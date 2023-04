Aggiorna Diretta-Live

Dove si gioca la partita:



Stadio: Diego Armando Maradona

Città: Napoli

Capienza: 60240 spettatori16:40

Al Diego Armando Maradona tutto pronto per Napoli-Verona, trentesima giornata di Serie A.16:40

Gli azzurri, sconfitti in due delle ultime tre uscite casalinghe (vs Lazio e Milan) ma saldamente in vetta alla classifica, affrontano i gialloblu, reduci dal successo sul Sassuolo ma a secco di vittorie esterne da 15 turni di campionato.17:22

Ecco le formazioni. Napoli con il 4-3-3: Meret - Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus, Olivera - Anguissa, Demme, Elmas - Politano, Raspadori, Lozano. A disp.: Gollini, Marfella, Bereszynski, Ostigard, Rrahmani, Mario Rui, Zedadka, Lobotka, Zerbin, Zielinski, Kvaratskhelia, Osimhen.17:31

3-4-2-1 per il Verona: Montipo - Dawidowicz, Hien, Ceccherini - Faraoni, Tameze, Abildgaard, Depaoli - Duda - Lasagna, Gaich. A disp.: Berardi, Perilli, Cabal, Coppola, Sulemana, Terracciano, Kallon, Ngonge, Braaf, Verdi, Djuric.17:33

Spalletti opta per il tridente Politano-Raspadori-Lozano. Chance da titolari per Demme in cabina di regia e Juan Jesus in difesa, Olivera al posto di Mario Rui sull'out di sinistra.17:25

Zaffaroni si affida al tandem Lasagna-Gaich con Duda a supporto. Prima da titolare in mediana per Abildgaard, Dawidowicz e Ceccherini affiancano Hien in difesa.17:29