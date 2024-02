Aggiorna Diretta-Live

Dove si gioca la partita:



Stadio: Olimpico

Città: Roma

Capienza: 72698 spettatori11:57 Fonte: Gettyimages

Benvenuti alla diretta della partita della 25^ giornata di Serie A, si affrontano Lazio e Bologna.11:57

La Lazio arriva dalla vittoria esterna dell'ultimo turno sul campo del Cagliari per 1-3, mentre il Bologna è reduce dal trionfo casalingo sulla Fiorentina per 2-0.11:57

Formazione LAZIO (4-3-3): Provedel - Lazzari, Patric, Gila, Marusic - Guendouzi, Cataldi, Luis Alberto - Isaksen, Immobile, Felipe Anderson.11:58

Formazione BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski - Posch, Beukema, Lucumi, Kristiansen - El Azzouzi, Ferguson - Orsolini, Fabbian, Saelemaekers - Zirkzee.11:59

Panchina Lazio: Sepe, Mandas, Pellegrini, Kamada, Pedro, Casale, Castellanos, Hysaj, Andrè Anderson, Napolitano, Saná Fernandes.12:00

Panchina Bologna: Bagnolini, Ravaglia, Ilic, Moro, Karlsson, Ndoye, Corazza, Aebischer, Odgaard, Lykogiannis, De Silvestri, Calafiori, Urbanski.12:00

Le scelte di Sarri: confermato Immobile dal 1', mentre in mediana ci sarà Cataldi, ancora out Rovella e Vecino. In difesa panchina per Romagnoli, giocano Patric e Gila.12:01

Le scelte di Motta: c'è ancora Fabbian sulla trequarti, mentre in mediana giocherà El Azzouzi al posto dello squalificato Freuler. In difesa panchina per Calafiori, spazio a Lucumì.12:02

La Lazio è rimasta imbattuta in 18 delle ultime 21 partite contro il Bologna in Serie A (10V, 8N), anche se le tre sconfitte nel parziale sono arrivate nelle sei sfide più recenti, tra cui uno 0-1 all’andata in questo campionato; gli emiliani potrebbero vincere entrambe le sfide ai biancocelesti in un singolo massimo torneo per la prima volta dal 1996/97, con Renzo Ulivieri in panchina.12:02

Il Bologna ha tenuto la porta inviolata in quattro delle ultime sei gare contro la Lazio in Serie A, tante volte quante nelle 31 precedenti; tuttavia, l’ultimo clean sheet fuori casa dei rossoblù contro i biancocelesti nella competizione risale al 2 novembre 2009 (0-0).12:02

1' Inizia il primo tempo di LAZIO-BOLOGNA!12:33

3' Subito primo squillo del Bologna con Ferguson: lo scozzese conclude dal limite dell'area, ma la palla termina fuori di parecchio alta sopra la traversa.12:37

8' Grandissima occasione per la Lazio. Erroraccio di Lucumì che favorisce il cross di Isaksen per Immobile che, però, non conclude in maniera precisa. Bravo Skorupski a respingere e ad evitare ulteriori pericoli.12:41

11' Problema fisico per Patric: costretto all'ingresso in campo lo staff medico della Lazio per le cure specifiche del caso.12:44

12' Sostituzione Lazio: esce Patric, entra Nicolò Casale.12:44