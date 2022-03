LIVE GENOA - TORINO 1-0 SERIE A 2021/2022. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Dove si gioca la partita:



Stadio: Luigi Ferraris

Città: Genova

Capienza: 36685 spettatori20:42

Buonasera e benvenuti alla diretta scritta del match tra Genoa e Torino, secondo anticipo della 30esima giornata di Serie A.20:42

Dopo 7 pareggi di fila, il Genoa ha l'obbligo di vincere per mantenere vive le speranze salvezza. La squadra di Blessin, infatti, si trova a -6 dal quartultimo posto occupato dal Cagliari. Discorso diverso per il Torino, ormai certo della permanenza in Serie A, rinvigorito dal pareggio interno ottenuto contro l'Inter nello scorso turno di campionato.20:44

FORMAZIONE GENOA (4-2-3-1): Sirigu; Frendrup, Maksimovic, Ostigard, Vasquez; Sturaro, Badelj; Melegoni, Amiri, Portanova; Destro. All. Blessin.20:45

FORMAZIONE TORINO (3-4-2-1): Berisha; Izzo, Bremer, Rodriguez; Singo, Mandragora, Lukic, Vojvoda; Pobega, Pjaca; Belotti. All. Juric.20:45

Blessin cambia rispetto alla gara con l'Atalanta, a partire dal ruolo di prima punta dove Destro ritrova una maglia da titolare. A sostegno dell'ex Roma giocano Melegoni, Amiri e Portanova. In mediana Sturaro affianca Badelj, mentre in difesa linea a quattro con Frendrup, Maksimovic, Ostigard e Vasquez a protezione di Sirigu.20:46

Juric lancia Pjaca dall'inizio al posto di Brekalo: il croato affianca Pobega alle spalle di Belotti. Izzo al posto dell'infortunato Djidji, con Bremer e Rodriguez a completare la difesa. Confermato tra i pali Berisha, alla terza apparizione di fila da titolare. Mediana composta da Mandragora e Lukic con Singo e Vojvoda chiamati ad agire sulle corsie esterne.20:49

Sono 55 gli incontri disputati al Ferraris fra Serie A e cadetteria dalle due formazioni. Il bilancio vede ancora in vantaggio i rossoblù (28-11) per successi, mentre i segni X ammontano a 16. Ma i granata sono reduci da 4 successi al Ferraris di fila. Serie record per i piemontesi che mai avevano ottenuto così tante vittorie di fila nella Genova rossoblù.20:51

1' COMINCIA IL MATCH: primo pallone gestito dal Torino.21:03

2' Amiri riesce a servire sulla corsia la sovrapposizione efficace di Sturaro a destra. Cross del capitano rossoblu che, però, finisce fuori dalla portata degli attaccanti.21:04

4' Sbaglia la sponda Belotti, lasciando la transizione offensiva al Genoa. Lancio in verticale per Destro, anticipato fallosamente da Bremer.21:06

6' Pressione altissima del Genoa che, sostenuto del pubblico di casa, ha iniziato con personalità questo primo tempo al Ferraris.21:08

9' Amiri molto vivace in quest'inizio gara, sempre pronto a dar supporto alla manovra offensiva rossoblu. Torino ancora piuttosto timido nel contrastare la manovra dei padroni di casa.21:11

10' AMMONIZIONE GENOA: cartellino giallo per Østigård.21:12

11' OCCASIONE TORINO! Punizione battuta verso il secondo palo da parte di Lukic. Stacca Izzo su Maksimovic, trovando l'opposizione di Sirigu in calcio d'angolo.21:13

12' Corner battuto ad uscire da parte di Mandragora col mancino. Anticipo di testa di Pobega sul primo palo: pallone fuori dallo specchio della porta.21:14

14' GOL! GENOA-Torino 1-0! Rete di Portanova. Discesa sulla corsia di destra da parte di Frendrup che mette in mezzo un pallone forte al centro dell'area. Sbaglia l'uscita Berisha, con la sfera che passa tra le gambe di Izzo e finisce a Portanova. Piatto destro a porta vuota e rete del vantaggio rossoblu.



Guarda la scheda del giocatore Manolo Portanova21:18

16' Premiato l'inizio coraggioso da parte del Genoa che, in questo inizio di primo tempo, sta conducendo una gara di grande intensità contro il Toro.21:19

18' Pobega si sovrappone sulla corsia di destra e mette al centro un pallone interessante verso Belotti. Anticipo della difesa rossoblu sul centravanti granata.21:21

20' Difesa del Torino che continua a traballare sulle sortite offensive rossoblu. Destro approfitta di un pasticcio difensivo di Bremer per inserirsi in area di rigore e calciare, ma viene anticipato dal recupero dello stesso difensore granata.21:22

24' ESPULSIONE GENOA: secondo cartellino giallo per Østigård.21:25

24' Il difensore norvegese del Genoa stende al limite dell'area di rigore Izzo. Non ha dubbi l'arbitro Mariani che estrae il secondo cartellino giallo: Genoa in 10 uomini.21:27

25' SOSTITUZIONE GENOA: esce Amiri, entra Bani.21:27

26' Calcio di punizione di Mandragora verso lo specchio della porta. Sinistro velenoso che finisce, di poco, alto sopra la traversa da posizione defilata.21:28

28' Il Torino gira bene palla da calcio di punizione, trovando Rodriguez pronto al cross col mancino. Sul secondo palo stacca Pobega, ma la sua torre viene intercettata dall'uscita sicura di Sirigu in presa alta.21:30

30' Partita che, dopo l'espulsione per doppio giallo di Østigård, è cambiata totalmente. Il Torino ha alzato il baricentro e cerca insistentemente la rete del pareggio.21:33

33' Il Genoa si difende con due linee strette, lasciando isolato in avanti Destro, e mette in difficoltà la manovra granata che non trova spazi in avanti.21:35

35' OCCASIONE TORINO! Singo s'invola sulla fascia destra, trovando Belotti pronto a colpire in area di rigore. Sforbiciata del capitano granata che diventa un assist per Vojvoda sul secondo palo: colpo di testa che centra la traversa.21:37

37' Continua a spingere Singo sulla destra, sempre pronto a mettere palloni interessanti in area di rigore. Belotti viene anticipato da Maksimovic, poi Bremer commette fallo su Destro pronto a ripiegare al limite.21:39

40' Tutto chiuso nella propria area di rigore il Genoa, pronto a chiudere qualsiasi spazio agli attacchi granata. La squadra di Juric continua a muovere il pallone, ma i rossoblu stanno facendo una grande partita di abnegazione difensiva.21:42

42' OCCASIONE TORINO! La manovra granata sta iniziando a trovare percussioni sempre più efficaci. Lukic pesca un pallone geniale per l'inserimento di Belotti in area di rigore, ma il sinistro del 'Gallo' finisce fuori dallo specchio della porta.21:44

45' Azione tambureggiante del Torino che trova l'incursione di Vojvoda a sinistra. Cross mancino verso il secondo palo, dove stacca Belotti ma commette fallo su Bani.21:47

45' Un minuto di recupero segnalato dall'arbitro Mariani.21:47