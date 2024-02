(12) REINIER (C)

PREPARTITA

Frosinone - Roma è valevole per la giornata numero 25 del campionato di Serie A 2023/2024.

La partita è in programma il giorno 18 febbraio alle ore 18:00 allo stadio Benito Stirpe di Frosinone.

Arbitro di Frosinone - Roma sarà Antonio Giua. Al VAR invece ci sarà Aleandro Di Paolo.

Attualmente il Frosinone si trova 14° in classifica con 23 punti (frutto di 6 vittorie, 5 pareggi e 13 sconfitte); invece la Roma si trova 6° in classifica con 38 punti (frutto di 11 vittorie, 5 pareggi e 8 sconfitte).

Il Frosinone ha segnato 32 gol e ne ha subiti 49; la Roma ha segnato 42 gol e ne ha subiti 30.

La partita di andata Roma - Frosinone si è giocata il 1 ottobre 2023 e si è conclusa 2-0.

In casa il Frosinone ha fatto 20 punti (6 vittorie, 2 pareggi e 4 sconfitte). Fuori casa la Roma ha totalizzato 11 punti (3 vittorie, 2 pareggi e 6 sconfitte).

Il Frosinone nelle ultime 3 partite ha affrontato il Verona, il Milan e la Fiorentina ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte.

La Roma nelle ultime 3 partite ha affrontato la Salernitana, il Cagliari e l'Inter ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta.

Il Frosinone ha incontrato nell'ultima partita la Fiorentina perdendo 5-1 mentre La Roma ha incontrato l'Inter perdendo 2-4.

Il migliore marcatore della squadra allenata da Eusebio Di Francesco è Matías Soulé con 10 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Daniele De Rossi è Romelu Lukaku con 9 gol.

Frosinone e Roma si sono affrontate 5 volte in campionato. Nei precedenti match il Frosinone non ha mai vinto, la Roma ha vinto 5 volte mentre non ci sono mai stati pareggi.

Frosinone-Roma ai raggi x: dati storici, trend e curiosità La Roma ha vinto tutte le cinque partite contro il Frosinone in Serie A, con un punteggio aggregato di 14-3; i giallorossi hanno trovato il successo in ciascuna delle prime sei sfide nella competizione contro una singola avversaria solo contro il Crotone, tra il 2016 e il 2021.

Il Frosinone ha raccolto un solo punto in 10 confronti di Serie A contro squadre della sua stessa regione (Roma e Lazio): un pareggio interno a porte inviolate contro i biancocelesti datato 21 febbraio 2016; in generale, il passivo aggregato per i ciociari contro queste avversarie nella competizione è di 4-21.

La Roma ha vinto tutte le ultime sette partite di Serie A contro avversarie nella metà bassa della classifica a inizio giornata, realizzando almeno una rete in ciascuna delle ultime 27 di queste sfide; l’ultimo risultato non positivo contro queste squadre è arrivato lo scorso 28 settembre, una sconfitta per 1-4 contro il Genoa al Ferraris.

Nessuna squadra ha raccolto meno punti del Frosinone in Serie A da inizio dicembre ad oggi: appena cinque, come Sassuolo e Salernitana (per i ciociari sono frutto di un successo, due pareggi e otto sconfitte).

La Roma ha vinto la trasferta più recente giocata in Serie A (2-1 contro la Salernitana), interrompendo una serie di tre sconfitte esterne consecutive; l’ultima volta che i giallorossi hanno trovato il successo in almeno due incontri di fila fuori casa in Serie A risale addirittura a ottobre 2022 (quattro in quell’occasione).

Solo il Las Palmas (21) ha ottenuto più punti in casa rispetto al Frosinone (20) tra le squadre neopromosse nei cinque grandi campionati europei in corso: in 12 partite interne infatti i ciociari hanno ottenuto sei successi, due pareggi e quattro sconfitte.

La Roma ha segnato almeno due reti in ciascuna delle quattro gare di campionato con Daniele De Rossi in panchina: un solo allenatore nella storia della Serie A ha visto i giallorossi realizzare più di un gol in ciascuna delle prime cinque partite sotto la sua gestione, Rudi Garcia nel 2013 (8/8 nel suo caso).

Il Frosinone ha segnato esattamente la metà dei suoi gol in questa Serie A su palla inattiva (16 su 32): nei cinque grandi campionati europei in corso solo il Colonia (53%) ha registrato una percentuale più alta di reti su gioco fermo (50% anche per Everton e Lione).

Matías Soulé ha segnato 10 gol in questo campionato, quattro dei quali su calcio di rigore: negli ultimi 20 anni, solo Domenico Berardi è riuscito a realizzare più reti dal dischetto in una singola stagione di Serie A prima di compiere 21 anni (sei, sia nel 2013/2014 che nel 2014/2015).

Dopo aver iniziato questo campionato con sei reti nelle prime nove gare, Romelu Lukaku ha segnato appena tre gol nelle successive 12 presenze nel torneo in corso; tuttavia, l’attaccante della Roma ha preso parte a 13 marcature nelle sue ultime 14 partite giocate in Serie A contro avversarie che iniziavano la giornata nella metà bassa della classifica (10 gol e tre assist).

Queste le statistiche delle due squadre nelle partite giocate fino ad oggi in campionato:

Frosinone Roma Partite giocate 24 24 Numero di partite vinte 6 11 Numero di partite perse 13 8 Numero di partite pareggiate 5 5 Gol totali segnati 32 42 Gol totali subiti 49 30 Media gol subiti per partita 2.0 1.2 Percentuale possesso palla 52.1 53.6 Numero totale di passaggi 10862 11767 Numero totale di passaggi riusciti 8764 9953 Numero di tiri nello specchio per partita 94 94 Percentuale di tiri in porta 47.2 44.8 Numero totale di cross 282 419 Numero medio di cross riusciti 71 109 Duelli per partita vinti 1147 1108 Duelli per partita persi 1217 1066 Corner subiti 126 85 Corner guadagnati 121 110 Numero di punizioni a favore 279 272 Numero di punizioni concesse 243 294 Tackle totali 350 375 Percentuale di successo nei tackle 58.9 59.2 Fuorigiochi totali 35 51 Numero totale di cartellini gialli 49 58 Numero totale di cartellini rossi 2 2

