La Juventus arriva in un ottimo stato di forma, frutto anche della vittoria per 4-0 in Coppa Italia ai danni del Frosinone, grazie alla quale i bianconeri sfideranno la Lazio di Sarri in semifinale. Allegri ritrova tra i convocati Rabiot e Chiesa, con il primo che dovrebbe partire tra i titolari, mentre il secondo potrebbe entrare a gara in corso. Davanti, infatti, dovrebbero esserci Vlahovic e Yildiz, con il giovane turco che si appresta a partire titolare per la terza volta in nove giorni.19:52