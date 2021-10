Da Empoli - Atalanta é tutto, appuntamento alla prossima sfida di Serie A.16:53

PILLOLA STATISTICA. L’Atalanta ha trovato il successo in cinque delle ultime sei gare esterne di Serie A (1N); in generale nel 2021 i bergamaschi hanno ottenuto 37 punti in trasferta nella competizione, meno solo del Milan (40).16:53

Empoli che puó uscire dal campo a testa alta, una rete realizzata da Di Francesco, due salvataggi sulla linea di Demiral: la squadra di Andreazzoli ha giocato, subendo peró la maggior classe degli avversari.16:53

Vittoria meritata per l'Atalanta che segna quattro reti al Castellani grazie alla doppietta di Ilicic (con un rigore sbagliato) e due assist di un positivo Pasalic. Uno sfortunato autogol di Viti e la rete finale di Zapata chiudono il tabellina.16:52

90'+3' FINISCE EMPOLI - ATALANTA! 1-4 il finale, Dea che porta a casa i tre punti.16:50

90'+1' Tre i minuti di recupero.16:48

90' Sostituzione ATALANTA: esce Davide Zappacosta, entra Giuseppe Pezzella.16:47

89' GOL! Empoli - ATALANTA 1-4! Rete di Duván Zapata. Contropiede Atalanta, Pasalic davanti a Vicario serve il colombiano che, in scivolata, insacca il poker della Dea.



88' Empoli che continua a spingere, Atalanta che aspetta.16:46

86' CUTRONE MA SALVA SULLA LINEA DEMIRAL! Conclusione a botta sicura della punta, il difensore salva ancora sulla linea!16:43

85' ZAPATA! Stop in area e pallonetto per superare Vicario, pallone che termina a lato!16:42

84' Bandinelli scarica su Cutrone, il destro della punta é debole e respinto da Demiral.16:41

83' BANDINELLI! Conclusione dal limite della mezzala, Musso blocca a terra!16:39

82' Sostituzione EMPOLI: esce Riccardo Marchizza, entra Fabiano Parisi.00:14

80' AMMONITO José Luis Palomino. Pinamonti con il tacco supera il difensore che lo stende: giallo per l'argentino. 16:38

79' Empoli che ci prova, Cutrone protesta per un tocco di mano di Demiral, si continua a giocare.16:37

78' OCCASIONE PER L'ATALANTA! Conclusione di Zappacosta deviata, la traiettoria si trasforma in un assist per Malinovskiy che colpisce di testa: Vicario, con un riflesso, manda in angolo.16:35

76' Cutrone cade in area dopo un contatto con Demiral, Serra anche in questo caso lascia continuare il gioco.16:32

75' Empoli ora altissimo, la squadra di Andreazzoli non vuole mollare la partita e cerca il gol per riaprirla.16:30

74' Zapata cerca di sorprendere Vicario da oltre metà campo, non riesce il pallonetto al colombiano.16:31

72' A terra Pianmonti dopo uno scontro aereo con Zappacosta: la punta si rialza con fatica.16:29

71' Zapata punta Stojanovic e lo supera di fisico, commettendo peró fallo sullo sloveno.16:27

70' Cross di Henderson per Cutrone, attento Musso in uscita bassa.16:26

69' AMMONITO Remo Freuler. Fallo a centrocampo dello svizzero, giallo anche per lui. 16:26

68' Sostituzione ATALANTA: esce Teun Koopmeiners. entra Matteo Lovato.16:25

68' Sostituzione ATALANTA: esce Josip Iličić, entra Ruslan Malinovskyi.16:25

68' ILICIC CALCIA ALTISSIMO! Incredibile errore dello sloveno che calcia di potenza ma manda la sfera in curva!16:26

67' Rigore Sbagliato Josip Iličić16:06

67' AMMONITO Filippo Bandinelli. Giallo alla mezzala per il fallo di rigore. 15:25

66' Serra, dopo aver visionato le immagini del VAR, assegna il rigore per l'Atlanta per il fallo di Bandinelli su Zappacosta.16:25

65' Zappacosta a terra dopo un contrasto con Bandinelli in area: colpo sul piede dell'esterno, per Serra si puó continuare.16:22

64' Andreazzoli ora prova a giocarsi le sue carte offensive, Bajrami da trequartista con la coppia Pinamonti - Cutrone in avanti!16:21

62' SUBITO CUTRONE! Diagonale potente dell'ex della partita, Musso respinge: azione fermata per fuorigioco.16:20

61' Sostituzione EMPOLI: esce Federico Di Francesco, entra Nedim Bajrami.16:19

61' Sostituzione EMPOLI: esce Szymon Żurkowski, entra Patrick Cutrone.16:19

60' Cross di Zappacosta per Zapata, il colombiano manca sul secondo palo la deviazione decisiva.16:19

59' Stop elegante di Ilicic che mette a terra un lungo lancio di Musso, gran partita dello sloveno.16:16

58' Punizione per l'Empoli: Stulac al centro, svetta Demiral che allontana di testa.16:15

57' Tacco di Zurkowski in area, attento ancora Palomino: Empoli che non smette di provarci.16:14

55' Zapata prova il destro a giro dal limite, palla che colpisce in pieno Tonelli.16:13

54' Rischia molto Stojanovic su un retropassaggio per Vicario: Zapata quasi ci arriva, blocca in uscita il portiere.16:11

52' Viti esce palla al piede ed é steso da Koopmeiners: Serra lascia il vantaggio ma poi non estrae il cartellino per l'olandese.16:09

51' BANDINELLI! Tiro cross della mezzala, palla che termina sull'esterno della rete.16:08

50' Anche questo secondo tempo partito con ritmi altissimi, Atalanta che trova subito il terzo gol.16:08

49' GOL! Empoli - ATALANTA 1-3! Autorete di Mattia Viti. Cross di Koopmeiners, Pasalic di testa cerca Zapata ma il colombiano é anticipato dal difensore: Vicario, in contro tempo, non riesce ad evitare lo sfortunato autogol.



48' Tonelli prova il lancio per Pinamonti, attento Musso in uscita alta.16:07

47' OCCASIONE ATALANTA! Cross di Maehle, Palomino sottoporta non arriva con la giusta cattiveria, allontana Tonelli.16:04

46' AMMONITO Leo Štulac. Trattenuta sul compagno di nazionale Ilicic, giallo al mediano. 16:04

46' INIZIA IL SECONDO TEMPO DI EMPOLI - ATALANTA! Si riparte dal 1-2 della prima frazione.16:03

46' Sostituzione EMPOLI: esce Nicolas Haas, entra Filippo Bandinelli.16:03

46' Sostituzione ATALANTA: esce Luis Muriel, entra Duván Zapata.16:02

PILLOLA STATISTICA. Josip Ilicic è l'unico giocatore straniero a segno in ogni singola stagione di Serie A dal 2010-11 ad oggi.15:49

Tante occasioni, in luce anche un Muriel sempre pericoloso nell'uno contro uno ed un Pinamonti sempre a servizio della sua squadra.15:49

Bella prima frazione al Castellani, Atalanta che si porta avanti di due reti grazie alla doppietta di un ritrovato Ilicic, Empoli che non demorde e accorcia con Di Francesco ben servito da Stulac.15:48

45'+2' FINISCE IL PRIMO TEMPO DI EMPOLI - ATLANTA! 1-2 il risultato parziale dopo i primi 47' di gioco.15:48

45'+2' Calcia di potenza Stulac, palla che colpisce in pieno la barriera.15:47

45'+1' Veronica al limite dell'area di Pinamonti che viene steso da de Roon: punizione da posizione pericolosa per l'Empoli.15:46

45'+1' Due i minuti di recupero.15:45

45' Koopmeiners cerca Muriel sul secondo palo, il colombiano con una spaccata volante non trova la porta.15:45

44' Chiude in avanti l'Atlanta, che vuole riportarsi in vantaggio di due reti.15:45

43' MURIEL! Il colombiano parte dalla sinistra e supera due avversari, il suo diagonale da centro area é respinto tra Vicario.15:43

42' Sostituzione EMPOLI: esce Simone Romagnoli, entra Lorenzo Tonelli.15:42

41' Empoli momentaneamente in dieci, pronto Tonelli per entrare.15:41

40' Problemi fisici per Toloi che é stato giá cambiato, a terra ora anche Romagnoli che si tocca il flessore.15:40

39' Sostituzione ATALANTA: esce Rafael Tolói, entra Remo Freuler.15:39

38' Zappacosta trova il fondo e crossa al centro, respinge Romagnoli.15:39

37' AMMONITO Riccardo Marchizza. Manata involontaria su Demiral, botta dura al turco ex Juventus. 15:37

35' Empoli ora in grande fiducia, i toscani sono tornati a pressare alto e cercare il possesso palla.15:37

34' Pinamonti cerca il filtrante per Haas, attento Palomino in chiusura.15:34

33' HENDERSON! Conclusione secca del fantasista, Musso blocca in due tempi.15:33

31' Empoli che riapre la partita grazie ad un lancio improvviso di Stulac, Di Francesco ottimo nello stoppare di petto e calciare.15:32

30' GOL! EMPOLI - Atalanta 1-2! Rete di Federico Di Francesco. Lancio perfetto di Stulac, stop di petto della punta e destro ad incrociare imprendibile per Musso.



29' Ilicic finta il sinistro e scarica su Koopmeiners, conclusione dell'olandese respinto da Stulac.15:30

28' PILLOLA STATISTICA. Josip Ilicic ha segnato sei gol in cinque gare giocate allo stadio Castellani contro l’Empoli.15:28

27' Stojanovic cerca il pallone lungo per Pinamonti, sfera che termina direttamente sul fondo.15:27

26' GOL! Empoli - ATALANTA 0-2! Rete di Josip Iličić. Scambio tra lo sloveno e Muriel, sinistro a giro dal limite del numero 72 che si infila sul palo lontano con Vicario che non puó nulla.



25' Cross di Di Francesco, Viti prova ad inserirsi sul secondo palo ma Demiral allontana.15:26

24' De Roon in ritardo su Henderson, fallo dell'olandese: respira l'Empoli dopo il forcing degli ultimi minuti della Dea.15:24

22' Esterno di de Roon per servire il solissimo Zappacosta, pallone leggermente lungo che l'esterno non controlla.15:22

21' Atalanta che non smette di spingere, Dea alla ricerca del raddoppio.15:21

19' ANCORA MURIEL! Altro sinistro potente da posizione angolata, palla di poco alta.15:20

18' MURIEL! Il colombiano conclude di potenza da posizione defilata, respinge Vicario: angolo per l'Atalanta.15:20

17' Punizione per l'Atalanta, Ilicic controlla in area e cerca un tacco per Zappacosta, capisce tutto Henderson.15:17

16' Un cross basso di Ilicic mette in difficoltà la difesa dell'Empoli, Pasalic in mezza rovesciata non riesce nella deviazione vincente.15:16

14' Altro cross di Marchizza, gioco fermo per fuorigioco del terzino che sta spingendo moltissimo in questo inizio partita.15:14

13' Cross di Marchizza, Koopmeiners non si fida e mette in angolo: salgono le torri dalla difesa dell'Empoli.15:13

12' Atalanta che sfrutta la linea alta dell'Empoli con un ottimo filtrante di Ilicic per Pasalic, intelligente il tocco di ritorno che ha permesso allo sloveno di sbloccarsi in questo campionato.15:12

11' GOL! Empoli - ATALANTA 0-1! Rete di Josip Iličić. Lo sloveno mette Pasalic davanti alla porta, l'ex Chelsea ricambia il piacere servendogli un pallone da spingere in rete.



9' MAEHLE! L'esterno libera il destro forte sul secondo palo, Vicario in tuffo mette in angolo.15:11

8' Partita iniziata fortissimo, due squadre che non arretrano e si sfidano a viso aperto.15:07

7' DEMIRAL SALVA SULLA LINEA! Conclusione a botta sicura di Henderson, l'ex Juventus salva la sua squadra.15:07

6' PASALIC! Colpo di testa del centrocampista sul primo palo, sfera che finisce sull'esterno della rete.15:05

5' MURIEL! Ilicic pesca il colombiano in area, conclusione secca dell'ex Siviglia devia in angolo da Romagnoli.15:04

4' Ilicic sta aiutando molto il centrocampo, secondo fallo subito dallo sloveno in pochi minuti.15:04

3' Pinamonti mette Di Francesco davanti a Musso, con il portiere che blocca la sfera: azione fermata per furogioco.15:03

2' Empoli che parte subito altissimo, Atalanta che fatica a giocare il pallone.15:03

1' INIZIA EMPOLI - ATALANTA! Primo pallone per gli ospiti.15:00

Dirige il match l'arbitro Marco Serra.14:47

Gasperini punta su Ilicic e Pasalic alle spalle di Muriel, Koopmeiners a centrocampo, Maehle e Zappacosta sugli esterni. Solo panchina per Malinovskiy e Zapata.14:39

Andreazzoli punta su Pinamonti in coppia con Di Francesco, mediana piú coperta con Bajrami che parte dalla panchina: Henderson o Haas da trequartista. In difesa, Viti preferito a Tonelli.14:38

A disposizione dell'ATALANTA: Miranchuk, Freuler, Lovato, Rossi, Scalvini, Malinovskiy, Piccoli, Pezzella, Sportiello, Zapata, Zuccon, Olivieri.14:36

La formazione dell'ATALANTA: 3-4-2-1 per la Dea, con Gasperini che opta per Musso - Toloi, Demiral, Palomino - Maehle, Koopmeiners, De Roon, Zappacosta - Pasalic, Ilicic - Muriel.14:34

A disposizione dell'EMPOLI: Fiamozzi, La Mantia, Tonelli, Bajrami, Cutrone, Asllani, Parisi, Luperto, Bandinelli, Ismajli, Ujkani, Mancuso.14:33

Sono ufficiali le formazioni del match: EMPOLI che si schiera con il 4-3-1-2, Vicario - Stojanovic, Romagnoli, Viti, Marchizza - Haas, Stulac, Zurkowski - Henderson -Pinamonti, Di Francesco.14:31

L’ultimo incontro in Serie A tra Empoli e Atalanta, dell’aprile 2019, è stato lo 0-0 con più tiri tentati da quando il dato è a disposizione (2004/05): 50 conclusioni totali, di cui 47 dell’Atalanta.12:54

L'Empoli ospita al Castellani l'Atalanta, in questa sfida domenicale di Serie A: da una parte i toscani si godono i nove punti in classifica, dall'altra gli orobici vogliono la vittoria per riprendersi la zona Europa.12:53