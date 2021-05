LIVE PARMA - SASSUOLO 1-1 SERIE A 2020/2021. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Dove si gioca la partita:



Stadio: Ennio Tardini

Città: Parma

Capienza: 22885 spettatori17:16

Al Tardini, va in scena la sfida tra Parma e Sassuolo, incontro valevole per la trentasettesima giornata di Serie A.17:16

La squadra di Roberto D'Aversa, dopo sette sconfitte consecutive ed un’aritmetica retrocessione già arrivata nel trentaquattresimo turno, affronta il Sassuolo di Roberto De Zerbi tra le mura amiche.17:16

I neroverdi, dopo la sconfitta interna contro la Juventus, vogliono conquistare la vittoria per continuare a sperare di raggiungere la Roma, attualmente al settimo posto.17:18

Non ci sono stati pareggi nelle quattro partite tra Parma e Sassuolo giocate al Tardini: tre vittorie per i padroni di casa e una per i neroverdi (1-3 nell'ottobre 2014).17:19

Ecco le formazioni: 5-3-2 per il Parma: Sepe - Laurini, Dierckx, Bruno Alves, Valenti, Busi - Kurtic, Hernani, Sohm - Brunetta, Cornelius. A disposizione: Colombi, Rinaldi, Balogh, Zagaritis, Bani, Camara, Traoré, Gervinho, Pellè.17:19

4-2-3-1 per il Sassuolo: Consigli - Muldur, Chiriches, G. Ferrari, Rogerio - Locatelli, Maxime Lopez - Berardi, Defrel, Boga - Raspadori. A disposizione: Pegolo, Marlon, Ayhan, Peluso, Toljan, Kyriakopoulos, Obiang, Bourabia, Traore, Caputo, Djuricic, Haraslin.17:20

D’Aversa sceglie il modulo 5-3-2 con il tandem offensivo composto da Cornelius e Brunetta. In mezzo al campo, vengono scelti Kurtic, Hernani e Sohm. Al centro della difesa, l’allenatore dei gialloblu conferma Bruno Alves affiancato da Dierckx e Valenti con Laurini e Busi sulle corsie laterali. 17:21

De Zerbi si affida al giovane centravanti Raspadori coadiuvato sulla trequarti di Berardi, Defrel e Boga. In difesa, Chiriches guida il reparto con Ferrari mentre le fasce sono presidiate da Muldur e Rogerio. La linea mediana è composta da Locatelli e Maxime Lopez.17:21

1' Inizia il primo tempo di PARMA-SASSUOLO. Dirige la gara l’arbitro Marco Piccinini della sezione AIA di Forlì.18:02

3' Raspadori, servito al centro dell'area dal cross basso di Rogerio, appoggia palla per Berardi. Il capitano neroverde calcia potentemente ben oltre la traversa.18:06

5' Hernani si inserisce sulla destra, arriva sul fondo e mette il pallone sul secondo palo per l'accorrente Sohm. Il centrocampista gialloblu spreca mandando palla non distante dal palo alla destra di Consigli.18:08

7' Giropalla del Sassuolo. Gli ospiti cercano di eludere il pressing effettuato dai gialloblu.18:09

9' Defrel prova a ripartire velocemente palla al piede. Kurtic interviene a centrocampo fermando il rapido giocatore neroverde.18:13

11' Calcio d'angolo dalla sinistra sul primo palo di Rogerio. Busi svetta liberando l'area di rigore.18:13

13' Azione avvolgente del Sassuolo finalizzata da Berardi che prova il cross basso dalla fascia destra. Bruno Alves intercetta palla mandandolo oltre la linea di fondo campo.18:16

15' Boga, dopo un scambio sulla sinistra con Berardi, entra in area e calcia impegnando Sepe. Ospiti vicini al gol del vantaggio.18:20

16' Muldur, servito sulla corsa da Berardi. suggerisce per Defrel al centro dell'area. L'attaccante neroverde prova a calciare rasoterra nel tentativo di mandare controtempo Sepe. L'estremo difensore gialloblu è attento e blocca la sfera di gioco.18:19

18' Punizione dalla fascia sinistra sul secondo palo di Berardi. Il Parma riesce a proteggere la propria porta.18:20

19' Per ora, la squadra di D'Aversa fatica enormemente a recuperare velocemente il pallone risultando in balia del prolungato possesso palla della compagine sassolese.18:22

21' Locatelli, dopo aver recuperato palla sulla trequarti, prova il suggerimento in profondità per Raspadori. Il giovane centravanti neroverde non riesce a raggiungere la palla che diviene preda di Valenti.18:24

24' CALCIO DI RIGORE PER IL SASSUOLO! Lancio di Locatelli per lo scatto in profondità di Berardi che calcia trovando l'ottima opposizione di Sepe. Sulla respinta dell'estremo difensore gialloblu, si avventa Raspadori che viene toccato fallosamente da Busi.18:27

25' GOL! Parma-SASSUOLO 0-1! Rete di Locatelli. Il centrocampista neroverde, freddissimo dal dischetto, spiazza Sepe con una conclusione potente ed angolata.



27' Quarto gol in Serie A per Manuel Locatelli: si tratta della stagione più prolifica per il centrocampista classe '98 nel massimo campionato.18:31

28' AMMONITO Kurtic per proteste.18:30

30' Calcio d'angolo dalla sinistra in area di Rogerio. Dierckx svetta anticipando Ferrari al limite dell'area piccola.18:36