LIVE TORINO - CAGLIARI 1-2 SERIE A 2020/2021. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Dove si gioca la partita:



Stadio: Olimpico Grande Torino

Città: Torino

Capienza: 27958 spettatori14:30

Benvenuti alla diretta scritta della partita tra Torino e Cagliari, incontro valido per la quarta giornata del campionato di Serie A.10:38

Dopo il rinvio della partita col Genoa e la sosta per le nazionali i granata tornano tra le mura amiche con l'obiettivo di raccogliere i primi punti della stagione al cospetto di un Cagliari anch'esso a caccia della prima vittoria dopo il pari all'esordio e i ko contro Lazio e Atalanta.13:42

Statistiche favorevoli al Toro che è reduce da tre vittorie e altrettanti pareggi nelle ultime sei sfide casalinghe contro i rossoblù che di contro hanno vinto l'ultimo scontro diretto della scorsa stagione disputato in terra sarda.13:42

Formazioni ufficiali e Torino in campo col 4-3-1-2: Sirigu - Vojvoda, Nkoulou, Lyanco, Rodriguez - Meité, Rincon, Linetty - Lukic - Bonazzoli, Belotti. A disposizione: Rosati, Milinkovic-Savic, Ansaldi, Segre, Bremer, Edera, Murru, Singo, Gojak, Buongiorno, Verdi.14:39

Il Cagliari si schiera con un 4-4-2: Cragno - Zappa, Walukiewicz, Godin, Lykogiannis - Sottil, Marin, Rog, Nandez, Joao Pedro, Simeone. A disposizione: Vicario, Aresti, Pisacane, Carboni, Farago', Klavan, Caligara, Oliva, Tramoni, Ounas, Cerri, Pavoletti.14:32

Modulo confermato ma qualche novità nell'undici di Giampaolo che lancia dal primo minuto l'ex Sampdoria Bonazzoli al fianco di Belotti con Lukic, preferito a Verdi, ad agire tra le linee. Mediana a tre con Rincon supportato da Meité e Linetty mentre in difesa Lyanco-Nkoulou coppia centrale ed esordio a sinistra per Rodriguez al posto di Murru.14:39

Di Francesco conferma l'undici sconfitto a Bergamo prima della pausa per le nazionali con Simeone riferimento centrale supportato da Joao Pedro. In mediana chiavi del gioco ancora affidate all'ex Ajax Marin mentre in difesa al fianco di Godin fiducia al giovane polacco Walukiewicz. Prima panchina per il nuovo arrivato Ounas.14:30

Le squadre terminano le operazioni di riscaldamento e rientrano momentaneamente negli spogliatoi. Pochi minuti al fischio d'inizio del signor La Penna.14:49

Inizia il match! Primo pallone giocato dal Torino.15:02

3' Calcio di rigore per il Torino! Uscita bassa di Cragno che frana su Lukic in area di rigore. Nessun dubbio per La Penna che indica il dischetto.15:07

4' GOL! TORINO-Cagliari 1-0! Rete di Belotti. Esecuzione glaciale del capitano granata che spiazza Cragno con una forte conclusione ad incrociare.



Guarda la scheda del giocatore Andrea Belotti15:06

6' Lancio di Lyanco per Belotti che semina il panico in area. Gioco però interrotto per la posizione di fuorigioco del numero 9 granata.15:08

8' Calcio di punizione guadagnato da Nandez che consente ai rossoblù di alzare il baricentro e riorganizzarsi.15:10

9' Occasione Cagliari! Conclusione dal limite dell'area di Marin che impegna Sirigu. Sul pallone vagante Simeone contrastato da Lyanco non trova la porta da pochi passi.15:12

11' Combinazione tra Zappa e Nandez che genera un corner. Occupano l'area di rigore i saltatori rossoblù.15:13

12' GOL! Torino-CAGLIARI 1-1! Rete di Joao Pedro. Sugli sviluppi del corner, azione confusa in area che premia Joao Pedro bravo a correggere in rete una conclusione imprecisa di Walukiewicz.



Guarda la scheda del giocatore João Pedro15:16

14' Riprende in mano le redini del gioco la squadra di Giampaolo dopo la reazione rossoblù che ha generato il gol di Joao Pedro.15:17

16' Calcio piazzato di Lukic che Nandez allontana in fallo laterale. Rimane in possesso palla il Torino.15:18

19' Imbucata di Rodriguez per Linetty che manca il controllo poco dentro l'area di rigore. Riparte la squadra di Di Francesco.15:23

19' GOL! Torino-CAGLIARI 1-2! Rete di Simeone. Combinazione tra Zappa e Nandez che porta quest'ultimo al cross basso in area, Lyanco non allontana la sfera e favorisce Simeone che da ottima posizione sigla il vantaggio del Cagliari.



Guarda la scheda del giocatore Giovanni Simeone15:28

21' Rimonta completata per il Cagliari che sfrutta alla perfezione l'asse di destra formata da Zappa e Nandez.15:24

23' Ripartenza di Bonazzoli che punta l'area di rigore ma viene fermato da Godin. Qualche mugugno da parte del pubblico di casa.15:25

24' Azione ubriacante di Belotti che arriva sul fondo ma sbaglia il cross a centro area. Squadre lunghe in questa fase.15:27

27' Conclusione dalla distanza violenta ma centrale di Rodriguez che non preoccupa Cragno, attento a difesa della propria porta.15:30

29' Cross dal fondo di Zappa che costringe Nkoulou alla chiusura in calcio d'angolo. Molto attivo il terzino rossoblù, autentica spina nel fianco dei granata.15:34

30' Triangolazione fuori misura tra Linetty e Lukic che interrompe una lunga azione manovrata dei granata. Poca lucidità per gli uomini di Giampaolo nei pressi dell'area di rigore sarda.15:32

31' Cartellino giallo per Rog, autore di un intervento falloso ai danni di Lukic.15:33

31' Cartellino giallo per Rincon, autore di un intervento falloso su Rog.15:35

33' Problema alla gamba sinistra per Rincon che rimane a terra dolorante. Sembra comunque poter proseguire il centrocampista granata.15:35

35' Giampaolo chiede ai suoi più velocità di manovra. Sembrano palesi le difficoltà dei padroni di casa nel trovare più ritmo ed incisività.15:37