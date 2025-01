GOL! Inter-EMPOLI 2-1! Rete di Sebastiano ESPOSITO! Ottima imbeccata di Henderson per Esposito che dinanzi a Sommer non sbaglia. L'Empoli accorcia le distanze. Guarda la scheda del giocatore Sebastiano Esposito 22:32

Contraccolpo psicologico per l'Empoli che non riesce a superare la pressione asfissiante dell'Inter che vuole il raddoppio.22:17

Prima frazione in cui il copione è sembrato abbastanza chiaro fin da subito: l'Inter fa la partita, l'Empoli si difende. I nerazzurri si sono resi pericolosi soprattutto con Lautaro Martinez: prima Vasquez e poi il palo hanno negato il gol all'argentino. Nonostante una spinta continua, i nerazzurri non riescono a sfondare il muro dell'Empoli e infatti all'intervallo il risultato è di 0-0.21:34

Ennesimo scatto in verticale di Lautaro Martinez che però conclude in malo modo di sinistro, il suo tiro termina parecchio fuori a lato.21:16

Manovra offensiva prolungata dell'Inter che non riesce a sfondare, l'Empoli si difende in maniera compatta e organizzata.21:07

Grandissima occasione per l'Inter. Parata miracolosa di Vasquez su splendida conclusione di Lautaro Martinez in rovesciata.21:01

Apprensione in casa Inter in seguito ad uno scontro tra Lautaro e Ismajli: l'argentino rientra in campo dopo qualche minuto passato sotto le cure dello staff medico nerazzurro.20:58

Grande incursione di Dumfries che lascia partire un cross teso per Lautaro che prova a colpire in rovesciata, determinante Grassi.20:55

Le scelte di Inzaghi: turnover per Inzaghi che lascia inizialmente in panchina Thuram, giocano Taremi e Lautaro Martinez. A centrocampo spazio per Zielinski con Asllani e Barella, dietro riecco Pavard e Augusto, out Bastoni.19:59