Grazie per aver seguito la diretta scritta di Genoa-Sassuolo, arrivederci ai prossimi appuntamenti col campionato di Serie A.17:12

Il Genoa tornerà in campo venerdì prossimo in trasferta contro il Torino, appuntamento casalingo invece per il Sassuolo che ospiterà il Venezia sabato 23 ottobre.17:11

Primo pareggio esterno in campionato per il Sassuolo che ha però sprecato in un paio di occasioni il gol del K.O. ed è poi stato punito dal Genoa nel finale di gara. I neroverdi salgono così a otto punti in classifica contro i sei del Genoa.17:10

Continua il digiuno casalingo del Genoa che non vince al Ferraris dal 24 aprile scorso. Quello di oggi è però un punto decisamente guadagnato per come si era messo il match. Ballardini dovrà comunque lavorare sulla fase difensiva dei suoi perché i 18 gol subiti fino ad oggi mettono i rossoblu al secondo posto tra le peggiori difese del campionato, dietro solo allo Spezia.17:08

Emozioni a non finire a Marassi con il Genoa che rimonta da 0-2 e porta a casa un punto che, dopo la doppietta iniziale di Scamacca, sembrava un miraggio. Il gol di Destro in chiusura di primo tempo riaccende le speranze del Genoa che completa poi l'aggancio con quello di Vasquez al tramonto del match. Il Sassuolo si mangia le mani per il palo di Djuricic e per l'errore a porta vuota di Scamacca in avvio di ripresa, ma anche il Genoa ha sprecato diverse occasioni con Ekuban, il cui ingresso in campo già nel primo tempo è però risultato tra i fattori decisivi di questa gara.17:13

90'+7' Chiffi manda tutti negli spogliatoi. Genoa-Sassuolo finisce 2-2.17:00

90'+7' Palla respinta dalla difesa emiliana anche sull'ultimo calcio d'angolo.17:00

90'+6' Cross dalla sinistra di Kallon col pallone che rimane lì, Vasquez non trova il tempo per la battuta e la difesa del Sassuolo mette ancora in corner.17:28

90'+6' Rogerio regala un calcio d'angolo al Genoa mettendo fuori un cross di Ekuban dalla sinistra.16:59

90'+4' Rovella calcia il corner dalla sinistra ma non trova compagni in grado di deviare la palla in porta. La sfera esce dall'area e Criscito prova un drop improbabile dai 30 metri con la palla che infatti finisce ampiamente a lato.16:58

90'+3' Sostituzione Sassuolo: fuori Berardi, dentro Magnanelli.16:57

90'+3' Sturaro viene ammonito da Chiffi.16:02

90'+3' Chiffi dovrà necessariamente allungare il recupero dato che non si è praticamente giocato in questo finale.16:56

90'+3' Parapiglia davanti alla panchina del Genoa con Berardi e Sturaro tra i più nervosi.16:56

90'+2' Sostituzione Sassuolo: esce Lopez, entra Goldaniga.16:55

90'+1' Il Ferraris ora è una bolgia e vuole quella vittoria che manca dal 24 aprile scorso.16:55

90'+1' Cinque minuti di recupero.16:54

90'+1' PILLOLA STATISTICA: Quello di Vasquez è il secondo gol di un messicano in Serie A, dopo Lozano del Napoli.17:15

89' GOL! GENOA-Sassuolo 2-2! Rete di Vasquez! Rovella disegna una traiettoria perfetta dalla bandierina, Vasquez insacca di testa dal limite dell'area piccola. Pareggia il Genoa con cinque minuti ancora da giocare.



Guarda la scheda del giocatore Johan Vásquez16:54

89' Kallon guadagna un corner per il Genoa.16:53

88' Toljan si aggrappa a Ekuban bloccandone la ripartenza. Giallo per lui.16:52

88' Grande chiusura di Vasquez su Defrel. Rimessa laterale per il Sassuolo.16:51

87' Ekuban perde palla e stende Lopez. Sassuolo che guadagna qualche secondo prezioso.16:50

86' Kyriakopoulos calcia forte ma non inquadra la porta di Sirigu. Palla in curva.16:49

85' Rogerio rischia la palla persa sulla pressione di Kallon. Chiffi fischia fallo dell'attaccante del Genoa.17:26

85' Semirovesciata al volo di Ekuban, bella stilisticamente ma poco efficace. Palla a lato di molto rispetto alla porta di Consigli.16:48

83' Criscito anticipa Harroui e viene fermato fallosamente. Poi Kyriakopoulos stende Cambiaso. Gioco molto frammentato in questo finale.16:49

82' Chiffi non può fare altro che ammonire il marocchino per gioco scorretto.16:46

82' Harroui entra col piede a martello su Behrami.16:45

81' Caicedo serve Behrami in area piccola, lo svizzero calcia addosso a Consigli. Chiffi ferma tutto per fuorigioco del sudamericano.16:45

80' Harroui viene liberato sulla lunetta dell'area del Genoa ma anziché cercare la porta prova un assist improbabile per Defrel.16:44

78' Kyriakopoulos batte Sirigu ma in netto fuorigioco.17:17

77' ANCORA EKUBAN! Sinistro a giro di Kallon respinto con la schiena da Toljan, palla che arriva a Ekuban tutto solo dalla parte opposta. Il destro del ghanese è però totalmente sballato e non trova la porta di Consigli.16:42

76' Sostituzione Genoa: fuori Pandev, dentro Caicedo.16:40

76' Sostituzione Genoa: fuori Touré, dentro Behrami.16:39

74' Sostituzione Sassuolo: esce Djuricic, entra Kyriakopoulos.17:17

74' Sostituzione Sassuolo: fuori Scamacca, dentro Defrel.16:38

72' Chiffi ammonisce Destro per proteste.16:36

72' DOPPIA OCCASIONE PER IL GENOA! Serie di rimpalli in area che favorisce Ekuban. Il ghanese calcia forte col sinistro a incrociare trovando la risposta di Consigli. Poi Pandev va a terra nel tentativo di tap-in ma la palla arriva comunque a Fares che, col sinistro, non inquadra lo specchio della porta. Proteste del Genoa per l'atterramento di Pandev.17:25

70' Berardi per Scamacca a centro area con l'ex di turno che non riesce a colpire a porta vuota. Chiffi ferma tutto per fuorigioco.16:34

70' Anticipo netto di Cambiaso su Djuricic e palla per Kallon. Il giocatore della Sierra Leone spreca però tutto con un cross completamente fuori misura.16:33

68' Kallon dentro per Destro, Consigli è attento e blocca la palla anticipando l'attaccante di casa.16:32

67' Sembra mancare qualche energia ora al Genoa che ha lasciato campo al Sassuolo.16:31

67' Cross di Cambiaso troppo lungo per tutti.16:30

66' Pandev lotta come un leone su una palla vagante e guadagna un fallo dopo il tocco di Berardi.16:30

65' Movimento classico a rientrare da parte di Berardi e conclusione telefonata per Sirigu col sinistro. Il portiere rossoblu blocca a terra senza patemi.16:28

64' FRATTESI FUORI DI UN SOFFIO! Frattesi carica il destro e spara dal limite verso il sette del secondo palo. Palla che sibila a lato con Sirigu che non ci sarebbe mai arrivato.16:28

62' Kallon riceve palla sulla trequarti e punta l'area neroverde ma, anziché andare al tiro, attende l'arrivo di Cambiaso e, al momento di servirlo, la palla viene recuperata da Djuricic, ancora una volta decisivo in fase difensiva.16:26

61' Sostituzione Sassuolo: fuori Raspadori, dentro Harroui.16:25

61' Il Genoa ha in mano il pallino del gioco da almeno una decina di minuti.16:24

60' EKUBAN! Il ghanese apre e chiude il triangolo largo con Kallon ma spreca il pareggio con un destro a giro dal centro dell'area che finisce alle stelle!16:24

58' Pandev e Destro dialogano al limite dell'area neroverde. Il numero 23 rossoblu si libera inizialmente di Chiriches ma non trova il tempo per la battuta a rete e il rumeno recupera.16:46

57' Fares pesca Pandev dietro all'altissima difesa del Sassuolo. Il macedone lavora il pallone al limite dell'area e serve Destro. Chiffi ferma però tutto per fuorigioco.16:21

56' Preme il Genoa dopo aver ricevuto la grazia da Scamacca.16:20

56' Rovella trova Touré in area su calcio piazzato. Colpo di testa altissimo da parte del francese.16:19

55' Cross di Touré per Destro che trova la coordinazione da posizione impossibile e infatti non inquadra la porta.16:18

53' Spalla a spalla tra Cambiaso e Djuricic con il serbo che è bravo in chiusura e guadagna una rimessa dal fondo.16:17

53' Cross di Cambiaso dalla parte opposta. Consigli blocca sicuro.16:16

52' Azione tutta di prima del Sassuolo che termina con l'imbucata centrale da parte di Lopez, troppo lunga per Djuricic.16:16

52' Chiriches non abbocca alle finte di Destro e lo chiude in corner. L'attaccante genoano era però in fuorigioco.16:15

50' Sostituzione Genoa: fuori Biraschi per infortunio, dentro Cambiaso.20:40

49' SCAMACCA SBAGLIA! Toljan viene pescato sulla corsa ed entra in area dalla destra. Servizio al bacio per Scamacca che con l'esterno destro, da due passi e a porta ormai vuota, calcia sopra la traversa. Errore da matita blu per il numero 91 neroverde.16:13

47' Scamacca libera Raspadori con un tacco di classe, il 18 viene atterrato da Vasquez, la palla arriva Djuricic il cui destro strozzato finisce lentamente tra le braccia di Sirigu.16:11

45' Cambio iper-offensivo per Ballardini che toglie Badelj per inserire Kallon. I rossoblu passano dal 4-3-1-2 al 4-2-3-1 con Kallon-Pandev-Ekuban alle spalle di Destro.16:10

45' Riprende la partita al Ferraris!16:08

Sostituzione Milan Badelj Yayah Kallon16:08

Sassuolo avanti meritatamente a Marassi grazie alla doppietta di Scamacca. Il Genoa riapre il match col colpo di testa di Destro, su assist di Fares, ma nel finale viene salvato da Sirigu, miracoloso sul destro ravvicinato di Djuricic, poi finito sul palo. Match sin qui divertente con tre realizzazioni, due gol annullati e un palo.16:08

45'+5' Chiffi manda tutti negli spogliatoi.15:51

45'+3' Berardi punta Criscito al limite dell'area ma il capitano del Genoa non si fa saltare mettendosi col fisico davanti alla palla. Poi Vasquez fa pulizia calciando via la sfera.15:50

45'+3' Scamacca difende palla vicino alla bandierina poi serve Frattesi al centro. Il centrocampista neroverde si sposta la palla sul destro e prova la conclusione dalla distaza. Palla in curva.15:49

45'+2' Sassuolo in possesso della palla nella metà campo avversaria.15:48

45'+1' Sono ben quattro i minuti di recupero concessi da Chiffi.15:47

45'+1' Sassuolo ancora in attacco con Rogerio che guadagna una rimessa laterale.15:47

44' PALO DI DJURICIC! Frattesi libera Djuricic in area genoana, il serbo calcia con la punta ma trova la risposta fantastica di Sirigu che riesce a deviare la palla sul palo. Poi la difesa rossoblu libera l'area.15:46

43' Si gioca ma per Berardi ci sono gli applausi del pubblico di casa.15:45

42' Fares rimane a terra dopo il contatto con Frattesi, parte il contropiede del Sassuolo ma Berardi decide di fermare tutto per sincerarsi delle condizioni dell'ex Verona e Lazio.15:44

41' Ultimi cinque minuti di questo primo tempo intenso, ci sarà molto probabilmente un ampio recupero visti i diversi interventi da parte del VAR.15:42

39' PANDEV! Ekuban mette Pandev davanti a Consigli, il macedone calcia col sinistro da posizione defilata ma il portiere del Sassuolo risponde alla grande.15:41

38' Nulla di fatto sul tiro dalla bandierina del Genoa.15:39

37' Rovella calcia tagliato a rientrare, il Sassuolo si rifugia in corner.15:39

36' Chiriches entra duro su Ekuban che era andato via a due avversari. Giallo anche per lui.15:38

36' Berardi si gira su sé stesso in area e calcia col sinistro trovando l'opposizione della difesa genoana.15:37

35' Ingenuità di Biraschi che rifila un calcione plateale a Rogerio e si prende il giallo.15:37

34' Il VAR conferma la decisione della terna arbitrale. Fuorigioco di Destro.15:36

33' Fares trova ancora Destro in mezzo all'area avversaria. L'attaccante genoano batte nuovamente Consigli di testa sul palo lungo ma la rete viene annullata per fuorigioco.15:36

33' Ballardini cambia modulo passando al 4-3-1-2.15:34

32' Sostituzione Genoa: fuori Sabelli, dentro Ekuban.15:34

32' Frattesi frana su Criscito e Chiffi estrae il primo cartellino giallo della partita.15:34

31' RASPADORI! Magia di Djuricic a liberare Raspadori in area genoana, il numero 18 si porta la palla sul destro ma apre troppo il piatto e calcia fuori dallo spigolo dell'area piccola.15:33

30' Destro calcia da dentro l'area del Sassuolo ma non trova la porta.15:31

29' PILLOLA STATISTICA: Mattia Destro è il giocatore che ha realizzato più gol di testa - quattro - nei cinque maggiori campionati europei 2021/22.17:17

27' GOL! GENOA-Sassuolo 1-2! Rete di Mattia Destro! Fares crossa ad uscire dalla sinistra, Destro si stacca dalla marcatura sul secondo palo e con un colpo di testa preciso batte Consigli mandando la palla nell'angolino opposto. Il Genoa la riapre!



Guarda la scheda del giocatore Mattia Destro15:30

27' Raspadori ruba palla a Badelj e serve Berardi in area. L'esterno però perde l'attimo per calciare a rete e viene chiuso da Criscito. Buona occasione sprecata per il Sassuolo.15:32

26' Fares calcia dal limite col sinistro ma colpisce Toljan.15:27

25' Prova a reagire il Genoa con Fares che guadagna un fallo laterale in zona offensiva.15:26

24' Uno-due micidiale del Sassuolo che ha tramortito i rossoblu.15:25

21' Vantaggio del Sassuolo confermato. Si riparte.15:24

20' GOL! Genoa-SASSUOLO 0-2! Rete di Scamacca! Lopez ha spazio al limite e imbuca per Toljan sul lato corto di destra dell'area. Il tedesco mette in mezzo rasoterra col piattone e trova Scamacca che può insaccare a porta vuota sul secondo palo. Decisiva anche una deviazione di Criscito sull'assist di Toljan che ha di fatto tagliato fuori Vasquez e Biraschi, favorendo l'attaccante ospite.



Guarda la scheda del giocatore Gianluca Scamacca20:40

20' Check del VAR in corso. Il gol del Sassuolo è arrivato con Pandev a terra dalla parte opposta e il team arbitrale vuol vederci chiaro.15:22

17' GOL! Genoa-SASSUOLO 0-1! Rete di Gianluca Scamacca! Lopez non trova spazio per il destro dal limite e lascia la palla a Berardi. L'attaccante della Nazionale resiste alla carica di Badelj e serve Scamacca. L'ex Roma è fortunato nel rimpallo con Vasquez ma bravo a battere Sirigu con l'esterno destro.



Guarda la scheda del giocatore Gianluca Scamacca15:21

16' Grande intervento difensivo di Vasquez che non casca nella finta di Berardi e lo ferma sul lato corto dell'area genoana. La difesa di casa era scoperta dopo una palla persa da Fares.15:19

15' Raspadori calcia in mezzo morbido, Ferrari colpisce di testa senza mettere in difficoltà Sirigu. C'era però fuorigioco del difensore ospite.15:17

14' Rogerio si fa 30 metri palla al piede e converge al centro sulla trequarti, Vasquez decide di non andare per il sottile e lo stende rischiando il giallo.15:16

13' Arriva la conferma definitiva, gol annullato per fuorigioco di rientro di Scamacca.15:14

12' Sembrava inizialmente confermata la decisione di Chiffi ma il VAR ha preso altro tempo.15:14

11' Si attende ancora la decisione del team arbitrale. Rumoreggia il pubblico di casa.15:13

10' E' in corso il silent-check con il VAR per valutare l'azione che ha portato al gol annullato a Scamacca.15:11

9' Scamacca si libra di Vasquez con una spinta sul tacco no-look di Raspadori e batte Sirigu col piatto destro. Chiffi annulla per fallo dell'attaccante neroverde.15:12

8' Mischia in area dopo il corner calciato dalla sinistra, il Genoa si salva con un po' di fortuna.15:09

8' Dalla parte opposta, Raspadori viene chiuso in corner da Vasquez.15:09

7' Cross di Fares dalla sinistra a cercare Pandev, Consigli blocca in presa alta.15:09

6' Chiriches rimane freddissimo sulla pressione di Pandev al limite della propria area, il rumeno non perde palla e fa ripartire la manovra dei suoi.15:08

5' Discesa di Toljan sulla destra dalla parte opposta, Criscito lo chiude in fallo laterale.15:06

4' Non c'è respiro in questo avvio. Girata al volo di Destro che viene respinta da Chiriches col corpo. Destro si lamenta per un possibile fallo di mano del rumeno ma Chiffi fa proseguire con ampi cenni.15:06

3' Djuricic vede l'inserimento di Frattesi alle spalle della difesa genoana e lo serve con un lob perfetto. Il centrocampista neroverde colpisce di testa ma non trova la porta di Sirigu.15:05

2' Il primo tiro del match è del Sassuolo. Raspadori serve Scamacca in orizzontale al limite dell'area, l'ex Roma si coordina col destro ma non riesce a impensierire Sirigu.15:04

2' A terra prima Pandev e poi Rovella, Chiffi non ravvisa falli ma ne concede uno al Sassuolo per una spinta su Frattesi.15:03

Il Genoa prova a sorprendere subito il Sassuolo con un lancio lungo direttamente dal calcio d'inizio. La palla per la corsa di Sabelli è però troppo lunga e finisce a fondo campo.15:02

Si parte!15:02

Squadre schierate in campo, manca pochissimo al fischio d'inizio.15:00

Chiffi arbitra questo match con Mondin e Della Croce a coadiuvarlo. Quarto uomo Miele. Fabbri-Liberti la coppa VAR-AVAR.14:55

Qualche cambio anche per Dionisi che, rispetto alla sconfitta contro l'Inter, sceglie Toljan al posto di Muldur sulla destra, Raspadori e Scamacca nei quattro davanti. Cerniera di centrocampo confermatissima con Frattesi e Lopez.15:00

Ballardini ne cambia cinque rispetto alla sconfitta di Salerno prima della pausa ma conferma il 3-5-2. Non ci sono Maksimovic e Bani nel trio difensivo, al loro posto Biraschi e Vasquez. Cambiaso lascia spazio a Fares sulla sinistra e in attacco ci sono Destro e Pandev al posto di Kallon e Bianchi.14:52

FORMAZIONE UFFICIALE SASSUOLO: Dionisi opta per il 4-2-3-1. Consigli - Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogerio - Frattesi, Lopez - Berardi, Raspadori, Djuricic - Scamacca.14:50

FORMAZIONE UFFICIALE GENOA: Ballardini disegna un 3-5-2. Sirigu - Biraschi, Vasquez, Criscito - Sabelli, Touré, Badelj, Rovella, Fares - Destro, Pandev.14:48

Al Ferraris di Genova, vanno in campo due squadre desiderose di riscattare le sconfitte subite prima della sosta. Il Genoa, che non vince in casa da 24 aprile scorso, è chiamato al riscatto dopo aver perso a Salerno, il Sassuolo deve invece reagire dopo la beffa interna contro l'Inter. La classifica, sin qui deficitaria, non lascia tranquilli Ballardini e Dionisi che dovranno quindi fare il possibile per portare a casa i tre punti.09:15

Buon pomeriggio e benvenuti alla diretta scritta di Genoa-Sassuolo, gara valida per l'ottavo turno di Serie A.09:06