Grazie per aver seguito queta diretta ed arrivederci ai prossimi appuntamenti con la Serie A TIM.22:53

Con l'odierno pareggio entrambe le formazioni guadagnano un punto in più in classifica. Uomini di Juric ed Italiano che saranno impegnati nella prossima giornata rispettivamente in trasferta, ospiti del Napoli, e tra le mura domestiche contro la Roma.22:53

Cala il sipario allo Stadio Olimpico di Torino! Marchetti manda i titoli di coda di un match conclusosi con un equo pareggio a reti bianche. Se i primi 45' di gioco avevano lasciato presagire ad una ripresa a conduzione viola, data l'espulsione di Ricci al 52' del primo tempo, il secondo tempo ha invece offerto una gara di sacrificio della formazione granata. Nonostante l'inferiorità numerica, il Toro neutralizza efficacemente l'avanzata della Fiorentina, che più volte, con Bonaventura e Belotti, giunge alla conclusione diretta in porta. Non numerose le chance da gol della ripresa, nonostante le sostituzioni effettuate da entrambi gli allenatori che tentavano di dare una scossa al match. Termina al 95', sullo 0-0, questa equilibrata gara.22:52

90'+5' TRIPLICE FISCHIO DI MARCHETTI! Torino-Fiorentina termina 0-0.22:48

90'+3' Belotti dal limite dell'area granata sceglie la conclusione diretta in porta, tiro di collo con il piede destro che però termina di molto oltre la traversa di Savic.22:46

90'+2' Lancio profondissimo di Savic per la torre di Pellegri, che addomestica con la testa ma viene poi anticipato dall'intervento di Milenkovic. Si riparte con un rinvio dal fondo per Terracciano.22:45

90' Sono 5' i minuti addizionali segnalati dalla lavagnetta del Sig. Marinelli, si giocherà fino al 95'.22:44

89' Ultimo giro d'orologio della gara, poi sarà recupero.22:41

87' Sostituzione Torino: fuori dal campo Karol Linetty, dentro al suo posto Saba Sazonov.22:39

85' Sostituzione Fiorentina: esce dal campo Giacomo Bonaventura, dentro al suo posto M'Bala Nzola.22:38

84' Sostituzione Torino: fuori un esausto Duván Esteban Zapata Banguero, lo sostituisce Pietro Pellegri.22:37

83' AMMONITO Antonín Barák: dura entrata per arrestare l'avanzata di Raoul Bellanova.22:36

82' Zapata compie un ulteriore fallo in attacco ai danni di Milenkovic, Marchetti affida il calcio di punizione alla Fiorentina.22:35

80' Ultimi 600'' del match, poi spazio all'extra-time.22:33

79' Altra conclusione dei Viola verso lo specchio granata, stavolta il tiro parte dai piedi di Mandragora che anche in questa occasione non riesce a trovare con precisione la porta.22:33

76' Squillo dalla lunga distanza da parte di Nico Gonzalez, ne scaturisce una conclusione potente ma centrale che diviene facile preda per Milinkovic.22:30

75' Kayode tenta di sorprendere la retroguardia avversaria con un difficile passante per Barak, traiettoria che è di fatto fuori misura ed il subentrato non riesce ad addomesticare. Rinvio dal fondo con Milinkovic Savic.22:29

73' Rimessa laterale a favore dei granata, se ne incarica Bellanova che appoggia la sfera su Ricardo Rodriguez. Possesso Toro e Fiorentina che attende sulla metà campo.22:27

71' Aggressione efficace da parte del Toro, Zapata riconquista un difficile pallone soffiandolo dai piedi di Barak. Ripartenza Torino con Bellanova che non trova però soluzioni amiche ed è costretto a tornare da Savic.22:25

68' Sostituzione Fiorentina: fuori Riccardo Sottil, dentro al suo posto Nanitamo Jonathan Ikoné.22:21

66' Fallo di Bellanova ai danni di Sottil, punizione viola dai 35 metri con Cristiano Biraghi.22:19

65' Pronti alcuni cambi lungo la panchina ospite, pronto ad entrare Jonathan Ikoné.22:18

62' CHE COLPO DI BONAVENTURA! Torsione perfetta del numero 5 viola, che inquadra l'incrocio dei pali, poi un colpo di reni favoloso di Savic neutralizza il grande gesto tecnico del centrocampista alla corte di Italiano.22:16

60' Mandragora resta a terra dopo un contrasto con Gineitis, staff medico in campo per consentire le cure al fiorentino.22:13

59' Sottil prova ad impensierire Savic dal limite dell'area, Djidji si immola e devia in calcio d'angolo un tiro che sarebbe stato velenosissimo.22:12

57' Il numero 66 procede alla battuta del calcio piazzato, cerca l'angolo lontano ma la sfera termina oltre la traversa.22:10

56' Punizione dai 25 metri a favore del Toro, batterà Gineitis.22:10

54' Sostituzione Fiorentina: fuori Luca Ranieri, dentro Rolando Mandragora.22:08

52' Termina sul fondo, senza successo, il calcio d'angolo battuto da Linetty. Rinvio spendibile da Terracciano.22:06

51' CHE RIPARTENZA DEL TORO! Gineitis da il via al contropiede perfetto del Torino, il centrocampista recupera la sfera, salta due uomini e disegna un perfetto filtrante per Bellanova che al momento del tiro trova una risposta netta di Terraccian. Calcio d'angolo a favore dei granata, batte Linetty.22:05

46' La prima manovra della ripresa è giocata dalla Fiorentina.22:01

46' Sostituzione Torino: fuori anche Arnaldo Antonio Sanabria, lo sostituisce Ayala Gvidas Gineitis.22:00

46' Sostituzione Fiorentina: esce dal campo Lucas Beltrán, dentro Antonín Barák.21:59

46' Sostituzione Fiorentina: fuori Arthur Henrique Ramos de Oliveira Melo, dentro Maxime Baila Lopez.21:59

45' SI RIPARTE! Inizia la ripresa del match.21:59

Squadre negli spogliatoi che approfittano ora dei 15' di break.21:45

Si chiude dopo ben 10' di recupero il primo tempo all'Olimpico di Torino, parziale fisso sullo 0-0. I primi 45' di gara hanno mostrato un match giocato non troppo a viso aperto da entrambe le squadre, che costruiscono poche occasioni. La più nitida di queste si manifesta al minuto 38', con Zapata che calcia in porta trovando la rete dell'1-0, festeggiamenti che vengono però interrotti dalla sala VAR: Marchetti viene richiamato per un check, due minuti allo schermo e la decisione finale è fallo in attacco di Zapata stesso. Negli ultimi minuti della prima metà di gioco l'agonismo aumenta ed al minuto 50' Samuele Ricci, partito dalla panchina, rimedia una doppia ammonizione in 120'' per delle proteste considerate eccessive dal direttore di gara; recupero che viene prolungato fino al 55', Toro che deve ora affrontare tutto il secondo tempo in inferiorità numerica.21:45

45'+10' FISCHIO DI MARCHETTI! Termina il primo tempo.21:40

45'+8' Recupero prolungato, succede di tutto in questo finale di primo tempo, nervosismo generale in campo.21:39

45'+7' DOPPIO GIALLO Samuele Ricci: ingenuità del subentrato, proteste eccessive che in soli due minuti costringono il numero 28 ad uscire dal campo.21:38

45'+7' AMMONITO Arthur Henrique Ramos de Oliveira Melo: giallo per proteste.21:38

45'+5' AMMONITO Samuele Ricci: giallo per il subentrato.21:35

45'+3' Calcio d'angolo che non produce alcun effetto, stoppa la sfera Milinkovic Savic.21:33

45'+2' Buongiorno colpisce con la fronte e concede un altro giro dal corner, batterà ancora Biraghi.21:32

45'+1' Altra chance dalla bandierina spendibile dalla Viola, batte Biraghi.21:32

45' Sono 5' i minuti addizionali concessi dal direttore di gara, si giocherà fino al 50'.21:32

44' Ultimo giro d'orologio del primo tempo, poi spazio al possibile recupero.21:29

42' Duello fisico tra Sottil e Djidji, l'esterno fiorentino lamenta il fallo ma secondo Marchetti è stato lui stesso a commetterlo. Punizione Toro dalla propria difesa, batterà Milinkovic.21:28

41' AMMONITO Cristiano Biraghi: eccessive le proteste del capitano viola.21:35

40' CHECK OVER: GOL REVOCATO A ZAPATA! Il centravanti avrebbe segnato la rete dell'1-0, dopo un check del VAR viene però segnalato il fallo dell'attaccante stesso ai danni di Milenkovic. Si riparte dallo 0-0.21:27

36' Cross di Sanabria alla ricerca di Zapata, Milenkovic svetta ed allontana il pericolo.21:24

34' Cross di Biraghi dalla bandierina, Nico Gonzalez giunge nuovamente a colpire di testa ma anche in questa occasione non centra lo specchio. Rinvio per Milinkovic Savic.21:20

31' CHE OCCASIONE PER IL TORO! Savic con un profondo rinvio spedisce Sanabria a tu-per-tu con Teracciano, Ranieri ripiega e contrasta il centravanti al momento del tiro.21:18

29' Allungo generosissimo di Buongiorno, che accompagna per settanta metri tutta la ripartenza granata, poi il traversone arriva dai piedi di Bellanova che viene neutralizzato dall'intervento di Milenkovic. Ancora Toro in avanti, rimessa laterale di cui si incarica Rodriguez.21:17

28' Belotti trova un filtrante illuminante per Nico Gonzalez, poi il centravanti si proietta in avanti e dalla linea di fondo serve un cross al centro dell'area che viene deviato da Djidji, ancora possesso Viola.21:14

25' PRIMO SQUILLO VIOLA! Traversone chirurgico di Biraghi che pesca l'inserimento di Gonzalez, il numero 10 prende bene il tempo su Djidji e compie una torsione che termina di poco sul fondo.21:11

24' Belotti tenta di illuminare il corridoio per Beltran, il suggerimento è però fuorimisura e Milinkovic può abbracciare la sfera.21:10

23' Fase non particolarmente viva della gara, squadre in atteggiamento di studio che optano per il possesso avvolgente.21:09

20' CHECK OVER: si può proseguire, tocco regolare di Belotti che sfiora il pallone con la spalla destra.21:06

20' CHECK IN CORSO: possibile tocco di mano di Belotti in area viola, sala VAR al lavoro.21:05

19' Toro in fase di spinta, Vlasic strozza la conclusione rasoterra e trova la risposta di Terracciano ottenendo il corner.21:04

18' CI PROVA ZAPATA! Il colombiano si libera dalla morsa di Kayode, libera il destro e trova una conclusione che termina di poco oltre la traversa.21:04

17' Passaggio imperfetto di Bellanova che regala di fatto la sfera ad Arthur, poi un'efficace uscita di Buongiorno evita il peggio.21:03

14' Rimessa laterale da posizione avanzata a favore della Viola, batte Biraghi che appoggia su Arthur e continua così il possesso ospite.21:00

12' Vlasic raccoglie il cross di Linetty, alza lo sguardo e calcia in porta trovando la risposta di Terracciano: gioco fermo, outside del centravanti granata.20:59

12' Altro calcio di punizione dai 30 metri a favore dei padroni di casa, ancora Linetty sul punto di battuta.20:58

9' Sostituzione Torino: fuori Ivan Ilić, dentro Samuele Ricci.20:56

9' Sottil svetta ed allontana il traversone di Linetty, sfera che torna direttamente dalle parti di Djidji.20:56

8' Palla inattiva a favore del Toro, batte Linetty dai 25 metri.20:55

7' AMMONITO Luca Ranieri: fallo tattico del centrale della Viola.20:54

5' Corner che non produce alcun effetto, Savic abbraccia la sfera e fa riordinare i suoi.20:51

5' Chiusura di Djidji che taglia fuori Beltran, il centrale non si fida e devia la sfera in corner. Calcio d'angolo a favore della Fiorentina.20:51

3' Giropalla della Viola in attesa dello spazio giusto, Torino che non pressa ed aspetta nella propria trequarti.20:50

1' Il primo pallone della gara è giocato dal Torino.20:48

1' PARTITI! Via a Torino-Fiorentina.20:47

Fischio d'inizio programmato alle ore 20:45.20:09

I giocatori sono in campo per ultimare la fase di riscaldamento pre partita.20:09

FORMAZIONI UFFICIALI: FIORENTINA (4-2-3-1). Ospiti che rispondono con: Terracciano; Kayode-Milenkovic-Ranieri-Biraghi; Arthur-Bonaventura; Sottil-Beltran-Gonzalez; Belotti. Allenatore: Vincenzo Italiano. A disposizione: Faraoni, Parisi, Comuzzo, Dodò, Barak, Infantino, Duncan, Mandragora, Ikoné, Lopez, Nzola, Martinelli.20:09

FORMAZIONI UFFICIALI: TORINO (3-4-1-2). Scendono in campo: Milinkovic-Savic; Djidji-Buongiorno-Masina; Bellanova-Linetty-Ilic-Rodriguez; Vlasic; Sanabria-Zapata. Allenatore: Ivan Juric. A disposizione: Lazaro, Sazonov, Gineitis, Ricci, Okereke, Savva, Pellegri, Kabic, Gemello, Popa.20:08

A coadiuvare il fischietto ostiense sono designati gli assistenti Dei Giudici-Barone; il IV Uomo ufficiale sarà il Sig. Marinelli; postazione VAR presidiata dal Sig. Sozza, ausiliato dall'A.VAR Di Paolo.20:08

La direzione del match è stata affidata al direttore di gara Matteo Marchetti, della sezione di Ostia Lido.20:08

Luci accese allo Stadio Olimpico di Torino, è tempo di Torino-Fiorentina! Granata e Viola tornano ad affrontarsi dopo più di due mesi dall'ultima volta, gara risalente allo scorso 29 dicembre che terminò con una vittoria a favore dei toscani. In vista dell'odierno incontro, la formazione di Italiano approda in terra piemontese con alle spalle un importante risultato di 2-1 inferto alla Lazio di Sarri, che contribuisce a posizionare i Gigli in 7^ posizione con 41 punti totali; situazione di classifica quasi uguale quella del Toro, che occupa attualmente il 10^ tassello della classifica con 36 punti e che proviene da una sconfitta subita all'Olimpico di Roma, per 3-2, contro i Lupi di Daniele De Rossi.20:08

Buonasera e benvenuti alla diretta scritta di Torino-Fiorentina, gara valida per il turno numero 27 del Campionato di Serie A TIM.20:01