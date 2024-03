Una bella sfida ci accompagnerà in questo sabato pomeriggio, una sfida che vede incontrarsi non solo due squadre determinate che promettono spettacolo, ma anche due giovani allenatori che trasmettono tanto entusiasmo. È Palladino contro De Rossi all'U-Power Stadium. 17:08

Palladino è alla ricerca del terzo successo consecutivo in campionato, dopo le belle e importanti vittorie contro Milan (4-2) e Salernitana (2-0). I brianzoli non perdono da più di un mese: ultimo risultato negativo la sconfitta contro l'Empoli. Vista la sconfitta della Lazio il Monza proverà a sfruttare il match contro la Roma per avvicinarsi ai biancocelesti, attualemente a +4 e in nona posizione.17:11