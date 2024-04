Grazie per aver seguito la diretta di Genoa-Lazio e arrivederci ai prossimi appuntamenti con la Serie A.20:38

90'+5' FISCHIO FINALE: GENOA-LAZIO 0-1. La rete di Luis Alberto regala i tre punti ai biancocelesti.20:24

90'+3' Ultimi assalti del Genoa prima del fischio finale.20:22

90' Segnalati quattro minuti di recupero.20:19

89' Quarta sostituzione per il Genoa. Morten Frendrup lascia spazio a Morten Thorsby.20:17

87' AMMONITO anche Alessandro Vogliacco dalla panchina.20:19

87' AMMONITO Danilo Cataldi per proteste.20:16

86' Quinta sostituzione per la Lazio. Finisce la partita di Luis Alberto, al suo posto Nicolò Rovella.20:15

83' PILLOLA STATISTICA: Tutti i cinque gol di Luis Alberto in questo campionato sono arrivati in trasferta; tra i centrocampisti dei maggiori cinque tornei europei che hanno segnato solo fuori casa, nessuno ha realizzato più marcature (cinque anche Mahdi Camara).20:12

80' Il Genoa si risistema con il 4-4-2: De Winter e Vasquez sono i due centrali, con Spence e Martin sulle corsie. Sabelli e Gudmundsson si piazzano davanti a loro, con Badelj e Frendrup a centrocampo. Retegui e Ankeye sono le due punte.20:09

79' Terza sostituzione per il Genoa. Esce Alessandro Vogliacco, entra Stefano Sabelli.20:08

79' Punizione battuta male da Gudmundsson: palla sul fondo.20:07

78' Fallo ingenuo di Kamada, che stende Vasquez sulla fascia sinistra e regala un corner corto al Genoa.20:07

75' Retegui riceve spalle alla porta, si gira e calcia dal limite dell'area. Conclusione debole e centrale, facile per Mandas.20:04

73' La Lazio gestisce il vantaggio muovendo il pallone e appoggiandosi molto a Luis Alberto.20:02

70' La Lazio si risistema con Cataldi al fianco di Vecino in mezzo al campo, mentre Kamada prende il posto di Felipe Anderson al fianco di Luis Alberto e alle spalle di Pedro, schierato nel ruolo di prima punta.19:59

68' Seconda sostituzione per il Genoa. Fuori Caleb Ekuban, dentro David Ankeye.19:58

68' Prima sostituzione per il Genoa. Kevin Strootman lascia spazio a Milan Badelj.19:58

68' Quarta sostituzione per la Lazio. Richiamato in panchina Valentín Castellanos, minuti per Danilo Cataldi.19:57

68' Terza sostituzione per la Lazio. Esce Felipe Anderson, entra Pedro.19:57

67' GOL! Genoa-LAZIO 0-1! Rete di Luis Alberto! Felipe Anderson imbuca in verticale per l'inserimento di Kamada, che dal fondo scarica all'indietro per l'accorrente Luis Alberto, il quale sfrutta il velo di Vecino e spinge in porta la rete del vantaggio biancoceleste.



Guarda la scheda del giocatore Luis Alberto19:57

65' Corner a uscire di Luis Alberto e colpo di testa di Romagnoli, che anticipa Vogliacco, il quale devia però la conclusione nuovamente in calcio d'angolo.19:55

64' Pronti altri due cambi nella Lazio.19:53

61' MARTIN SALVA IL GENOA! Marusic vince un duello in area con De Winter e appoggia per Hysaj, che allarga per Felipe Anderson. Il brasiliano calcia a botta sicura, ma lo spagnolo gli mura la conclusione.19:51

59' Fallo di Kamada su Strootman. Calcio di punizione per il Genoa.19:49

56' Azione prolungata del Genoa, che va al cross sia con Spence che con Martin, i quali non riescono perà a trovare Retegui ed Ekuban al centro dell'area.19:46

53' CI PROVA LUIS ALBERTO! Il numero 10 della Lazio parte in conduzione, arriva all'interno dell'area e prova a piazzare il destro sul secondo palo. Martinez si allunga e mette in corner.19:43

52' Errore tecnico di Hysaj, che non si intende con Felipe Anderson e mette il pallone in fallo laterale.20:30

49' Rinvio sbagliato di Martinez, che manda il pallone direttamente in fallo laterale.19:38

46' SI RIPARTE! Comincia il secondo tempo di Genoa-Lazio.19:35

46' Seconda sostituzione per la Lazio. Fuori Nicolò Casale, dentro Alessio Romagnoli.19:34

Gilardino può essere soddisfatto della prova dei due attaccanti, visto che sia Retegui che Ekuban (nonostante il gol sbagliato) stanno lavorando molto bene per la squadra. Un po' incolore, invece, la prestazione di Gudmundsson che, arretrato, ha faticato a trovare la posizione per accendersi. Lo stesso si può dire anche dei due trequartisti della Lazio, visto che né Luis Alberto né Felipe Anderson sono ancora entrati totalmente in partita. Tudor, che ha già dovuto inserire Hysaj per l'infortunato Lazzari, dovrà stare attento a Casale, ammonito nel primo tempo e spesso in difficoltà nell'uno contro uno con Retegui.20:29

Nessun gol e poche emozioni nel primo tempo di Genoa-Lazio, con i padroni di casa che partono meglio, andando al tiro due volte tra il 5' e il 14', senza trovare però la porta né con la conclusione sull'esterno della rete di Ekuban né con il tiro alto di Retegui. La squadra di Tudor si rende, invece, pericolosa al 27', quando Felipe Anderson calcia dal limite, sfiorando il palo. La più grande occasione del primo tempo, però, arriva nel recupero, con Ekuban, che, pur potendo servire un meglio posizionato Gudmundsson, sceglie di calciare a incrociare dall'interno dell'area, andando soltanto vicino alla porta di Mandas.19:28

45'+2' FINE PRIMO TEMPO: GENOA-LAZIO 0-0. Non si sblocca il match del Ferraris.19:19

45'+1' CHE OCCASIONE PER IL GENOA! Retegui recupera un pallone vagante e, con la Lazio piazzata male, serve Ekuban in campo aperto. L'attaccante rossoblù sceglie l'azione solitaria invece di servire Gudmundsson e calcia a incrociare dall'interno dell'area, sfiorando il secondo palo.19:19

45' Concesso un minuto di recupero.19:17

44' Casale sbaglia il controllo e consente a Retegui di recuperare palla. Il numero 19 rossoblù vede Mandas fuori dai pali e prova a sorprenderlo da metà campo, ma non trova la porta.20:29

42' Corner a uscire di Martin, che pesca Vasquez al centro dell'area. Il messicano, però, manca l'impatto al volo con il pallone e lo colpisce inavvertitamente con il braccio. Calcio di punizione per la Lazio.19:14

41' Altro corner guadagnato dal Genoa, che andrà dalla bandierina con Martin.19:13

38' Martin alza il pallone sul secondo palo per Retegui, che colpisce di testa, ma non riesce a tenere bassa la conclusione.19:10

36' Prima sostituzione per la Lazio. Non ce la fa Manuel Lazzari, al suo posto Elseid Hysaj.19:07

35' Problema fisico per Lazzari, soccorso dallo staff medico laziale.19:07

34' Vogliacco crossa al centro dell'area per Ekuban, che anticipa Casale e gira in porta in acrobazia. Tiro debole, bloccato da Mandas.19:06

32' Lazzari sfida Spence, prende il fondo e cerca il cross basso. Il numero 90 rossoblù respinge in corner.19:04

29' Ottima uscita fuori dalla sua area da parte di Mandas, che anticipa Ekuban e allontana in fallo laterale.19:01

27' CONCLUSIONE DI FELIPE ANDERSON! Il brasiliano riceve al limite dell'area, si sposta il pallone sul destro e calcia sul primo palo, andando vicino al legno.18:59

24' Conclusione dai 30 metri di Gila, che non trova la porta.18:56

22' Giropalla della Lazio, che non trova varchi.18:54

19' Richiamo verbale di Feliciani nei confronti di Vogliacco, troppo plateale nelle proteste.18:51

16' AMMONITO Nicolò Casale per un intervento in ritardo su Retegui.18:48

13' OCCASIONE PER RETEGUI! Splendida azione del Genoa, con Strootman che alza un pallone in verticale per Gundmundsson. L'islandese scarica di tacco al volo per l'accorrente Retegui, che controlla e calcia a incrociare, ma alza troppo la conclusione.18:45

11' Spence serve in verticale Retegui, che protegge palla e subisce il fallo di Casale. Calcio di punizione per il Genoa.18:43

8' Schema su corner che riesce soltanto parzialmente alla Lazio, visto che Marusic riceve al limite dell'area e cerca il cross sul secondo palo, ma Martinez esce e blocca in presa alta, anticipando Casale.18:40

5' CI PROVA EKUBAN! Vogliacco verticalizza per il numero 18, che salta Gila rientrando sul sinistro e calcia di controbalzo dal vertice destro dell'area di rigore, trovando solo l'esterno della rete.18:37

4' Match molto tattico in questo avvio. Ritmo comunque alto e tanta intensità in campo.18:36

CALCIO D'INIZIO! Comincia Genoa-Lazio. Il primo pallone della sfida è giocato dai padroni di casa.18:32

Quasi tutto pronto allo Stadio Luigi Ferraris di Genova. Tra pochi minuti l'arbitro Ermanno Feliciani darà il via al match.18:28

Stesso identico undici proposto contro la Salernitana per Tudor, che schiera ancora titolari Felipe Anderson e Luis Alberto sulla trequarti, nonostante entrambi abbiano ufficializzato l'addio alla Lazio al termine della stagione. Senza Immobile, il peso dell'attacco ricade ancora su Castellanos, mentre Romagnoli recupera, ma solo per la panchina.20:27

Assenze importanti per Gilardino, che oltre a Matturro deve rinunciare a Vitinha, Malinovskyi, Messias e Bani. Il tecnico rossoblù sceglie Spence sulla corsia destra in luogo di Sabelli e lascia in panchina Badelj, sostituito da Strootman. Posizione più arretrata rispetto al solito per Gudmundsson, visto che la coppia d'attacco sarà formata da Ekuban e Retegui.18:25

FORMAZIONI UFFICIALI - La Lazio si schiera in campo con il 3-4-2-1: Mandas; Patric, Casale, Gila; Marusic, Vecino, Kamada, Lazzari; Felipe Anderson, Luis Alberto; Castellanos. A disposizione: Sepe, Renzetti, Hysaj, Romagnoli, Cataldi, Coulibaly, Pellegrini, Di Tommaso, Pedro, Rovella, Gonzalez, Isaksen.19:14

FORMAZIONI UFFICIALI - Il Genoa si schiera in campo con il 3-5-2: Martinez; De Winter, Vogliacco, Vasquez; Spence, Frendrup, Strootman, Gudmundsson, Martin; Ekuban, Retegui. A disposizione: Leali, Sommariva, Thorsby, Bohinen, Sabelli, Cittadini, Ankeye, Papadopoulos, Badelj, Pittino, Haps.18:25

Obiettivo Europa, invece, in casa Lazio, reso più facile dalla notizia della quinta squadra italiana qualificata alla prossima Champions League. Vincendo oggi, i biancocelesti si porterebbero a tre punti dalla Roma quinta in classifica, che avrebbe però ancora due partite da giocare. Dall'arrivo sulla panchina biancoceleste di Igor Tudor, la Lazio ha conquistato due vittorie in campionato (contro Juventus e Salernitana) e due sconfitte (una nel derby di Serie A, l'altra nell'andata delle semifinali di Coppa Italia ancora contro la Juventus).18:20

Il Genoa vuole i tre punti per avvicinarsi all'aritmetica salvezza, ormai soltanto una formalità, visti i 12 punti di vantaggio sulla zona retrocessione. La squadra di Alberto Gilardino vive un buon momento di forma, come testimoniano i quattro risultati utili consecutivi collezionati (tre pareggi e una vittoria). All'andata, il match dello Stadio Olimpico era finito 1-0 in favore dei rossoblù, che avevano conquistato il primo successo in campionato grazie al gol di Retegui.18:16

Buonasera e benvenuti alla diretta scritta di Genoa-Lazio, gara valida per la 33^ giornata di Serie A.18:11