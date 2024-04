Aggiorna Diretta-Live

Dove si gioca la partita:



Stadio: Artemio Franchi

Città: Firenze

Capienza: 47415 spettatori14:07 Fonte: Gettyimages

Benvenuti alla diretta di Fiorentina-Genoa, gara valida per la 32' giornata del campionato di Serie A!14:07

Solo un punto per la Viola nelle ultime quattro partite di campionato, un trend che la squadra di Italiano vuole invertire per competere per un posto in Europa. La compagine toscana è stata impegnata lo scorso giovedì in Conference League ed è attesa dalla sfida di ritorno in programma fra tre giorni, un tour de force decisivo in questa fase della stagione14:11

Mancano solamente quattro punti al Genoa per l'aritmetica salvezza che tuttavia non è mai stata in discussione. I rossoblù sono reduci dalla vittoria del Bentegodi contro l'Hellas e non perdono dal 3-2 contro il Monza dello scorso 9 marzo. Bilancio recente positivo anche in trasferta per gli uomini di Gilardino, sconfitti lontano da Marassi solo una volta nelle ultime otto partite (San Siro contro la capolista Inter)14:16

Arbitrerà l'incontro Davide Di Marco della sezione di Ciampino. Il fischietto è al suo esordio in Serie A dopo 13 direzioni stagionali in Serie B, e sarà affiancato dagli assistenti Bindoni e Tegoni e dal quarto ufficiale Colombo. Al Var presenti invece Mazzoleni e Serra14:19

FORMAZIONE UFFICIALE FIORENTINA: la Viola si schiera con un 4-2-3-1: Terracciano - Kayode, Ranieri, Martinez Quarta, Parisi - Bonaventura, Duncan - Ikonè, Beltran, Sottil - Belotti17:35

FORMAZIONE UFFICIALE GENOA: i rossoblù rispondono con il consueto 3-5-2: Martinez - De Winter, Bani, Vasquez - Sabelli, Frendrup, Badelj, Messias - Martin - Gudmundsson, Ekuban17:35

Le scelte di Italiano: qualche variazione in casa viola considerato il doppio impegno europeo. Rifiatano Dodo e Parisi in difesa, spazio a Kayode e Parisi con Quarta e Ranieri a comporre la coppia centrale. In mezzo si rivede Bonaventura, che farà coppia con Duncan, mentre davanti va in panchina Nico Gonzalez: ci sono infatti Sottil, Beltran e Ikonè alle spalle dell'unica punta Belotti17:36