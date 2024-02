Non può più sbagliare la Juve, reduce dalla bruciante sconfitta casalinga con l'Udinese e con un solo punto conquistato nelle ultime tre gare. Se ormai la corsa Scudetto sembra compromessa, i bianconeri devono adesso guardarsi le spalle dove il Milan di Pioli ha recuperato terreno e insidia la squadra di Allegri per il secondo posto16:32

Situazione pericolante per il Verona, obbligato a portare a casa punti nonostante la partita non sia delle più abbordabili. L'undici allenato da Baroni non vince dallo scorso 13 gennaio e si trova attualmente al terzultimo posto in classifica16:35