90'+12' Triplice fischio. Vince il Milan 1-0!20:05

90'+12' Apnea finale per il Milan, risolta dal tocco sbagliato di Bijol che manda la palla a fondo campo.20:04

90'+11' Punizione per il Milan vicino alla bandierina del corner, i rossoneri provano a far girare ulteriormente il cronometro per portare a casa una vittoria preziosissima.20:04

90'+10' Si gioca ben oltre i sette di recupero concessi in precedenza, partita infinita a San Siro.20:02

90'+9' GOL ANNULLATO! Rinvio sballato di Emerson Royal, l'Udinese rimette palla in area, Maignan fa un miracolo su Ekkelenkamp poi Kabasele segna a porta vuota di testa. Chiffi annulla dopo on-field review perfuorigioco millimetrico dell'olandese.20:04

90'+4' Zemura al cross dalla destra, Maignan fa sua la sfera con San Siro che ringrazia a gran voce.19:56

90'+3' Cross di Brenner dalla destra, Thiaw anticipa tutti ma l'Udinese rimane alto nel campo rossonero.19:55

90'+2' Ripartenza sprecata da Loftus-Cheek e Fofana, il francese sbaglia il controllo che lo avrebbe mandato in porta ma poi riesce comunque a guadagnare un prezioso calcio d'angolo.19:54

90'+1' Zemura si trascina la palla a fondo campo, esultanza di Pavlovic e Terracciano per gli altri secondi guadagnati dalla propria squadra.19:53

90' Sette minuti di recupero.19:52

90' Kamara sfida Emerson Royal nell'uno contro uno, lo salta ma poi sbaglia completamente il cross, troppo alto per tutti.19:52

89' Cartellino Giallo Hassane Kamara19:52

89' Perdita di tempo da parte di Maignan e giallo automatico da parte di Chiffi.19:51

88' 5-3-1 ora per il Milan con Pulisic unica punta.19:51

88' Sostituzione Milan: fuori Samuel Chukwueze, dentro Fikayo Tomori.19:50

87' Altro colpo di testa in area di Kabasele e altra conclusione sballata che finisce ampiamente a lato.19:49

87' Milan ormai costretto a limitarsi ad allontanare la sfera dalla propria area.19:49

86' Kabasele colpisce di testa, totalmente smarcato in area di rigore, ma non riesce a dare forza alla propria conclusione che finisce alta sopra la traversa.19:48

85' Cross di Brenner in area, c'è Pulisic sul secondo palo a mettere la palla in corner.19:47

85' Fischi assordanti di San Siro mentre l'Udinese cerca l'assedio finale.19:47

83' Pulisic trova Loftus-Cheek in area, si chiude però lo specchio per l'inglese che viene murato in calcio d'angolo.19:45

82' Lucca viene ammonito per proteste da Chiffi.19:44

81' Sostituzione Udinese: fuori Jesper Karlstrom, dentro Brenner.19:44

81' BIJOL! Destro improvviso del capitano bianconero dai trenta metri e palla fuori di poco alla destra di Maignan.19:43

79' Udinese pericoloso in area rossonera col cross morbido di Kamara dalla sinistra, Payero stacca di testa fuori tempo sul secondo palo e manda la palla sopra la porta di Maignan.19:42

78' Sostituzione Milan: fuori uno sfortunatissimo Tammy Abraham, dentro Ruben Loftus-Cheek.19:40

76' Gioco fermo, c'è Abraham a terra all'interno della porta bianconera, sembra esserci un problema serio alla spalla per l'attaccante inglese.19:38

75' OCCASIONE MILAN! Pulisic si gira in area e trova l'angolino col destro, Okoye risponde con un miracolo, poi Abraham si divora il tap-in sbucciando da due passi.19:38

73' Sostituzione Milan: fuori Alvaro Morata, dentro Tammy Abraham.19:35

72' OCCASIONE UDINESE! Destro a giro di Ekkelenkamp che finisce di poco sopra la traversa. Maignan sembrava comunque in traiettoria.19:34

72' Gran recupero di Emerson Royal che stoppa sul nascere la ripartenza bianconera rubando palla a Lucca.19:34

71' Ripartenza del Milan gestita da Pulisic e chiusa da Chukwueze che guadagna un calcio d'angolo.19:33

70' Sostituzione Udinese: fuori anche Sandi Lovric, al suo posto c'è Martin Payero.19:32

69' Sostituzione Udinese: fuori Oier Zarraga, dentro Jurgen Ekkelenkamp.19:32

69' Zemura al cross dalla destra col mancino, Maignan è attento e blocca in presa alta.19:31

67' Cross dalla sinistra di Kamara, respinge Pavlovic poi Morata guadagna fallo con esperienza facendosi spingere a terra da Lovric.19:30

66' Difesa friulana altissima, il Milan potrebbe approfittarne in ripartenza.19:29

65' Bijol lancia morbido in area per Davis che non arriva ad agganciare la sfera. Rimessa dal fondo per il Milan che sta già giocando col cronometro.19:27

64' Apertura quasi perfetta di Thiaw per Pulisic a sinistra, l'americano avrebbe avuto tanto campo libero davanti a sé ma non è riuscito a controllare il pallone.19:26

62' Ancora proteste bianconere per un presunto tocco di braccio da parte di Pavlovic in area di rigore, Chiffi lascia correre.19:24

61' Sostituzione Udinese: esce anche Kingsley Ehizibue, entra Hassane Kamara.19:23

60' Sostituzione Udinese: fuori Iker Bravo, dentro Keinan Davis.19:22

60' Si riparte dopo il check con il VAR, non c'è rigore per l'Udinese.19:22

58' Azione confusa in area milanista con Kabasele che rimane a terra dopo un contrasto con Pavlovic, Chiffi lascia correre con Morata che spreca però una buona opportunità in ripartenza.19:21

57' Ancora un cross in area piccola rossonera, stavolta lo mette Zarraga e finisce in calcio d'angolo dopo una deviazione di Terracciano.19:19

56' Udinese ancora in area rossonera, Ehizibue crossa basso in area piccola con la palla che scorre lungo tutto lo specchio senza che nessuno la tocchi.19:18

55' OCCASIONE UDINESE! Zarraga pennella in area col destro morbido, Ehizibue sbuca alle spalle di tutti i rossoneri e manda fuori di testa da ottima posizione. Bianconeri a un passo dal pareggio.19:17

54' Touré imbuca in area per Zemura che prova il rasoterra basso in area piccola, respinto da Thiaw, ben appostato.19:17

53' Non ci sono decisioni ulteriori da parte del team arbitrale, si riparte.19:15

51' Fallo di Touré su Chukwueze nel cerchio di centrocampo col nigeriano che rimane a terra dolorante. Chiffi non prende ulteriori provvedimenti ma c'è lavoro per la sala VAR.19:14

50' Possesso palla prolungato dell'Udinese che però non riesce a velocizzare la manovra per incidere in attacco.19:12

49' Entrata scomposta di Terracciano su Ehizibue. Giallo per l'esterno rossonero.19:11

47' Dopo l'uscita di Okafor, Pulisic è passato a coprire la fascia sinistra. Nessun cambio invece per l'Udinese che sta riproponendo gli stessi 11 della prima frazione.19:09

46' Si ricomincia!19:07

45' Sostituzione Milan: fuori Okafor, dentro Yunus Musah.19:08

Ora è difficile prevedere le mosse di Fonseca che, per sopperire all'assenza di Reijnders, ha abbassato Pulisic a far coppia con Fofana, la cosa per ora ha funzionato ma non sembra una soluzione definitiva. Sembra però molto probabile quindi l'ingresso di Musah tra le fila rossonere per equilibrare il centrocampo. Da capire anche cosa potrà inventarsi Runjaic che ora si trova con tre difensori a occuparsi del solo Morata ma, quasi sicuramente, ci sarà probabilmente spazio per Brenner e Davis in avanti prima del fischio finale.19:08

Partenza perfetta del Milan che fa la partita e punisce l'Udinese alla prima occasione con Chukwueze, liberato in area da Pulisic al 13'. I rossoneri creano un'altra occasione con Morata di testa ma, quando sembravano essere in pieno controllo della situazione, rimangono in dieci per l'espulsione di Reijnders che interrompe una chiara occasione da gol di Lovric al 29'. La partita, per forza di cose, cambia ma l'Udinese non riesce quasi mai a creare qualcosa di pericoloso, fatta eccezione per la rete annullata a Ehizibue nel finale, in fuorigioco per centimetri prima del tocco che batte Maignan.18:53

45'+5' Duplice fischio di Chiffi. Si va al riposo col Milan in vantaggio per 1-0 grazie alla rete di Chukwueze al 13'.18:50

45'+4' Cross dalla sinistra di Zemura, Maignan fa sua la sfera in uscita alta.18:50

45'+3' Okafor pesca Chukwueze in area di rigore, il nigeriano non vede Morata e Pulisic liberissimi alla propria destra, prova la conclusione personale ma viene chiuso in corner.18:49

45'+1' Fuorigioco confermato e Milan che rimane quindi in vantaggio. Nel frattempo cure mediche per Lucca e Pavlovic, entrambi con volto sanguinante.18:47

45' Tre minuti di recupero mentre si attende il responso del VAR.18:46

45' GOL ANNULLATO! Ehizibue sbuca alle spalle di Okafor e batte Maignan da due passi. Si alza però la bandierina dell'assistente con Chiffi che annulla il pareggio bianconero.18:46

44' Udinese che palleggia nel campo rossonero ma gli uomini di Fonseca stanno chiudendo tutti gli spazi.18:45

43' Tunnel di Morata ai danni di Bijol e fallo dello sloveno per fermare l'avversario. Chiffi estrae il giallo per lui.18:43

42' 4-4-1 ora per i rossoneri con Morata unica punta, Okafor e Chukwueze invece sono stati abbassati in linea con Fofana e Pulisic.18:42

41' Problemi a una mano per Pavlovic che viene assistito in campo dai sanitari rossoneri. Gioco fermo.18:42

41' Lucca lotta in area rossonera ma non riesce ad arpionare il pallone, poi Lovric commette fallo spingendo platealmente Terracciano.18:41

39' Scontro fortuito tra Bijol e Fofana, il francese rimane a terra dolorante ma si rialza subito dopo facendo tirare un sospiro di sollievo a Fonseca che, nel frattempo, sta proponendo sempre Pulisic al suo fianco in mezzo al campo.18:40

38' Manovra, per forza di cose, ora stabilmente in mano all'Udinese che però non sta riuscendo in alcun modo a scalfire la difesa rossonera.18:38

37' Ci prova anche Okafor a giro dalla parte opposta, lo svizzero colpisce però malissimo mandando la palla nei pressi della bandierina.18:37

36' Chukwueze prova il sinistro a giro dal limite colpendo in pieno Touré che, colpito al volto da breve distanza, rimane a terra dolorante.18:36

34' Ruggisce San Siro che chiede il giallo prima per Lovric e poi per Bijol dopo due falli in rapida successione non sanzionati ulteriormente da Chiffi.18:35

33' 4-2-3 per il Milan con Pulisic che si è abbassato a giocare al fianco di Fofana. Questa la scelta di Fonseca per fronteggiare l'emergenza.18:34

32' ZEMURA! Il numero 33 bianconero calcia direttamente in porta col sinistro a giro sopra la barriera, la palla esce di un metro abbondante con Maignan che però era rimasto immobile a osservarla.18:33

31' Espulsione confermata anche dalla sala VAR, Lovric si sarebbe trovato a tu per tu con Maignan senza lo sgambetto di Reijnders.18:32

29' ROSSO! Lovric ruba il tempo a Reijnders su un lancio dalle retrovie, l'olandese lo sgambetta poco prima dell'ingresso in area e Chiffi non esita a estrarre il cartellino rosso per il giocatore rossonero.18:30

28' Fuorigioco di Chukwueze su un lancio lungo di Pavlovic. Ritmo di gioco che si è abbassato notevolmente rispetto ai primi 25 minuti.18:29

26' Palla respinta dalla difesa di casa, Iker Bravo la rimette in mezzo pescando Touré in area che era però in posizione irregolare.18:26

26' Calcio d'angolo per l'Udinese, il primo per i bianconeri in questa gara.18:26

25' Sgroppata sulla sinistra di Touré e cross in area che raggiunge Ehizibue dalla parte opposta, l'olandese non trova però il tempo per la battuta a rete, poi perde palla girandola al centro in modo debole.18:26

24' Approccio sin qui perfetto della squadra di Fonseca che non ha concesso nulla agli avversari e ha provato costantemente a proporsi in zona offensiva.18:24

23' Pavlovic sovrasta Lucca a centrocampo, Fofana fa velo per Pulisic che conduce palla centralmente e conclude addosso al muro di maglie bianconere col destro.18:23

21' Morata rimane a terra dopo uno scontro, parso involontario con Kabasele. Chiffi lascia correre ma lo spagnolo rimane a terra tenendosi il volto, quindi poi i direttore di gara è costretto a fermare il gioco.18:22

20' ANCORA MILAN! Respinta corta della difesa bianconera, Reijnders si ritrova il pallone tra i piedi e prova il drop da posizione defilata mandando però la palla ampiamente sopra la traversa.18:21

19' Fofana tocca in area per Chukwueze, Touré lo anticipa ma finisce per concedere un altro calcio d'angolo ai padroni di casa.18:20

18' OCCASIONE MILAN! Okafor crossa teso dalla sinistra per Morata che, tutto solo a centro area, colpisce bene ma troppo centralmente. Okoye si salva bloccando a due mani.18:19

18' Ehizibue ci prova col sinistro dal limite, conclusione troppo masticata che non crea problemi a Maignan.18:18

18' Prova a uscire, timidamente, l'Udinese che sta tenendo il possesso da qualche decina di secondi.18:18

16' Pulisic pennella morbido in area ma trova solo la respinta della difesa ospite. La palla finisce poi dalle parti di Maignan che fa ripartire la manovra rossonera.18:17

15' Fallo di Iker Bravo sulla propria trequarti ai danni di Pulisic. Punizione pericolosa per l'Udinese con Pulisic e Chukwueze sul pallone.18:16

13' GOL! MILAN-Udinese 1-0! Rete di Chukwueze. Strappo di Okafor che va via a Zemura sulla sinistra e tocca centralmente per Pulisic, l'americano alza la testa e vede il compagno libero alla propria destra, lo serve e va poi ad abbracciarlo una volta battuto Okoye con un sinistro rasoterra preciso.



12' Nulla di fatto anche sul secondo tiro dalla bandierina ma il copione non cambia: è sempre il Milan a fare la partita.18:13

11' Pulisic batte sul primo palo, Lucca la alza sopra la traversa e sarà quindi di nuovo calcio d'angolo per i rossoneri.18:12

10' Okafor innesca Reijnders in area di rigore, l'olandese cerca di girarla in area piccola ma viene chiuso in corner.18:11

8' Milan che continua a proporsi in zona offensiva, l'Udinese per ora si sta limitando a provare ad arginare gli avversari.18:10

6' Manovra avvolgente del Milan, chiusa dal cross dalla sinistra di Okafor, respinto da Kabasele. Il Milan però rimane stabilmente nel campo bianconero.18:06

5' Nulla di fatto sul tiro dalla bandierina ma il Milan rimane in possesso della sfera provando a costruire dal basso.18:05

4' Chuwkwueze guadagna il primo calcio d'angolo del match.18:05

3' Lucca lotta con Pavlovic per difendere palla sulla trequarti ma finisce per commettere fallo.18:04

2' Palla scodellata in avanti per Morata che anticipa Bijol di testa ma viene fermato dalla bandierina dell'assistente. Lo spagnolo era in fuorigioco.18:03

Subito un brutto pallone perso da Chuwkwueze, Lovric recupera palla centralmente e calcia dalla lunghissima distanza senza però trovare lo specchio.18:02

Si comincia!18:00

E' tutto pronto a San Siro dove si attendono solo le due squadre in campo e il fischio d'inizio del direttore di gara.17:50

Runjaic deve fare a meno dell'infortunato Thauvin e lancia Iker Bravo in attacco a far coppia con Lucca. Zemura e Ehizibue agiranno sulle fasce con il trio Lovric-Karlstrom-Zarraga in mezzo. Davanti a Okoye ci sono invece Kabasele, Bijol e Touré. Dalla panchina pronti al subentro Brenner, Ekkelenkamp e Payero.17:49

Fonseca sceglie di relegare in panchina Leao e si gioca la carta Chukwueze-Okafor nel tridente con Pulisic alle spalle di Morata, preferito ad Abraham. La fascia sinistra, senza lo squalificato Theo Hernandez, sarà invece presidiata da Terracciano. Panchina anche per Tomori che cede il posto a Pavlovic, Thiaw sostituisce invece l'infortunato Gabbia. Sulla destra ancora Emerson Royal mentre tra i pali c'è il solito Maignan.17:48

FORMAZIONE UFFICIALE UDINESE: 3-5-2 per i bianconeri. Okoye - Kabasele, Bijol, Touré - Ehizibue, Lovric, Karlstrom, Zarraga, Zemura - Iker Bravo, Lucca. A disposizione: Sava, Padelli, Abankwah, Payero, Davis, Kamara, Palma, Brenner, Ebosse, Giannetti, Ekkelenkamp, Rui Modesto, Pizarro.17:46

FORMAZIONE UFFICIALE MILAN: Fonseca conferma il 4-2-3-1 visto finora. Maignan - Emerson, Thiaw, Pavlovic, Terracciano - Reijnders, Fofana - Chukwueze, Pulisic, Okafor - Morata. A disposizione: Sportiello, Torriani, Loftus-Cheek, Leao, Jimenez, Tomori, Liberali, Bartesaghi, Musah, Abraham.17:44

Dirige il match Chiffi con Dei Giudici e Yoshikawa ad assisterlo. Il quarto ufficiale è Cosso mentre al VAR ci sono Mariani e La Penna.17:41

Al Meazza si affrontano due squadre che hanno finora avuto un andamento altalenante in campionato. I padroni di casa, dopo un avvio col freno a mano tirato, hanno toccato il punto massimo con la vittoria nel derby ma, dopo la vittoria interna sul Lecce, hanno perso a Firenze rimettendo in discussione quanto fatto di buono per provare a raddrizzare il proprio cammino. L'Udinese invece, dopo aver toccato anche la vetta della classifica, ha perso con Roma e Inter prima di battere di misura il Lecce e tornare a quota 13 punti come Juve e Lazio, proprio davanti ai rossoneri. C'è dunque grande attesa per la gara di oggi che potrebbe significare molto per entrambe le squadre. Fischio d'inizio alle ore 18.17:39

Buon pomeriggio e benvenuti alla diretta scritta di Milan-Udinese, gara valida per l'ottava giornata del campionato di Serie A 2024/25.17:33