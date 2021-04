LIVE CAGLIARI - PARMA 0-1 SERIE A 2020/2021. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Benvenuti alla Sardegna Arena di Cagliari per la 31esima giornata di Serie A: i padroni di casa, guidati da Leonardo Semplici, ospitano il Parma di Roberto D'Aversa.16:15

Il match di questa sera sa molto di ultima spiaggia per entrambe le formazioni: i sardi si trovano al terz'ultimo posto a -5 dal Torino, mentre il Parma vede i granata distanti addirittura 7 punti. Con otto partite da giocare, non si può davvero più lasciare punti per strada.16:19