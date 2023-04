Consolidare il secondo posto e, più in generale, un piazzamento Champions è invece l'obiettivo della formazione di Maurizio Sarri, lanciata dai cinque risultati utili di fila in campionato senza subire gol, tra cui il derby vinto 1-0 con la Roma dello scorso turno. I biancocelesti vogliono sfruttare la sconfitta dell'Inter con la Fiorentina e la difficile sfida che attende il Milan sul campo del Napoli per staccare le due meneghine in classifica e mantenere un buon margine sia sull'Atalanta che sui cugini giallorossi, in campo alle 18 contro la Sampdoria.14:47