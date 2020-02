LIVE SAMPDORIA - FIORENTINA 0-3 SERIE A 2019/2020. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Benvenuti alla diretta scritta di Sampdoria-Fiorentina, partita valida per la ventiquattresima giornata di campionato.14:30

BERTOLACCI! Prima conclusione del match: Dragowski devia il pallone in calcio d’angolo.15:02

AUTOGOL DI THORSBY! FIORENTINA IN VANTAGGIO!

Intervento decisivo di Milenkovic che nega a Linetty la possibilità di calciare in porta.15:11

La Fiorentina mantiene il possesso del pallone. Primi quindici minuti di gioco, la squadra di Iachini è in vantaggio grazie all’autogol di Thorsby.15:15

CALCIO DI RIGORE PER LA FIORENTINA! Tocco di mano di Ramirez in area di rigore.15:17

VLAHOVIC NON SBAGLIA! 2-0!

Cartellino giallo per Murru e Vlahovic.15:19

Cartellino giallo per Ramirez.15:22

Calcio di punizione da posizione interessante per la Samp: Ramirez e Quagliarella sul pallone.15:25

QUAGLIARELLA! Tiro respinto da Vlahovic, tutto da rifare per i blucerchiati.15:26

COLLEY SI DIVORA IL GOL DEL 2-1! Assist delizioso di Ramirez per il difensore blucerchiato che, a tu per tu con Dragowski, non trova la rete.15:32