LIVE NAPOLI - BOLOGNA 0-0 SERIE A 2022/2023. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Stadio: Diego Armando Maradona

Città: Napoli

Capienza: 60240 spettatori17:16

Un Napoli in grande forma ospita il Bologna al Diego Armando Maradona alla ricerca della vittoria che riporterebbe i partenopei in vetta alla classifica.17:16

Il Napoli ha vinto tutte le ultime quattro sfide di Serie A contro il Bologna (ottenendo tre clean sheets nel parziale), dopo che gli emiliani avevano raccolto due successi e un pareggio nelle precedenti tre.17:17

Sono ufficiali le formazioni del match: NAPOLI (4-3-3): Meret - Di Lorenzo, Kim, Jesus, Mario Rui - Ndombele, Lobotka, Zielinski - Politano, Raspadori, Kvaratskhelia.17:19

A disposizione del NAPOLI: Elmas, Marfella, Zerbin, Simeone, Gaetano, Sirigu, Osimhen, Ostigard, Olivera, Lozano, Zedadka, Demme, Zanoli.17:20

La formazione del BOLOGNA: 4-2-3-1 per gli ospiti, Skorupski - Posch, Lucumi, Bonifazi, Cambiaso - Medel, Ferguson - Aebischer, Dominguez, Barrow - Zirkzee.17:21

A disposizione del BOLOGNA: Raimondo, Sansone, Sosa, Raffaelli, Soumaoro, Bardi, De Silvestri, Moro, Soriano, Lykogiannis, Orsolini.17:22

Spalletti schiera Ndombele per Anguissa, Mario Rui si riprende la fascia sinistra, prima punta Raspadori con Osimhen e Simeone che partiranno dalla panchina.17:24

Motta deve fare a meno di Arnautovic e schiera Zirkzee in avanti, Barrow sulla sinistra, Aebischer sulla destra. In difesa Lucumi in coppia con Bonifazi.17:26

Nelle ultime 13 partite di Serie A, il Napoli ha raccolto 11 vittorie e due pareggi, realizzando 35 gol: considerando questo parziale, quella azzurra è la miglior squadra del campionato sia per punti conquistati (35 su 39) che per gol segnati.17:26

Dirige il match l'arbitro Francesco Cosso.17:27

1' INIZIA NAPOLI - BOLOGNA! Primo pallone per gli ospiti.17:59

2' Napoli in azzurro con pantaloni scuri, Bologna in completo bianco.18:00

2' Napoli subito molto aggressivo, Bologna che in stile Motta cerca il giro palla.18:02

3' Lancio in verticale per Zirkzee, attento Meret in uscita.18:02

4' Politano trova la profonditá per Di Lorenzo, cross potente del terzino allontanato dalla difesa ospite.18:03

5' Ancora Di Lorenzo, Raspadori devia sul primo palo, Bonifazi con il corpo in angolo.18:04

6' Sugli sviluppi dell'angolo, conclusione potente di Kvaratskhelia, Aebischer respinge con il corpo.18:05

8' Kvaratskhelia parte palla al piede, fa fuori due avversari ma viene fermato da un duro tackle di Posch.18:08

9' Tutto regolare per Cosso, si rialza dolorante il georgiano che spiega alla panchina di poter continuare.18:08

10' Ndombele in area non si fida del tiro e cerca l'assist per Zielinski, intercetta ancora Posch.18:09