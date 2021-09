LIVE LAZIO - CAGLIARI 0-0 SERIE A 2021/2022. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Dove si gioca la partita:



Stadio: Olimpico

Città: Roma

Capienza: 72698 spettatori17:17

Benvenuti alla diretta scritta del match tra Lazio e Cagliari, incontro valido per la quarta giornata di Serie A.17:17

La Lazio di Maurizio Sarri, reduce dall'esordio amaro in Europa League contro il Galatasaray, sarà di scena all'Olimpico contro il Cagliari. I biancocelesti, dopo due vittorie consecutive, sono stati sconfitti dal Milan a San Siro per 2-0. La volontà dei laziali è quella di chiudere al meglio una settimana piuttosto difficile a livello di risultati.17:21

Il Cagliari non è sicuramente in un buon momento di forma. La formazione rossoblù, passata in settimana sotto la guida di Walter Mazzarri dopo l'esonero di Leonardo Semplici, viene da due sconfitte consecutive contro Milan e Genoa. Obiettivo di stasera è tornare a macinare punti e allontanarsi dalle zone calde di classifica.17:22

FORMAZIONE LAZIO (4-3-3): Reina; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto; Pedro, Immobile, Felipe Anderson. A disposizione: Strakosha, Patric, Escalante, Akpa Akpro, Zaccagni, Radu, Moro, Adamonis, Cataldi, Marusic, Basic, Muriqi. All: Sarri.17:25

FORMAZIONE CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Carboni, Ceppitelli, Lykogiannis; Caceres, Nandez, Marin, Deiola, Dalbert; Joao Pedro, Keita. A disposizione: Aresti, Bellanova, Altare, Farias, Pereiro, Oliva, Zappa, Grassi, Pavoletti, Radunovic, Walukiewicz. All: Mazzarri.17:27

Sarri si affida ai titolarissimi per tornare alla vittoria in campionato. Torna Reina tra i pali dopo l'esordio da dimenticare di Strakosha in Europa League. Lazzari si riprende la corsia di destra in difesa, così come tornano Milinkovic-Savic e Pedro rispetto alla gara di giovedì sera. Nessun dubbio in avanti: Immobile non si tocca.17:30

Il primo Cagliari di Mazzarri riparte dal suo modulo di gioco: 3-5-2. In panchina Walukiewicz e Pavoletti, non ancora al meglio della condizione, ma in grado di entrare a gara in corso. Carboni completa il pacchetto arretrato con Ceppitelli e Lykogiannis davanti a Cragno. In attacco ci sarà la coppia Joao Pedro-Keita.17:33

Pochi minuti al fischio d'inizio dell'incontro. Sarà Davide Ghersini della sezione di Genova a dirigere il match, il fischietto ligure sarà coadiuvato dagli assistenti Bresmes e Lo Cicero e dal quarto ufficiale Meraviglia. Al Var pronti Banti e Costanzo.17:55

1' SI COMINCIA ALL'OLIMPICO! Primo pallone gestito dalla formazione sarda.18:02

2' Nonostante i pronostici della vigilia, il Cagliari di Mazzarri sembra disporsi in campo con un classico 4-4-2. Caceres fa il terzino destro, davanti a lui Nandez. A sinistra invece la catena rossoblù è formata da Lykogiannis e Dalbert.18:04

3' OCCASIONE LAZIO! Bella azione della Lazio palla a terra. Immobile si appoggia a Pedro, lo spagnolo vede il taglio di Luis Alberto e lo serve dentro l'area di rigore. Destro del fantasista biancoceleste che finisce di poco a lato.18:06

5' Buon lancio dalle retrovie per lo scatto di Joao Pedro. Il brasiliano serve a rimorchio Nandez che mette in mezzo un pallone nel cuore dell'area. Dalbert viene anticipato di testa da Keita, togliendo al compagno un'occasione ghiotta davanti a Reina.18:08