ma il numero 13, regolarmente in campo, zoppica vistosamente.22:06

57' Gioco fermo. C'è Bani a terra dopo uno scontro involontario con Leao.22:05

57' Tacco di Reijnders che libera Morata in area rossoblu, lo spagnolo era però finito in fuorigioco.22:05

54' Break di Frendrup, palla a Zanoli in area che crossa però male al centro, poi ci prova anche Miretti ma Fofana libera la propria area.22:02

53' Cross di Chukwueze, Vasquez anticipa Leao ma il Milan rimane stabilmente nel camo avversario.22:01

53' Doppia respinta della difesa rossonera, poi Badelj finisce in fuorigioco e il possesso torna a essere rossonero.22:01

52' Manata di Gabbia ai danni di Pinamonti. Calcio di punizione per il Genoa che può provare a rendersi pericoloso su palla inattiva.22:00

51' Recupero palla di Liberali su Zanoli, poi però il classe 2007 cerca un numero improbabile nella metà campo avversaria e perde palla.21:59

49' Genoa che fatica tantissimo a gestire il possesso palla, Vieira è praticamente sempre in piedi a ridosso della linea di bordocampo per chidere ai suoi maggiore precisione.21:58

46' OCCASIONE MILAN! Chuwkueze al cross dalla destra col sinistro a rientrare, Emerson Royal la spizza sul secondo palo costringendo Leali a un mezzo miracolo per togliere la palla dall'angolino. Milan a un passo dal vantaggio.21:55

46' Si ricomincia!21:53

45' Sostituzione Genoa: fuori Alessandro Vogliacco, dentro Stefano Sabelli.21:53

45' Sostituzione Milan: fuori Tammy Abraham, dentro Alvaro Morata.21:53

Frazione quasi totalmente di marca rossonera con gli uomini di Fonseca che creano diverse situazioni pericolose dalle parti di Leali ma non riescono a incidere. Il Genoa non si è praticamente mai visto dalle parti di Maignan, schiacciato costantemente nella propria metà campo dall'iniziativa avversaria. Due ammoniti tra le fila rossoblu, Vogliacco e Zanoli, entrambi per interventi scorretti su Jimenez, finora una vera e propria spina nel fianco della squadra ligure.21:40

45'+2' Fine primo tempo. Milan-Genoa è 0-0 dopo i primi 45 minuti.21:36

45'+2' Doppio intervento di Leali, il primo difettoso in uscita alta, il secondo perfetto con la palla bloccata a due mani su traversone morbido dalla sinistra di Jimenez.21:36

45'+1' Cross morbido di Leao in area, Abraham ci arriva di testa ma non trova la porta. Palla deviata da Vasquez.21:35

45' Due minuti di recupero.21:34

44' JIMENEZ! Destro da fuori dell'esterno numero 20, Leali la blocca in due tempi dopo una deviazione che stava per beffarlo.21:32

42' Ammonito Zanoli per un fallo su Jimenez che gli era andato via nello stretto.21:31

41' Miretti giù in area rossonera dopo una leggera spinta di Liberali. Proteste rossoblu ma Guida non fischia nulla. Nessun intervento dalla sala VAR per la decisione presa sul campo.21:30

40' Lunga fase di possesso del Milan chiusa dal destro da distanza siderale di Fofana. Leali controlla l'uscita della palla, lontana dal palo alla sua destra.21:29

36' Vogliacco sale altissimo per bloccare Leao, Guida fischia fallo al difensore rossoblu che sta rischiando molto dopo l'ammonizione ricevuta al 22'.21:25

34' LEALI! Flipper in area genoana, Leali la toglie dalla propria porta con un bel riflesso. L'ultimo a toccare era stato Badelj che stava rischiando una clamorosa autorete.21:23

33' Chukwueze cerca il sinistro a giro dallo spigolo dell'area, palla altissima sopra la traversa di Leali dopo una deviazione avversaria.21:22

32' Apertura perfetta di Pinamonti per la corsa di Zanoli sulla destra, l'esterno rossoblu arriva al cross bruciando Jimenez ma la sua palla viene intercettata da Thiaw.21:21

32' Genoa che prova a scuotersi ma il Milan sta chiudendo perfettamente tutti gli spazi.21:20

31' Rientra solo ora Leao che però continua a perdere sangue dal naso.21:19

30' Zanoli punta Jimenez che non cade nelle finte dell'avversario e gli sradica il pallone fermando l'offensiva genoana.21:19

29' I due tecnici approfittano di questo cooling break involontario per dare ulteriori direttive ai propri giocatori. Il gioco riprende col Milan in dieci per l'assenza di Leao.21:17

28' Altra interruzione, Leao perde sangue dopo un colpo involontario di Martin.21:16

27' Thiaw viene medicato al sopracciglio sinistro, dovrebbe riuscire a continuare la partita senza problemi.21:16

26' Reijnders scodella in area il calcio piazzato, Thiaw viene anticipato da Vasquez e rimane a terra dopo uno scontro fortuito col giocatore rossoblu Gioco fermo.21:16

25' Thorsby salta in modo scomposto su Emerson Royale e concede un altro piazzato per il Milan sulla trequarti offensiva.21:14

24' OCCASIONE MILAN! Cross morbido dalla sinistra di Jimenez, Chukwueze si coordina col sinistro in corsa ma calcia altissimo da ottima posizione.21:13

24' Nulla di fatto sul corner successivo ma la squadra di Fonseca sta continuando a premere.21:12

23' OCCASIONE MILAN! Chukwueze tocca corto per Reijnders che calcia violento verso la porta, una deviazione alza la palla di soffio sopra la porta di Leali. Illusione del gol per il pubblico del Meazza con la palla che tocca la parte superiore della rete rossoblu.21:12

22' Giallo per Vogliacco dopo una trattenuta vistosa su Jimenez che lo aveva aggirato al limite dell'area genoana.21:10

22' Altre proteste rossonere per una trattenuta di Vogliacco su Leao in area di rigore. Nessun intervento da parte del team arbitrale.21:11

21' Nessun intervento dalla sala VAR, si prosegue.21:10

21' Liberali giù in area rossoblu dopo il dribbling secco su Miretti. Proteste rossonere all'indirizzo di Guida che non indica il dischetto.21:09

20' Destro di Reijnders dai 25 metri, respinto da Vasquez col corpo.21:08

18' Miretti vede Maignan fuori dai pali e prova a sorprenderlo da metà campo, tentativo debole che viene recuperato facilmente dal portiere rossonero.21:07

18' Altro recupero di Emerson Royal, palla a Chukwueze che crossa in area dove Bani anticipa tutti.21:06

16' Chukwueze prova a crearsi lo spazio per il sinistro in area, murato dalla difesa ospite.21:05

15' Leao prova a involarsi sulla sinistra, Frendrup rischia il giallo per fermarlo ma Guida fischia semplicemente fallo al giocatore del Genoa, richiamandolo verbalmente.21:04

13' OCCASIONE MILAN! Palla persa in uscita dal Genoa con Bani, Reijnders apre subito a destra per Abraham che incrocia troppo col destro da dentro l'area e manda la sfera ampiamente a lato.21:08

12' Possesso palla difficoltoso del Milan con Fofana e Reijnders che rischiano di perdere palla nel cerchio di centrocampo, alla fine è Liberali a perderla con Emerson Royal che spende un fallo per evitare la ripartenza genoana.21:01

11' Calcio d'angolo per il Milan, il primo del match, lo spreca però Leao con un passaggio orizzontale e lento sulla lunetta dove non ci sono compagni pronti alla battuta verso Leali.20:59

10' Respinta corta della difesa genoana, Liberali ci prova di prima intenzione dal limite ma colpisce malissimo. Palla in rimessa dal fondo.20:58

9' OCCASIONE MILAN! Proiezione offensiva di Emerson Royal che trova l'angolino alla sinistra di Leali dalla distanza, il portiere rossoblu è però reattivo e devia in corner.20:58

9' Ancora una palla persa dai rossoneri a centrocampo, stavolta da Reijnders, la recupera però Emerson Royal.20:57

8' Vogliacco crossa forte e teso dalla destra, Emerson Royal ci arriva prima di tutti e tocca di petto all'indietro per Maignan.20:56

7' Respinta di Gabbia in area rossonera, Emerson Royal riesce a evitare il corner avversario con un tackle provvidenziale.20:55

5' Liberali scivola a centrocampo e apre la via alla ripartenza del Genoa, i rossoneri recuperano però velocemente le proprie posizioni e fermano l'azione avversaria sulla propria trequarti.20:54

4' Altra azione a sinistra del Milan, Leao prova il numero per avvantaggiarsi sugli avversari ma finisce col perdere palla.20:53

3' Prima incursione offensiva di Jimenez sulla sinistra, fermato dalla difesa ospite prima dell'ingresso in area.20:52

Atteggiamento attendista del Milan in queste prime battute ma il Genoa non è riuscito a trovare sbocchi offensivi, la prima azione finisce poi col fallo di Pinamonti su Emerson.20:51

Si comincia!20:49

Maglia speciale per i padroni di casa senza cognomi sul retro.20:48

Atmosfera speciale sul terreno di gioco dove si sta celebrando il 125esimo compleanno del Milan con la presenza di tanti ex giocatori e lo sfoggio dei trofei vinti dal club rossonero.20:43

Tutto pronto al Meazza dove si attende solo l'ingresso in campo delle due squadre e il fischio d'inizio del signor Guida.20:39

Due cambi per Vieira rispetto allo 0-0 interno col Torino: non ci sono Sabelli e Matturro mentre trovano posto dal 1' Vogliacco e Vasquez, entrambi in difesa. Tutto il resto è confermato con Miretti e Zanoli a inventare per Pinamonti mentre la cerniera di centrocampo sarà formata da Thorsby, Badelj e Frendrup.20:56

Fonseca conferma le dichiarazioni della vigilia e lancia dal 1' Jimenez a sinistra al posto di Theo Hernandez e Liberali sulla trequarti al posto dell'infortunato Pulisic. Abraham punta centrale, con Morata in panchina ma non al meglio, col supporto di Leao e Chukwueze sugli esterni. In mezzo al campo la solita coppia Fofana-Reijnders. Davanti a Maignan il reparto difensivo, oltre al citato Jimenez, sarà formato dalla coppia centrale Thiaw-Gabbia con Emerson Royal a destra.20:36

FORMAZIONE UFFICIALE GENOA: 4-3-3 per il Grifone. Leali - Vogliacco, Bani, Vasquez, Martin - Thorsby, Badelj, Frendrup - Zanoli, Pinamonti, Miretti. A disposizione: Gollini, Sommariva, Bohinen, Vitinha, Pereiro, Norton-Cuffy, Sabelli, Marcandalli, Ankeye, Matturro, Accornero, Melegoni, Masini.20:34

FORMAZIONE UFFICIALE MILAN: solito 4-2-3-1 per i ragazzi guidati da Fonseca. Maignan - Emerson Royal, Gabbia, Thiaw, Jimenez - Reijnders, Fofana - Chukwueze, Liberali, Leao - Abraham. A disposizione: Sportiello, Torriani, Calabria, Morata, Okafor, Hernandez, Tomori, Pavlovic, Bartesaghi, Terracciano, Vos, Camarda.20:30

Dirige il match Guida con Rossi e Moro ad assisterlo. Il quarto ufficiale è Zufferli mentre in sala VAR ci sono Di Bello e Camplone.20:27

Dopo la sofferta vittoria sulla Stella Rossa in Champions, il Milan torna subito a giocare al Meazza nella gara contro il Genoa che i rossoneri devono vincere assolutamente per recuperare terreno sul quarto posto, ora distante nove punti. I liguri invece dall'arrivo di Vieira in panchina non hanno ancora perso e puntano a proseguire la propria striscia per allontanarsi ulteriormente dalla zona retrocessione. Fischio d'inizio alle 20.45.20:26

Buonasera e benvenuti alla diretta scritta di Milan-Genoa, gara valida per la 16esima giornata del campionato di Serie A 2024/25.19:40

