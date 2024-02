Grazie per avere seguito con noi la diretta di questo match, arrivederci al prossimo turno di Serie A!22:41

L'Atalanta consolida il quarto posto e si porta a 45 lunghezze, il Sassuolo, agganciato dal Verona dopo il pareggio nel pomeriggio contro la Juventus, si trova ora al terz'ultimo posto con 20 punti.22:41

Continua la striscia positiva dell'Atalanta che vince per 3-0 contro il Sassuolo. Vantaggio bergamasco con Pasalic, sul finale del primo tempo momento chiave della gara con Carnesecchi che para il rigore, calciato due volte e sbagliato entrambe, a Pinamonti. Nella ripresa Koopmeiners e Bakker chiudono la gara.22:40

90'+3' Fine partita: ATALANTA - SASSUOLO 3-0.22:40

90'+2' SCAMACCA! Pasalic imbuca per Scamacca, l'attaccante riesce a liberarsi e calcia a botta sicura ma Consigli compie un miracolo.22:39

90' Ci saranno 3 minuti di recupero.22:37

90' Sostituzione nell'Atalanta, entra Adopo per Koopmeiners.22:36

88' Partita virtualmente conclusa, si palleggia molto in mezzo al campo.22:35

84' Nel Sassuolo entra Ferrari per Laurienté.22:30

82' Hien prende il posto di Kolasinac.22:29

82' Entra El Bilal Toure per De Ketelaere.22:29

80' Cross di Doig in area, Mulattieri in mezzo a due difensori ci prova di testa, blocca Carnesecchi.22:27

79' Zappacosta crossa in area, ci arriva Bakker di testa. Palla alla sinistra di Consigli.22:26

75' GOL! ATALANTA - Sassuolo 3-0! Rete di Bakker. Terza rete dell'Atalanta, Scalvini serve il neo entrato Bakker, conclusione di potenza con il mancino, Pedersen devia il pallone che finisce sotto la traversa.



74' Dentro Scamacca per Miranchuk.22:20

74' Primi cambi nell'Atalanta, entra Bakker per Holm.22:20

72' Finisce la partita di Thorstvedt, al suo posto Volpato.22:18

72' Sostituzioni nel Sassuolo, esce Pinamonti per Mulattieri.22:18

68' SI DIVORA IL TERZO GOL MIRANCHUK! Koopmeiners serve in area un pallone con i giri contati, Miranchuk sotto porta colpisce male e Consigli riesce a deviarla.22:16

66' Djimsiti dal fondo crossa al centro, Pasalic ci prova in girata. La palla si spegne alla destra di Consigli.22:13

61' Entra Boloca per Lipani.22:07

60' Primi due cambi nel Sassuolo, entra Defrel per Bajrami.22:08

58' GOL! ATALANTA - Sassuolo 2-0! Rete di Koopmeiners. Miranchuk per Holm che dalla destra mette un pallone rasoterra al centro, Koopmeiners dagli undici metri calcia sotto la traversa.



57' PASALIC! Mischia in area, la palla finiscre al croato che calcia di prima ma di potenza. Conclusione alta sopra la traversa.22:04

53' Ci prova ancora Pasalic che controlla e conclude dal limite. Palla alta sopra la traversa.22:00

51' Equilibrio in questi primi minuti del secondo tempo. Il Sassuolo prova a guadagnare metri.21:58

46' Inizia il secondo tempo di ATALANTA - SASSUOLO. Si riparte senza sostituzioni.21:51

Un primo tempo con un buon ritmo vede il Sassuolo partire bene, ma è subito l'Atalanta a prendere il controllo della gara. Bergamaschi che trovano la rete del vantaggio con Pasalic ma nel finale succede di tutto. Calcio di rigore per il Sassuolo per un tocco di mano di Scalvini, Carnesecchi para la conclusione di Pinamonti che deve però ripetere il rigore per l'ingresso in area di Kolasinac. L'attaccante italiano cambia angolo ma è ancora l'estremo difensore dell'Atalanta a negargli la gioia del gol.21:40

45'+6' Fine primo tempo: ATALANTA - SASSUOLO 1-0.21:40

45'+5' SBAGLIA ANCORA PINAMONTI! Ancora Carnesecchi che si allunga questa volta sulla destra e ipnotizza nuovamente Pinamonti.21:40

45'+5' Clamoroso il rigore va ricalciato! Kolasinac era entrato in area.21:36

45'+4' CARNESECCHI PARA IL RIGORE! Conclusione sulla sinistra del portiere che riesce a deviare la palla.21:42

45'+3' Prontera va al VAR! Calcio di rigore confermato.21:34

45'+1' Tocco con il braccio di Scalvini in area, Prontera a colloquio con il VAR.21:33

45' Ci sarà 1 minuto di recupero.21:31

43' HOLM! Zappacosta crossa sul secondo palo per Holm, colpo di testa dell'esterno, Consigli con un gran riflesso si salva.21:30

42' Chiude in avanti la squadra di casa che cerca la rete del raddoppio, il Sassuolo si difende.21:29

38' Djimsiti prova una sponda per Kolasinac, conclusione d'esterno sinistro e palla sull'esterno della rete.21:26

38' Koopmeiners per Ederson che prende la mira dal limite, conclusione deviata in angolo.21:24

35' Fase di gioco equilibrata, la reazione del Sassuolo ha messo in allerta i bergamaschi che provano ora a riconquistare il possesso del pallone.21:22

31' TRAVERSA DEL SASSUOLO! Calcio d'angolo calciato nel mucchio, la palla carambola a Matheus Henrique che calcia di potenza, Carnesecchi d'istinto compie un miracolo con la palla che sbatte sulla traversa e viene poi spazzata via.21:18

30' Conclusione di Laurienté dalla distanza, Carnesecchi è attento e devia a lato.21:16

27' Prova a reagire il Sassuolo, destro di Bajrami dai 25 metri. Palla a lato.21:13

22' GOL! ATALANTA - Sassuolo 1-0! Rete di Pasalic. Holm serve Miranchuk al limite, conclusione di prima del russo con Consigli che para ma non riesce a trattenerla, Pasalic è il primo ad arrivarci e a calciare a rete.



20' Ci prova Zappacosta con una conclusione al volo dal limite, Consigli smanaccia.21:06

20' Venti minuti di gioco, il Sassuolo sta provando a prendere le misure all'Atalanta che negli ultimi minuti tiene palla ma non riesce a concludere a rete.21:06

16' Monologo del'Atalanta che negli ultimi minuti tiene palla e non lascia respirare il Sassuolo.21:01

12' Partita vivace in questi primi minuti, parte meglio il Sassuolo ma è poi l'Atalanta a guadagnare subito campo.20:58

7' Finta di Zappacosta che salta Ruan e entra in area, ci prova di piatto ma Consigli è attento.20:53

5' Punizione per l'Atalanta dai 25 metri procurata da Scalvini, Miranchuk crossa in area, Holm ci arriva con il tempo giusto ma impatta male con la sfera.20:51

2' Subito Sassuolo pericoloso, Laurienté imbuca per Thorstvedt, conclusione di prima da posizione defilata e palla che colpisce l'esterno della rete.21:16

1' FISCHIO D’INIZIO DI ATALANTA - SASSUOLO. Arbitra Prontera.20:46

Tra i bergamaschi c'è Pasalic al fianco di Ederson in mediana, panchina per de Roon. In difesa il trio Scalvini, Djimsiti e Kolasinac. Nel tridente offensivo non c'è Scamacca, al suo posto Miranchuk, con Koopmeiners e De Ketelaere ai lati ad inventare. Nel Sassuolo Viti è preferito a Erlic al centro della difesa. Lipani e Matheus Henrique saranno i due centrocampisti, mentre sulla trequarti Bajrami, Thorstvedt e Laurienté agiranno alle spalle di Pinamonti.20:03

Formazione SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli - Pedersen, Viti, Ruan, Doig - Lipani, Matheus Henrique - Bajrami, Thorstvedt, Laurienté - Pinamonti. A disposizione: Pegolo, Cragno, Missori, Mulattieri, Ferrari, Ceide, Racic, Kumbulla, Castillejo, Volpato, Boloca, Defrel.20:00

Formazione ATALANTA (3-4-3): Carnesecchi - Scalvini, Djimsiti, Kolasinac - Holm, Pasalic, Ederson, Zappacosta - Koopmeiners, Miranchuk, De Ketelaere. A disposizione: Musso, Rossi, Tourè, De Roon, Bakker, Ruggeri, Adopo, Hateboer, Scamacca.20:00

Guardando ai numeri del match, un solo pareggio nelle ultime 13 sfide tra Atalanta e Sassuolo in Serie A e bergamaschi che hanno vinto le ultime sei gare casalinghe contro gli emiliani.18:41

L'Atalanta va alla ricerva dei tre punti per consolidare il quarto posto e continuare nella striscia positiva che la vede imbattuta da otto giornate, il Sassuolo non vince invece da cinque turni e piombato in zona retrocessione ha bisogno di una scossa.18:38