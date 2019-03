LIVE LAZIO - ROMA 1-0 SERIE A 2018/2019. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Benvenuti al live di Lazio-Roma, derby capitolino numero 150 in serie A

Al posto del bomber campano in attacco ci sarà Caicedo

Nella Roma invece stop per Manolas, influenzato. Al suo posto dal 1' Juan Jesus

La Roma arriva da quattro successi consecutivi, compresa la vittoria in Champions contro il Porto

Più malandato il cammino della Lazio, reduce dal ko con il Genoa in campionato e dallo 0-0 interno in Coppa Italia con il Milan

Arbitro è il bergamasco Mazzoleni, al terzo derby capitolino in carriera e cui anche nel 2017/2018 fu affidata la direzione della stracittadina.

Attesissimo Zaniolo, al primo derby in carriera: prima iniziativa per l'ex interista.

Iniziativa di Milinkovic-Savic, che conquista il primo corner della partita per la Lazio.

6'

AMMONIZIONE: Correa punta la porta e viene steso prima di riuscire a entrare in area. Punizione interessante per la Lazio e giallo per Juan Jesus.