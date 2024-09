Le scelte di Nesta: Djuric punta centrale, Maldini e Caprari a supporto. Pessina e Bondo in mediana, Pedro Pereira e Kyriakopoulos sulle fasce.20:02

Le scelte di Inzaghi: in avanti Lautaro Martinez e Thuram, Asllani in cabina di regia. Spazio a Frattesi a metà campo, De Vrij e Carlos Augusto in difesa.19:54