Dall'Olimpico di Roma è tutto, grazie per averci seguito. Arrivederci e alla prossima di Serie A! Buona serata!22:51

Dopo 30 minuti di alto livello e ricchi di occasioni per la Lazio, i biancocelesti cedono di fronte alle difficoltà: l'ingresso di Gigot al posto di Gila - alle prese con problemi fisici - causa il rigore che poi ha aperto le marcature dei nerazzurri che dopo il primo gol ne segnano ben 6, tutti con giocatori diversi. 22:47

90'+3' Fine partita! Lazio-Inter 0-6! Gol di Calhanoglu, Dimarco, Barella, Dumfries, Carlos Augusto e Thuram!22:44

90' Saranno tre i minuti di recupero.22:51

90' Assist di Henrikh Hamlet Mkhitaryan.22:51

90' GOOOL! Lazio-INTER 0-6! Rete di Thuram! Palla verticale di Mkhitaryan, l'attaccante francese supera Marusic e di potenza incrocia con il destro alle spalle di Provedel!



Guarda la scheda del giocatore Marcus Thuram22:51

87' Insiste Castrovilli che prova a imbucarsi in area. Chiude bene Asllani.22:38

83' Zielinski si divora il 6 a 0! La sua conclusione termina alta!22:34

81' Ultimo cambio per l'Inter, fuori Federico Dimarco per Tajon Trevor Buchanan.22:31

81' Per la Lazio esce Mattia Zaccagni, al suo posto Gaetano Castrovilli.22:31

80' Ammonito Mattia Zaccagni.22:31

77' Assist di Federico Dimarco.22:28

77' GOOOOL! Lazio-INTER 0-5! Rete di Carlos Augusto! Il brasiliano ruba un pallone a Tchaouna, poi si inserisce in area, controlla e conclude con il mancino spiazzando Provedel!



Guarda la scheda del giocatore Carlos Augusto22:28

75' Ammonito Matteo Darmian intervenuto irregolarmente su Zaccagni.22:26

74' Qualche problema per Nicolò Barella che lascia il campo, al suo posto Piotr Sebastian Zieliński.22:25

69' Tenta la conclusione in porta Rovella dalla distanza: palla altissima sopra la traversa. 22:19

68' Pallone comodo di Thuram per Barella che invece di provare la conclusione in porta, scarica dietro con il tacco. Calhanoglu non intuisce, riparte la Lazio. 22:19

66' Insiste la Lazio che prova a rimanere alta. Sempre attenta la difesa nerazzurra.22:16

64' Tenta la conclusione Tchaouna con il destro da posizione centrale. Palla che termina fuori.22:14

63' Hakan Çalhanoğlu lascia il posto a Kristjan Asllani.22:13

63' Doppio cambio per l'Inter: fuori Alessandro Bastoni per Carlos Augusto Zopolato Neves.22:13

61' Nuno Tavares prova la ripartenza. Buona la lettura di Darmian che recupera palla.22:11

57' Fuori anche Gustav Tang Isaksen per Loum Tchaouna.22:14

57' Baroni prova a cambiare la partita: fuori Pedro Eliezer Rodríguez Ledesma per Oluwafisayo Faruq Dele-Bashiru.22:07

55' Ottima chiusura difensiva di Zaccagni che da posizione di ala sinistra è arretrato fino all'area. Lazio in palla in questa ripresa.22:06

53' GOOOOOOL! Lazio-INTER 0-4! Ancora un gol dei nerazzurri! Cross di Bastoni sul secondo palo, Nuno Tavares sbaglia la marcatura su Dumfries che di testa firma il quarto gol dell'Inter!



Guarda la scheda del giocatore Denzel Dumfries22:05

53' Assist Alessandro Bastoni22:03

51' Assist di Hakan Çalhanoğlu.22:02

51' GOOOOL! Lazio-INTER 0-3! Rete straordinaria di Barella! Palla orizzontale di Calhanoglu per il centrocampista azzurro che conclude di potenza all'incrocio dei pali!



Guarda la scheda del giocatore Nicolò Barella22:02

47' Da capire se la scelta di Baroni sia stata condizionata dalla prestazione del giocatore, mai entrato in partita, o se un problema di natura fisica dopo lo scontro con Lautaro. 21:57

46' Esce proprio Samuel Florent Thomas Gigot per Manuel Lazzari.21:55

46' Esce l'ammonito Yann Aurel Ludger Bisseck per Matteo Darmian.21:55

45' Si riparte! Comincia il secondo tempo di Lazio-Inter! 21:55

Con un cambio già effettuato e una rosa in panchina non troppo lunga, Baroni dovrà dosare bene i propri cambi. Tchaouna e Dia potrebbero entrare per provare a dare una scossa nel terminale offensivo, in difesa Pellegri e Lazzari. Lazio che aveva iniziato bene la partita e nel secondo tempo dovrà provare a scendere in campo come nella prima mezz'ora. Dall'altra parte impreciso Bisseck che nel corso della partita ha rimediato anche cartellino giallo.21:54

Nonostante una Lazio più proposita e aggressiva nella prima mezz'ora di gioco, ad andare in vantaggio è la squadra di Simone Inzaghi. Buono l'approccio dei biancocelesti vicini in più occasioni al gol, poi l'ingresso di Gigot al posto di Gila alle prese con problemi fisici, cambia il ritmo della partita: è lui a causare il rigore realizzato da Calhanoglu. Poco dopo arriva anche il raddoppio firmato Dimarco. 21:42

PILLOLA STATISTICA: centesima partecipazione al gol in serie A per Calhanoglu, 48 reti e 52 assist per il giocatore turco. 21:39

45'+5' Fine primo tempo! Lazio-Inter 0-2! Gol di Calhanoglu su rigore e raddoppio di Dimarco!21:38

45'+3' Conclusione da fuori di Calhanoglu: presa sicura di Ivan Provedel. 21:35

45'+2' Ancora Inter in avanti, il cross di Barella viene intercettato da Guendouzi. 21:35

45' Cinque minuti di recupero.21:34

45' Assist di Denzel Justus Morris Dumfries.21:34

45' GOOOOL! Lazio-INTER 0-2! Percussione di Calhanoglu, il turco apre per Dumfries che serve perfettamente Dimarco dal lato opposto. L'esterno di prima colpisce con il mancino e firma il raddoppio nerazzurro!



Guarda la scheda del giocatore Federico Dimarco21:34

44' Ammonito Yann Aurel Ludger Bisseck.21:31

43' Nuno Tavares in chiusura su Dumfries! Contropiede dell'Inter con Barella e Lautaro, poi la conclusione dell'olandese viene spedita in calcio d'angolo.21:30

41' GOOOL! Lazio-INTER 0-1! Destro potente, preciso e centrale di Hakan Calhanoglu!



Guarda la scheda del giocatore Hakan Çalhanoglu21:28

40' Ammonito Nicolò Rovella per proteste!21:27

39' Calcio di rigore per l'Inter! 21:27

39' On field review! Arbitro al monitor per verificare l'episodio. 21:26

38' Check del VAR! Possibile calcio di rigore per l'Inter per un braccio molto alto di Gigot prima del fallo di Lautaro.21:25

37' Gol annullato all'Inter! Aveva segnato l'ex della partita De Vrij dopo una serie di rimpalli in area di rigore sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Fuorigioco attivo di Lautaro che inoltre colpisce involontariamente in faccia Gigot.21:24

34' Batte Calhanoglu, deviazione della barriera che manda in calcio d'angolo.21:22

32' Intervento falloso di Pedro su Barella. Calcio di punizione da appena fuori area.21:20

31' Isaksen brucia Bastoni sulla fascia, il giocatore dell'Inter è costretto alla trattenuta e si becca il giallo.21:18

30' Tenta la conclusione da fuori area Dimarco, palla respinta proprio da Gigot.21:17

29' Palla persa del neo entrato Gigot, ne approfitta Mkhitaryan che crossa per i compagni, ma il pallone attraversa tutta l'area fino alla rimessa laterale. 21:17

28' Non ce la fa Mario Gila Fuentes che lascia il posto a Samuel Florent Thomas Gigot.21:15

26' Gioco fermo: problemi fisici per Gila.21:13

24' Ammonito Hakan Çalhanoğlu in ritardo su Rovella.21:12

22' Zaccagni salta tutti e riesce ad accentrarsi in area, poi il suo passaggio viene intercettato da Dimarco.21:11

21' OCCASIONE LAZIO! Palla di Marusic per Rovella, l'ex Juventus crossa al volo alla ricerca di Noslin lasciato solo in area. L'attaccante schiaccia troppo forte e la palla termina alta!21:10

20' Prende un rischio Bisseck sulla pressione di Rovella e Pedro. Scivola il difensore nerazzurro che poi in qualche modo riesce a tenere palla.21:07

15' De Vrij chiude Noslin! L'attaccante della Lazio riceve palla e si accentra prima della conclusione murata dal difensore nerazzurro, ex della partita. 21:03

13' Sponda di Zaccagni di testa alla ricerca di Noslin. Chiude bene la difesa nerazzurra che spazza via la palla.21:00

11' Isaksen tenta la conclusione con il mancino sul primo palo, non si fa sorprendere Sommer che para in tuffo.20:58

8' Ottima palla di Thuram per Dumfires, l'olandese colpisce di testa ma non trova lo specchio della porta. 20:58

7' Ancora Lazio in attacco, questa volta però c'è la bandierina alzata per una posizione iniziale di fuorigioco.20:56

6' Tavares tenta la conclusione! Slalom tra due del giocatore della Lazio che riesce ad accentrarsi e tirare in porta: para Sommer.20:55

5' Pressione alta della Lazio, con Noslin e Guendouzi dalle parti di Sommer per provare a disturbare il portiere.20:54

2' Subito un guizzo della Lazio con Isaksen: l'ala biancoceleste riesce nell'uno contro uno e nel cross sul secondo palo, dove Bisseck allontana il pericolo. 20:51

1' Si parte! Comincia Lazio-Inter! Fischia l'arbitro Daniele Chiffi!20:47

Inzaghi sceglie la coppia titolare d'attacco formata da Lautaro e Thuram. Sulle fasce Dimarco e Dumfies con il solito centrocampo formato da Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan. Infortunati Pavard e Acerbi, confermati dunque Bisseck, De Vrij e Bastoni. 20:18

Assente per squalifica Castellanos, al suo posto parte titolare Noslin. Alle sua spalle Pedro preferito a Dia, con Zaccagni sulla sinistra e Isaksen sulla destra. A centrocampo i soliti Guendouzi e Rovella, in difesa out Romagnoli: davanti a Provedel ci saranno Marusic, Patric, Gila e Tavares.20:16

FORMAZIONE UFFICIALE INTER (3-5-2): Sommer - Bisseck, De Vrij, Bastoni - Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco - Thuram, Lautaro Martinez. All. Inzaghi.20:13

FORMAZIONE UFFICIALE LAZIO (4-2-3-1): Provedel - Marusic, Patric, Gila, Tavares - Guendouzi, Rovella - Isaksen, Pedro, Zaccagni - Noslin. All. Baroni.20:13

Al contrario l'Inter arriva dalla sconfitta in Champions League contro il Bayer Leverkusen, partita che ha interrotto una striscia di risultati utili consecutivi che durava da 13 incontri. I nerazzurri in campionato però non perdono dal derby contro il Milan del 22 settembre, unico risultato negativo della squadra di Inzaghi in Serie A. 20:12

Tre vittorie consecutive per la Lazio considerando tutte le competizioni. L'ultima contro l'Ajax in Europa League ha dato ulteriore fiducia ai biancocelesti che si presentavano alla Johan Cruijff Arena dopo aver battuto la capolista Napoli. 17:24

Il big match tra Lazio e Inter chiude la 16ª giornata di campionato. Stesso punteggio in classifica (31) ma con i nerazzurri con una gara in meno rispetto alla squadra di Baroni.17:22

Buonasera e benvenuti allo stadio Olimpico di Roma. È tutto pronto per il posticipo della 16ª giornata di Serie A tra Lazio e Inter!17:00

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp