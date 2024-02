Benvenuti alla diretta live di Monza-Milan, gara valida per la 25' giornata del campionato di Serie A!18:06

Grande occasione per il Milan che con una vittoria può superare la Juventus e portarsi al secondo posto in classifica. I rossoneri, reduci dal netto successo in Europa League contro il Rennes, hanno ottenuto quattro vittorie nelle ultime cinque gare di campionato18:10