Grazie per avere seguito con noi la diretta di questo match, arrivederci al prossimo turno di Serie A!22:41

90'+6' Fine partita: CAGLIARI - ROMA 0-0.22:35

90'+5' L'ultimo squillo è di El Shaarawy che dalla distanza prova a cercare l'angolo, ma la palla si spegna alla destra di Scuffet.22:35

90'+2' Cartellino giallo per Azzi, fallo tattico su Baldanzi.22:32

90' Ci saranno 4 minuti di recupero.22:31

90' Abraham prende il posto di Dovbyk.22:31

90' Altri due cambi nella Roma, entra El Shaarawy per Soule.22:30

86' Sostituzione nel Cagliari, entra Lapadula per Piccoli.22:26

84' Cartellino giallo Deiola, fallo su Dybala.22:24

82' Ripartenza veloce della Roma con Dybala che inventa per Dovbyk, conclusione dal limite, palla respinta da Scuffet e tap in sotto porta di Pellegrini che si trova però in fuorigioco.22:25

81' TRAVERSA ANCHE DEL CAGLIARI! Marin si mette il pallone sul destro e fa partire una gran botta dal limite, Svilar sfiora e la devia sulla traversa, la palla finisce a Piccoli che non si coordina bene e manda alto.22:23

80' TRAVERSA DI DOVBYK! Palla morbida di Dybala in area, Dovbyk stacca di testa ma impatta la traversa.22:20

77' Mancini trova spazio tra le linee e prova la conclusione con il destro dal limite, la sfera finisce alla destra di Scuffet.22:18

74' Punizione per la Roma da posizione interessante, parte Dybala dai venti metri, ma sbatte sulla barriera.22:14

72' Adopo prende il posto di Prati.22:12

71' Due cambi nel Cagliari, entra Pavoletti per Luvumbo.22:12

69' Entra Dybala nella Roma per Zalewski.22:10

66' Fase di gioco bloccata, servono dei cambi per cambiare l'inerzia.22:09

63' Punizione dalla trequarti calciata da Soule, prova a spizzarla di testa Cristante ma la palla va a lato.22:03

61' Sostituzione nella Roma, entra Baldanzi per Le Fée.22:01

58' Progressione solitaria di Piccoli che arriva al limite e prova piazzarla. Palla alla destra di Svilar.21:59

57' Roma con un'altra marcia negli ultimi minuti, il Cagliari sembra iniziare a soffrire.21:57

55' PELLEGRINI! Zalewski mette un invitante pallone rasoterra in area, velo di Dovbyk, Pellegrini arriva da dietro e calcia di prima ma Scuffet non si fa sorprendere.21:56

49' Ancora Roma, questa volta con Zelewski che ci prova a giro da fuori area. Palla alta sopra la traversa.21:50

48' SOULE! Ci prova subito l'esterno della Roma con l'esterno in controbalzo, Scuffet smanaccia in angolo.21:48

46' Inizia il secondo tempo di CAGLIARI - ROMA. Si riparte senza sostituzioni.21:46

Finisce un primo tempo non memorabile e senza grandi occasioni da rete. Un solo tiro nello specchio della porta, da parte di Marin nel finale, seguito da una conclusione di Piccoli che non trova lo specchio della porta. La Roma tiene palla ma non riesce ad avvicinarsi all'area dei padroni di casa.21:32

45'+1' Fine primo tempo: CAGLIARI - ROMA 0-0.21:31

45' Piccoli ci prova da fuori, conclusione con il destro, palla alla destra di Svilar. 21:31

41' Ci prova Marin a dare una scossa alla partita, gran botta dai venti metri, Svilar smanaccia.21:26

40' Manovra della Roma che prova ora a partire dal basso, l'aggressività del Cagliari blocca però ogni iniziativa.21:25

34' Giro palla della Roma, Pellegrini riceve al limite prova la conclusione di prima, ma sbatte sul muro dei difensori sardi.21:19

30' Scoccata la prima mezz'ora di gioco e partita ancora inchiodata sullo zero a zero.21:15

26' Fa fatica la Roma ha trovare spazi negli ultimi venti metri, il Cagliari si chiude bene.21:11

21' Il Cagliari sta provando a sfruttare maggiormente le fasce con le sgasare di Augello e Azzi.21:06

17' Ritmi alti ma fa fatica a prendere quota la partita, ancora nessun tiro verso entrambe le porte.21:02

12' Secondo calcio d'angolo per la squadra di casa, calcia Augello ad uscire, spazza la retroguardia giallorossa.20:57

8' Squadre corte in questi primi minuti e molti scambi a metà campo.20:53

4' Calcio d'angolo Cagliari, Wieteska stacca di testa, palla alta sopra la traversa.20:51

3' Fase di studio in questi primi scampoli di gara.20:47

1' FISCHIO D’INIZIO DI CAGLIARI - ROMA. Arbitra Marinelli.20:51

Nicola schiera la difesa a tre che vede il neo acquisto Luperto con Zappa e Wieteska. In avanti la coppia Luvumbo, Piccoli. Nella Roma come previsto Dybala parte dalla panchina, c'è Zalewski a completare il tridente d'attacco con Soule e Dovbyk.20:11

Formazione ROMA (4-3-3): Svilar - Celik, Mancini, N’Dicka, Angelino - Cristante, Le Fée, Pellegrini - Soule, Dovbyk, Zalewski. A disposizione: Ryan, Marin, Smalling, Dahl, Sangare, Bove, Pisilli, El Shaarawy, Abraham, Baldanzi, Joao Costa, Shomurodov, Dybala, Nardin.21:50

Formazione CAGLIARI (3-5-2): Scuffet - Zappa, Wieteska, Luperto - Azzi, Deiola, Prati, Marin, Augello - Luvumbo, Piccoli. A disposizione: Sherri, Iliev, Di Pardo, Kingstone, Obert, Lapadula, Pavoletti, Adopo, Hatzidiakos, Pereiro, Mokoumbou, Palomino.20:05

Tra le file giallorosse tiene banco il caso Dybala, convocato per la trasferta ma possibile partente con destinazione Arabia Saudita. Nei sardi pronti ad esordire Luperto al centro della difesa e Piccoli in attacco.18:04