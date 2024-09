Grazie per aver seguito la diretta di Genoa-Roma 1-1 valida per la 4a giornata e arrivederci ai prossimi appuntamenti di Serie A.14:39

90'+8' Finisce qui! Genoa-Roma 1-1.14:35

90'+6' GOL! GENOA-Roma 1-1! Rete di De Winter! Cross dalla sinistra a rientrare da parte di Vitinha, con De Winter che si inserisce tra Hermoso e Ndicka e di testa trova la rete del pareggio.



Guarda la scheda del giocatore Koni De Winter14:34

90'+4' Resta a terra dolorante Pellegrini dopo uno scontro di gioco con Sabelli. Dopo qualche istante, l'arbitro ferma il gioco per consentire le cure al centrocampista giallorosso.14:31

90'+3' Vitinha riceve nell'angolo sinistro dell'area di rigore, alza la testa e calcia direttamente verso la porta: Svilar blocca sicuro verso il palo di sinistra.14:30

90'+1' L'attaccante della Roma non riesce a proteggere palla e la perde, poi commette fallo da dietro ai danni di Martin.14:28

90'+1' 3o ammonito Roma: cartellino giallo per Eldor Shomurodov.14:28

90' Ci saranno quattro minuti di recupero.14:27

90' Lungo giro palla del Genoa, con Vitinha che arriva poi al cross dalla sinistra: comoda la presa per Svilar al centro dell'area.14:27

86' Ekhator si defila sulla destra poi crossa al centro: deviazione in angolo di Ndicka.14:23

84' Ora è forcing offensivo da parte del Genoa, con la Roma chiusa nella propria metà campo che prova a colpire in contropiede.14:21

81' 5a sostituzione Roma: esce Artem Dovbyk, entra Eldor Shomurodov.14:18

80' 4a sostituzione Genoa: esce Milan Badelj, entra Emil Bohinen.14:17

80' 3a sostituzione Genoa: esce Caleb Ekuban, entra Jeff Ekhator.14:17

79' Occasione per il Genoa! Punizione calciata fortissimo da Malinovskyi verso la porta, con Svilar che respinge corto. Sul pallone arriva poi Vitinha che calcia a botta sicura, trovando però la schiena di un compagno posizionato vicino alla linea di porta.14:16

78' Malinovskyi chiede l'uno-due in zona trequarti ma, una volta scaricata la palla, viene bloccato irregolarmente da Cristante: calcio di punizione per il Genoa.14:15

75' Koné riesce a strappare in mezzo al campo, consentendo alla Roma di uscire dalla propria metà campo dopo diversi minuti: il 17 giallorosso arriva fino all'interno dell'area avversaria, conclude verso la porta ma trova una deviazione e guadagna un calcio d'angolo.14:13

71' Punizione battuta da Pellegrini al centro, con Cristante che spizza di testa verso la porta: palla alta sopra la traversa.14:08

71' Il difensore rossoblù stende Baldanzi sulla zona laterale sinistra dell'area di rigore: calcio di punizione per la Roma e primo giallo per i padroni di casa.14:08

70' 1o ammonito Genoa: cartellino giallo per Koni De Winter.14:07

67' Calcio di punizione per il Genoa dalla zona trequarti di destra: si occupa della battuta Malinovskyi, che conclude però centralmente.14:05

65' Il numero 7 della Roma stende Vitinha lanciato in contropiede: subito un giallo per il neo-entrato della Roma.14:02

65' 2o ammonito Roma: cartellino giallo per Lorenzo Pellegrini.14:02

63' Cross dalla sinistra da parte di Martin, con Pinamonti che colpisce di testa al centro: l'arbitro non vede poi la deviazione di Hermoso e assegna un rinvio dal fondo per gli ospiti.14:01

62' 4a sostituzione Roma: esce Paulo Dybala, entra Tommaso Baldanzi.13:59

62' 3a sostituzione Roma: esce Stephan El Shaarawy, entra Mehmet Celik.13:59

62' 2a sostituzione Roma: esce Niccolò Pisilli, entra Lorenzo Pellegrini.13:59

61' Ora è il Genoa a fare la partita: Ekuban riceve dentro l'area sulla sinistra, colpisce con il mancino ma trova la respinta di Svilar in uscita, che respinge in angolo.13:58

58' Pisilli si mette in proprio in zona trequarti, provando la conclusione dalla distanza: palla che termina lontana rispetto al palo di destra.13:56

58' Badelj si sfila alle spalle della difesa sulla sinistra, quindi riceve e crossa al centro: attento Svilar che la blocca al petto.13:55

57' Tiepide proteste da parte del Genoa per un lieve contatto tra Svilar e Vitinha in area: l'arbitro invita a giocare.13:54

56' Cross dalla destra di Sabelli, con Ndicka che riesce ad accomodare per Svilar, nonostante la pressione alle spalle da parte di Pinamonti.13:53

55' Ekuban non va! Errore in fase di impostazione da parte di Ndicka, con Ekuban che entra in area dalla destra palla al piede, calciando però ad incrociare ignorando il posizionamento di Pinamonti al centro: palla lontana dalla porta difesa da Svilar.13:52

53' Grande occasione per Dovbyk! Calcio di punizione per la Roma dalla corsia mancina, vicino alla panchina di Gilardino, con Dybala che crossa direttamente verso l'area di rigore: la palla sbuca dietro le maglie rossoblù, con Dovbyk che - tutto solo - colpisce al volo con il mancino, trovando la risposta con il ginocchio di Gollini.13:53

51' Palla dentro l'area di rigore della Roma, con Ndicka che respinge di testa verso il limite dell'area, dove Martin svirgola la conclusione al volo: facile la presa per Svilar.13:48

50' 1a sostituzione Roma: esce Alexis Saelemaekers, entra Mario Hermoso.13:48

49' Saelemaekers termina a terra dolorante dopo aver messo giù male il piede destro: l'ex Milan si reca a bordocampo, ma non riuscirà a proseguire il match.13:47

47' In questo avvio di ripresa il Genoa si dispone in un 4-4-2, con Sabelli che retrocede nel ruolo di terzino destro e con Martin dalla parte opposta. Sulle fasce di centrocampo agiscono ora Vitinha e Frendrup, con Pinamonti ed Ekuban sempre come coppia offensiva.13:46

46' Via alla ripresa. Possesso per i padroni di casa.13:42

46' 2a sostituzione Genoa: esce Alessandro Vogliacco, entra Vitinha.13:43

46' 1a sostituzione Genoa: esce Morten Thorsby, entra Ruslan Malinovskyi.13:43

Durante la prima frazione di gioco abbiamo assistito a ritmi alti da entrambe le parti, con la Roma che nel corso della partita ha preso fiducia fino a trovare la rete del vantaggio. I rossoblù fin qui sono stati salvati più volte dalle parate di Gollini, che si è rivelato decisivo in almeno due nitide occasioni da rete per gli avversari.13:31

Il primo tempo si conclude con la Roma in vantaggio: al 37esimo minuto Dovbyk approfitta di una respinta corta di Gollini e realizza la sua prima rete in giallorosso. Prima di convalidare la rete dell'attaccante ucraino, è stato necessario un lungo check con la sala VAR per una posizione dubbia di Mancini ad inizio azione: l'arbitro ha poi assegnato la rete del vantaggio ospite.13:29

45'+7' Duplice fischio dell'arbitro. Genoa-Roma 0-1.13:25

45'+6' Calcio di punizione battuto da Martin, con Vogliacco che prova a colpire di testa: palla deviata da Ndicka in calcio d'angolo.13:24

45'+5' Buon lavoro di Thorsby sulla trequarti: il centrocampista del Genoa difende bene palla sulla pressione di Angelino e guadagna un calcio di punizione.13:23

45'+4' Continua a spingere la Roma: Dybala tiene in campo un pallone respinto da Gollini, poi lo scarica a rimorchio per Koné. Il calciatore francese calcia a giro con il destro, trovando una respinta di un difensore in calcio d'angolo.13:22

45'+1' Segnalati sette minuti di recupero.13:18

45' Il numero 61 della Roma viene ammonito per un intervento in scivolata in ritardo ai danni di Sabelli: è il primo cartellino del match.13:19

45' 1o ammonito Roma: cartellino giallo per Niccolò Pisilli.13:18

41' Il gol di Dovbyk viene convalidato dopo una lunghissima verifica in sala VAR, per una posizione sospetta di Mancini ad inizio azione.13:17

37' GOL! Genoa-ROMA 0-1! Rete di Dovbyk! Cross dalla sinistra di Angelino con El Shaarawy che stoppa il pallone al centro dell'area: palla scaricata per Pisilli che conclude verso la porta trovando la respinta corta di Gollini. Sulla sfera arriva dunque Dovbyk che appoggia in rete a porta vuota.



Guarda la scheda del giocatore Artem Dovbyk13:16

34' Gollini salva ancora il Genoa! Palla filtrante per El Shaarawy che riesce a prendere il tempo a Martin, entra in area e calcia con il mancino a botta sicura: si allunga Gollini che con la punta delle dita respinge in calcio d'angolo.13:07

32' Che occasione per Dovbyk! Uno-due tra l'ex Girona e Dybala, con l'argentino che restituisce sul dischetto del rigore con il tacco: il numero 11 giallorosso calcia con il mancino centralmente, trovando la parata sicura da parte di Gollini.13:06

31' Dovbyk e Dybala prova a duettare in area, ma l'ex Girona perde poi palla sulla pressione di Vasquez, commettendo anche fallo ai danni del difensore del Genoa.13:04

29' Lunga azione offensiva della Roma, conclusa da una conclusione imprecisa da parte di Dybala dal limite dell'area: palla alta sopra la traversa.13:02

26' Tentativo di contropiede anche per il Genoa, con Martin che arriva al cross sulla sinistra: palla deviata in traiettoria da Mancini e palla comoda per Svilar.12:59

24' Ci prova Koné! Contropiede per la Roma guidato dal centrocampista francese, il quale prima allarga per Saelemaekers poi riceve il passaggio di ritorno: conclusione con il destro dal limite dell'area e palla alta sopra la traversa.12:58

23' Palla inattiva anche per la Roma, con Dybala che crossa al centro dalla zona trequarti: Ndicka colpisce di testa mettendo ampiamente sopra la traversa.12:57

22' Punizione dalla corsia laterale di destra per il Genoa, vicino alla zona di centrocampo, con Martin che crossa direttamente al centro: Svilar se la fa sfuggire, poi blocca in un secondo momento.12:56

21' Saelemaekers avanza sulla zona trequarti di sinistra, poi prova un cross al centro: palla è imprecisa che termina direttamente sul fondo.12:54

18' Scontro tra Pisilli e Sabelli in mezzo al campo, con il giocatore del Genoa che resta a terra: l'azione continua, poi la Roma mette fuori il pallone. Staff rossobù in campo.12:52

15' Sul corner successivo, è Cristante a colpire di testa nella zona del primo palo (quello di sinistra): palla alta sopra al traversa.12:49

14' Occasione per Mancini! Corner battuto perfettamente da Angelino, con Mancini che stacca tutto solo all'interno dell'area: la conclusione di testa del difensore giallorosso viene respinta in traiettoria da Vasquez, che la devia in calcio d'angolo salvando i suoi.12:47

13' Dopo un 'silent check' con il VAR, viene confermata la decisione di campo: si riparte da un calcio d'angolo per la Roma.12:46

12' Proteste da parte dei giocatori della Roma: uno-due tra Dybala e Dovnyk con l'argentino che termina a terra dopo un intervento con De Winter. Sul pallone arriva poi Martin che allontana in calcio d'angolo.12:45

10' Mancini avanza sulla destra, alza la testa e crossa dentro l'area per Dovnyk: attento De Winter, che lo anticipa e allontana di testa.12:43

6' Il corner battuto da Martin viene solamente spizzato da Ekuban: la palla resta viva sulla destra con Sabelli che crossa direttamente tra le braccia di Svilar.12:39

5' Bene Ekuban in questo avvio di partita: il numero 18 rossoblù porta palla sulla sinistra, viene contrastato da Cristante ma guadagna un calcio d'angolo (il primo del match).12:38

4' Passaggio sbagliato in uscita da parte di Svilar, con il Genoa che costruisce poi sulla sinistra: cross al centro di Ekuban respinto dalla difesa giallorossa.12:37

2' Ekuban si abbassa nella propria trequarti e riceve palla, Cristante prova il tackle ma lo atterra fallosamente: calcio di punizione del Genoa.12:35

Via alla sfida di Marassi. Primo possesso per la Roma.12:33

A dirigere il match ci sarà l’arbitro Antonio Giua, della sezione di Sassari. Gli assistenti saranno Cecconi e Zingarelli. Il quarto uomo sarà Massimi. In sala VAR, infine, ci saranno Gariglio e Di Paolo.12:13

De Rossi cambia modulo e si affida alla difesa a tre: Svilar tra i pali, con Mancini, Ndicka e Angelino a formare il terzetto arretrato. In mezzo al campo confermo Pisilli a discapito di Pellegrini, con Cristante e Koné a completare la linea mediana. Saelemaekers ed El Shaarawy giocheranno sulle fasce, mentre davanti spazio alla coppia Dybala-Dovbyk.12:13

FORMAZIONI UFFICIALI: La Roma risponde a specchio con un 3-5-2: Svilar – Mancini, Ndicka, Angelino Saelemaekers, Koné, Cristante, Pisilli, El Shaarawy – Dybala, Dovbyk.12:15

Gilardino affida le chiavi dell’attacco ad Ekuban e Pinamonti, con Vitinha inizialmente dalla panchina. In mezzo al campo Badelj sarà affiancato da Frendtup e Thorsby, mentre Sabelli e Martin si occuperanno delle corsie laterali. Di fronte alla porta difesa da Gollini ci saranno Vogliacco, De Winter e Vasquez.12:11

FORMAZIONI UFFICIALI: Il Genoa scende in campo con un 3-5-2: Gollini – Vogliacco, De Winter, Vasquez – Sabelli, Frendrup, Badelj, Thorsby, Martin – Ekuban, Pinamonti.12:11

Le due squadre si sono affrontate 112 volte in Serie A: i precedenti sono favorevoli alla Roma, che ha vinto 54 volte contro le 33 dei liguri. Le cose però cambiano quando parliamo delle sole gare a Genova: i rossoblù guidano con 26 vittorie su 56 incontri totali (13, invece, le vittorie giallorosse).12:07

I giallorossi sono ancora alla ricerca dei tre punti: i pareggi a reti inviolate contro Cagliari e Juventus e la sconfitta all’Olimpico contro l’Empoli, denotano un avvio di stagione complicato. Intanto, durante la sosta, Dovbyk ha recuperato pienamente dall’infortunio e sarà subito a disposizione di De Rossi.12:07

I rossoblù hanno totalizzato quattro punti nelle prime tre gare di campionato: prima il pareggio interno contro l’Inter (2-2), poi la vittoria esterna a Monza (1-0) ed infine la sconfitta casalinga contro il Verona (2-0).12:03

Allo stadio Luigi Ferraris di Genova si sfidano il Genoa di Alberto Gilardino e la Roma di Daniele De Rossi, con gli ospiti che sono alla ricerca della prima vittoria in questo campionato.11:56