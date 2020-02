Stadio Via del Mare di Lecce Sabato 15 Febbraio 2020 ore 15:00

(11) SHAKHOV (C)

(18) SAPONARA (C)

(77) TACHTSIDIS (C)

(4) PETRICCIONE (C)

(8) MANCOSU (C)

(14) DEIOLA (C)

(37) MAJER (C)

(72) BARAK (C)

Dove si gioca la partita: Stadio: Via del Mare Città: Lecce Capienza: 29122 spettatori14:30

Commento in diretta

PREPARTITA

Lecce - Spal è valevole per la giornata numero 24 del campionato di Serie A 2019/2020.

La partita è in programma il giorno 15 febbraio alle ore 15:00 allo stadio Via del Mare di Lecce.

Arbitro di Lecce - Spal è Guida di Torre Annunziata.

Attualmente Lecce si trova 17° in classifica con 22 punti (frutto di 5 vittorie, 7 pareggi e 11 sconfitte); invece la Spal si trova 20° in classifica con 15 punti (frutto di 4 vittorie, 3 pareggi e 16 sconfitte).

Lecce ha segnato 30 gol e ne ha subiti 44; la Spal ha segnato 17 gol e ne ha subiti 40.

La partita di andata Spal - Lecce si è giocata il 25 settembre 2019 e si è conclusa 1-3.

In casa Lecce ha fatto 8 punti (1 vittoria, 5 pareggi e 5 sconfitte). Fuori casa la Spal ha totalizzato 7 punti (2 vittorie, 1 pareggio e 9 sconfitte).

Lecce nelle ultime 3 partite ha affrontato il Verona, il Torino e il Napoli ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta.

La Spal nelle ultime 3 partite ha affrontato il Bologna, la Lazio e il Sassuolo ottenendo 0 punti.

Lecce ha incontrato nell'ultima partita il Napoli vincendo 2-3 mentre La Spal ha incontrato il Sassuolo perdendo 1-2.

Il migliore marcatore della squadra allenata da Fabio Liverani è Gianluca Lapadula con 7 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Luigi Di Biagio è Andrea Petagna con 8 gol.

La classifica completa della Serie A.

Possibili formazioni (ultime schierate):

Lecce: Vigorito, Lucioni, Donati, Rossettini, Rispoli, Majer, Barak, Saponara, Deiola, Falco, Lapadula

Spal: Berisha, Reca, Vicari, Tomovic, Bonifazi, Castro, Strefezza, Dabo, Missiroli, Petagna, Di Francesco



Dove vedere Lecce-Spal

Lecce-Spal si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 15:00 (mezz'ora prima) del 15 febbraio.

Guarda chi trasmetterà Lecce - Spal tra Sky o Dazn.

