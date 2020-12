LIVE PARMA - CAGLIARI 0-0 SERIE A 2020/2021. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Dove si gioca la partita:



Stadio: Ennio Tardini

Città: Parma

Capienza: 22885 spettatori19:59

Benvenuti alla diretta scritta della partita tra Parma e Cagliari, incontro valido per il dodicesimo turno della Serie A.19:59

Obiettivo sorpasso per il Parma, che ha fin qui ottenuto undici punti in classifica, solamente uno in meno dei sardi. Il Cagliari, d'altra parte, non è riuscito a portare a casa la massima posta negli ultimi quattro incontri e spera di potersi rilanciare il prima possibile in chiave salvezza.20:00

Erano in vantaggio contro la prima e la seconda in classifica nell'ultimo turno di Serie A, poi i loro sogni sono crollati. Il Parma ha comunque ottenuto un pari, pieno di rimpianti, contro il Milan, mentre il Cagliari è stato sconfitto alla Sardegna Arena dall'Inter di Conte.20:01

Il Parma schiera la seguente formazione (4-3-3): Sepe - Iacoponi, Osorio, Bruno Alves, Pezzella - Kucka, Scozzarella, Kurtic - Karamoh, Inglese, Gervinho. A disposizione: Colombi, Balogh, Gagliolo, Cornelius, Brugman, Cyprien, Sohm, Hernani, Valenti, Brunetta, Camara, Busi. All. Liverani.20:05

Il Cagliari schiera la seguente formazione (4-2-3-1): Cragno - Zappa, Walukiewicz, Klavan, Lykogiannis - Oliva, Rog - Nandez, João Pedro, Sottil - Cerri. A disposizione: Aresti, Vicario, Ceppitelli, Carboni, Pinna, Pisacane, Caligara, Faragò, Marin, Pavoletti, Simeone, Tramoni. All. Di Francesco.20:06

Liverani sceglie Inglese come prima punta, supportato da Gervinho e Karamoh. Kurtic e Scozzarella a centrocampo con il recuperato Kucka. In difesa Osorio e Bruno Alves, con Iacoponi e Pezzella a coprire le due fasce. Out Grassi e Laurini, panchina per Hernani.20:07

Nel Cagliari si riprende il posto dal 1' in attacco Simeone, fuori Pavoletti. Nandez nuovamente titolare con Joao Pedro e Sottil, mentre a centrocampo sono intoccabili Rog e Marin. Lykogiannis e Zappa esterni, davanti a Cragno c'è Klavan insieme a Walukiewicz. Ounas fuori per Covid, mentre Godin, anche se nuovamente negativo, non è stato inserito nella lista dei convocati.20:07

1' Si comincia! Prima palla giocata dal Cagliari.20:48

2' Si affaccia in avanti il Parma: Karamoh premia il taglio di Kucka e lo serve in profondità. Cross immediato del centrocampista crociato, murato in calcio d'angolo dalla difesa del Cagliari.20:50

4' Calcio d'angolo battuto da Scozzarella a rientrare in area di rigore. Salta Kucka, con una scelta di tempo ottimale, e schiaccia il pallone: parata centrale per Cragno. Prima occasione per i padroni di casa.20:52

5' Si sveglia all'improvviso il Cagliari. Nandez prova la botta dalla distanza: pallone che viene deviato sopra la traversa dal grande intervento di Sepe. Fucilata potente da parte del centrocampista sardo, che stava per sorprendere l'estremo difensore del Parma.20:54

8' Ancora pericoloso Kucka, vicinissimo alla rete del vantaggio. Rasoiata a tagliare l'area di Kurtic che trova dentro l'area il suo compagno di reparto. Il 33 crociato ci prova al volo col destro, ma viene fermato sul più bello dalla difesa cagliaritana.20:56

11' Partita subito divertente al Tardini. Squadre che si affrontano senza paura, rischiando qualcosa in difesa. 21:00

13' Parma che prova a riaffacciarsi in avanti con il solito Kucka. Questa volta, però, il centrocampista emiliano sbaglia tutto al limite dell'area: passaggio lungo per Inglese, che non ci può arrivare.21:02

16' Sottil vivo in questi primi minuti di gioco. L'ex viola continua a creare pericoli sulla fascia destra del Parma. Questa volta prova a concludere col destro, trovando pronto Sepe in calcio d'angolo.21:04

19' Sostituzione nel Parma: esce Scozzarella, entra Sohm.21:06

21' Walukiewicz salva tutto su un'azione perfetta tra Kurtic e Gervinho. Il difensore polacco interviene provvidenzialmente sul pallone filtrante in area di rigore per l'ivoriano.21:09

23' Gol annullato al Parma. Gervinho trova Inglese in area di rigore: cross dell'attaccante in mezzo e colpo di testa a porta vuota di Osorio. La punta crociata, però, si trovava in fuorigioco al momento del passaggio del compagno.21:11

25' Cartellino giallo per Oliva, che ferma l'azione in ripartenza di Gervinho.21:12

26' Problema fisico per Pezzella: sanitari del Parma in campo a soccorrerlo. Sembra pronto Gagliolo per la seconda sostituzione in casa gialloblu.21:15

28' Sostituzione nel Parma: esce Pezzella, entra Gagliolo.21:16

30' Ripartenza fulminea del Parma. Sulla sinistra Gervinho sfida Zappa, lo salta ed entra in area di rigore ma non trova il tempo di calciare. Attimo di indecisione fatale per l'attaccante ivoriano: azione sfumata.21:18

32' OCCASIONISSIMA PARMA! Gervinho alza le marce ed entra in area di rigore, mettendo in mezzo un pallone invitante in area di rigore. Inserimento perfetto di Kurtic che, col destro di prima intenzione, non trova la porta per questione di millimetri.21:22

34' Calcio d'angolo respinto fuori area dalla difesa del Cagliari. Ci prova Iacoponi, ma la conclusione finisce molto distante dalla porta di Cragno.21:22

36' Parma che sta guadagnando sempre più metri. In difficoltà la difesa del Cagliari che, in quest'occasione, rischia sull'incursione di Karamoh. In qualche modo i sardi chiudono in calcio d'angolo.21:24