Grazie per aver seguito con noi la diretta di questa partita, arrivederci al prossimo turno di Serie A!22:49

Partita ricca di emozioni allo Stirpe. Dopo il grande avvio del Frosinone che passa con Zortea, la Lazio reagisce con la zampata di Zaccagni a fine primo tempo. Nella ripresa sale in cattedra Castellanos, che al primo pallone toccato completa la rimonta biancoceleste grazie ad un colpo di testa sulla punizione di Luis Alberto. Ancora Castellanos protagonista con il gol che allunga le distanze con un tap in, Cheddira riporta in partita i ciociari ma non basterà per agguantare il pari. 22:48

Torna a vincere la Lazio dopo tre k.o. consecutivi, notte fonda invece in casa Frosinone, con soli due punti nelle ultime otto22:45

90'+10' NON C'È PIU' TEMPO ALLO STIRPE! Triplice fischio di Rapuano, i tre punti vanno alla Lazio!22:43

90'+10' Ultimo corner della partita, sale anche Turati22:42

90'+9' ANCORA CASTELLANOS! Kamada serve l'attaccante biancoceleste a centro area che però colpisce male22:42

90'+6' CASTELLANOS! A un passo dalla tripletta El Taty, al culmine di una ripartenza la sua conclusione è ribattuta addirittura dal ripiegamento di Soulè!22:40

90'+5' Gioco fermo e animi tesi adesso, si accende un parapiglia dopo un contrasto tra Zortea e Castellanos con il laziale che ha avuto la peggio22:38

90'+1' Sono otto i minuti di recupero22:35

90'+1' Ammonito Castellanos, intervento imprudente su Kaio Jorge22:34

90'+1' Entra anche Renier al posto di Brescianini22:34

90' Ultimi cambi per il Frosinone: Cuni rileva Cheddira22:34

89' MANDAS SALVA TUTTO! Il portiere della Lazio si distende e mette in angolo il tiro piazzato di Barrenechea! Poi Lazzari spreca il contropiede biancoceleste mandando a lato il servizio di Luis Alberto22:33

88' Lazzari abbatte Seck, scatta il cartellino giallo per l'esterno laziale22:31

86' Entra anche Kamada, fuori Zaccagni22:29

82' Finisce la partita di Felipe Anderson, entra Isaksen22:26

81' PARATA SENZA SENSO DI TURATI! Ripartenza della Lazio, Felipe Anderson scarica per Castellanos, il quale appoggia su Luis Alberto che conclude sul secondo palo trovando una parata mostruosa di Turati! 22:25

80' Fa il suo ingresso anche Valeri, che rileva uno stanco Lirola22:24

80' Esce Gelli, al suo posto Kaio Jorge22:23

79' Pronti altri cambi nel Frosinone22:23

78' Soulè si crea lo spazio per andare alla conclusione, il suo tiro viene ribattuto da Casale che si oppone con il corpo22:22

74' ANCORA CHEDDIRA! Verticalizzazione per l'attaccante ex Bari che stavolta conclude sull'esterno della rete!22:17

73' PASTICCIO DI MANDAS! Il portiere della Lazio rinvia sui piedi di Soulè che serve di prima Cheddira, il centravanti marocchino insacca ma si trova in posizione di fuorigioco!22:16

70' GOL! FROSINONE-Lazio 2-3! Gol di Cheddira! Accorcia le distanze il Frosinone, corner di Gelli con Okoli che prova lo stacco, il pallone resta lì per la rovesciata vincente di Cheddira che da distanza ravvicinata batte Mandas!



67' Cross insidioso di Lirola dalla destra, sul secondo palo fa buona guardia in copertura Lazzari22:11

62' GOL! Frosinone-LAZIO 1-3! Doppietta di Castellanos! Che impatto dell'attaccante neo entrato! Sugli sviluppi di un corner, Casale prova la girata che viene sporcata da un difensore, il pallone sbatte sul palo e Castellanos insacca il più facile dei tap in!



62' Cambia le carte in tavola Di Francesco, entra Seck al posto di Mazzitelli22:05

61' DOPPIO INTERVENTO DI TURATI! Il portiere del Frosinone prima respinge il gran tiro al volo di Castellanos, poi alza in corner la conclusione da fuori area di Luis Alberto!22:04

60' Prova a reagire subito il Frosinone, Soulè cerca di sorprendere Mandas dal limite ma non trova la porta22:03

59' Molto lungo il check del Var per controllare il gol, alla fine Rapuano conferma la regolarità della rete22:02

57' GOL! Frosinone-LAZIO 1-2! Gol di Castellanos! Entrato in campo da neanche 30 secondi, El Taty colpisce di testa sulla punizione di Luis Alberto e insacca! Rimonta completata per i biancocelesti!



56' Entra anche Vecino al posto di Cataldi21:59

56' Pronto un doppio cambio in casa Lazio: esce Immobile, dentro Castellanos21:59

55' Cartellino Giallo per Barrenechea, costretto a stendere Zaccagni sulla sinistra21:58

52' Scontro tra Immobile e Turati, è rimasto a terra il portiere del Frosinone. Gioco fermo allo Stirpe21:55

51' Imbucata di Luis Alberto per Immobile, stavolta serve l'intervento di Okoli per neutralizzare il tiro del capitano della Lazio21:54

48' Cross di Lazzari a cercare Immobile, l'attaccante biancoceleste colpisce male il pallone, azione che sfuma21:52

46' SUBITO SOULÈ! L'argentino scappa sulla destra e prova il tiro sul primo palo, para in due tempi Mandas21:50

46' SI RIPARTE! È iniziato il secondo tempo!21:48

46' C'è un cambio all'intervallo nella Lazio: esce Pellegrini, che nel primo tempo aveva subito un duro colpo, al suo posto entra Lazzari21:49

Allo Stirpe gioca meglio il Frosinone che va più volte vicino al gol in avvio, gol che arriva grazie al colpo di testa di Lirola sul cross di Zortea. La Lazio fatica e si accende nel finale di tempo grazie al guizzo di Zaccagni che insacca sul preciso cross di Guendouzi. Nel finale ci provano anche Immobile e ancora Lirola, ma Rapuano manda le squadre al riposo sul risultato di parità21:36

45'+3' FINE PRIMO TEMPO! Frosinone e Lazio chiudono il primo tempo in parità!21:34

45'+2' OCCASIONE PER IL FROSINONE! Ripartenza veloce degli uomini di Di Francesco, Lirola chiude l'azione con un tiro che finisce sull'esterno della rete21:33

45' Tre minuti di recupero21:30

43' IMMOBILE! Combinazione tra Luis Alberto e il capitano della Lazio, che prova a concludere di potenza sul primo palo trovando la respinta di Turati!21:29

42' Si è acceso dopo un avvio non positivo Zaccagni, l'ex Verona sguscia in mezzo all'area e serve Immobile, il quale non riesce a controllare bene il pallone subendo il ritorno dei difensori del Frosinone21:27

38' GOL! Frosinone-LAZIO 1-1! Gol di Zaccagni! Lampo dei biancocelesti, Guendouzi mette in mezzo un cross basso e teso dalla destra, Zaccagni si fa trovare davanti a Turati e di prima intenzione non sbaglia!



36' GELLI! Cross basso di Brescianini, Gelli dentro l'area piccola manca l'impatto a botta sicura con il pallone!21:21

34' Ammonito Pellegrini, che trattiene da dietro Brescianini21:20

32' Fatica molto la Lazio a trovare spazi in avanti, tanti anche gli errori della squadra di Martusciello21:18

28' Rischia molto la Lazio! Sbaglia tutto Marusic che serve invvertitamente Cheddira, il quale appoggia dentro per Brescianini ma è provvidenziale l'intervento di Cataldi in scivolata ad anticipare il centrocampista gialloblù21:14

26' Primo squillo offensivo della Lazio: Felipe Anderson trova l'imbucata per Immobile che conclude in diagonale non trovando lo specchio21:12

25' Chance per Cheddira, che conclude di prima a centro area mandando alto, ma l'azione era viziata da un fuorigioco 21:10

22' Aumenta il nervosismo in campo: poco fa Guendouzi ha avuto qualcosa da dire con Mazzitelli, adesso duro intervento di Cataldi su Cheddira che resta a terra21:07

18' Prova l'acrobazia Cheddira, stop spalle alla porta e rovesciata, palla alta21:03

13' GOL! FROSINONE-Lazio 1-0! Gol di Lirola! Cross dalla sinistra di Zortea, dalla parta opposta Lirola si inserisce tra Zaccagni e Pellegrini e di testa batte Mandas!



10' Meglio il Frosinone in questo avvio, la Lazio deve ancora entrare in partita20:55

6' Ancora Frosinone al tiro! Mazzitelli riceve al limite dell'area e calcia a giro sul secondo palo, Mandas è attento e in tuffo blocca la sfera20:51

5' OCCASIONE FROSINONE! Cross morbido di Gelli sul primo palo, Cheddira anticipa Mandas ma non centra lo specchio!20:50

2' Nulla di fatto sul cross di Soulè, allontana Romagnoli e poi Cheddira commette fallo in attacco20:47

1' Subito Frosinone in avanti, la squadra di Di Francesco andrà già dalla bandierina dopo nemmeno 15 secondi20:46

FISCHIA RAPUANO! È iniziata Frosinone-Lazio, il primo possesso è dei padroni di casa!20:45

Le scelte di Martusciello: senza l'infortunato Provedel, c'è Mandas tra i pali biancocelesti. Torna dalla squalifica Guendouzi, il cui ricorso contro le due giornate inflitte dopo il rosso con il Milan, è stato accolto. Davanti Immobile vince il ballottaggio con Castellanos, Zaccagni e Felipe Anderson sugli esterni19:50

Le scelte di Di Francesco: partono fuori Valeri e Kaio Jorge nel Frosinone, confermato Cheddira al centro dell'attacco con Soulè e Gelli ai suoi lati. In mezzo c'è Barrenechea, tra i pali la scelta ricade su Turati mentre Romagnoli e Okoli guideranno la difesa19:47

FORMAZIONE UFFICIALE LAZIO: 4-3-3 anche per i biancocelesti, ecco lo schieramento scelto da Martusciello: Mandas - Marusic, Casale, Romagnoli, Pellegrini - Guendouzi, Cataldi, Luis Alberto - Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni19:46

FORMAZIONE UFFICIALE FROSINONE: i padroni di casa si schierano con un 4-3-3: Turati - Zortea, Okoli, Romagnoli, Lirola - Brescianini, Barrenechea, Mazzitelli - Soulè, Cheddira, Gelli19:45

Antonio Rapuano di Rimini è il direttore di gara designato per la sfida che tra poco prenderà il via al Benito Stirpe. Gli assistenti saranno invece Bercigli e Garzelli, con Baroni quarto ufficiale e Abisso al Var insieme a Di Paolo19:28

Situazione molto delicata in casa biancoceleste con le improvvise dimissioni presentate da Sarri in settimana. Alla guida dei capitolini stasera ci sarà Martusciello, in attesa del sempre più probabile arrivo di Igor Tudor. La priorità di serata è cancellare il brutto passo falso casalingo con l'Udinese e rtrovare il sorriso dopo tre sconfitte consecutive (quattro con l'eliminazione Champions ad opera del Bayern)19:31

Due punti in sette partite per un Frosinone che si ritrova improvvisamente invischiato nella lotta salvezza. Dopo il k.o. nello scontro diretto con il Sassuolo di sette giorni fa, la squadra di Di Framcesco cerca punti pesanti contro la Lazio per risalire la china e non vanificare l'ottimo avvio di stagione19:23

Benvenuti alla diretta di Frosinone-Lazio, gara valida per la 29' giornata del campionato di Serie A!19:22