Dove si gioca la partita:



Stadio: Gewiss Stadium

Città: Bergamo

Capienza: 26724 spettatori17:13 Fonte: Gettyimages

Si chiude la Serie A 2023/24 con la sfida tra Atalanta e Fiorentina, partita posticipata il 17 Marzo. Una partita importante per la Dea che potrebbe terminare al terzo posto e superare la Juventus, ma che non influirebbe sull'approdo alla Champions, giá conquistato vista la vittoria in Europa League.17:13

Sono ufficiali le formazioni del match: ATALANTA (3-4-1-2), Carnesecchi - Toloi, Hien, Scalvini - Holm, Ederson, Pasalic, Ruggeri - Koopmeiners - Lookman, De Ketelaere.17:15

La formazione della FIORENTINA (4-2-3-1): Martinelli - Kayode, Quarta, Ranieri, Biraghi - Lopez, Duncan - Gonzalez, Beltran, Castrovilli - Belotti.17:16

Gasperini con la sorpresa Holm sulla destra, Zappacosta come Scamacca in panchina. In attacco, Koopmeiners alle spalle di Lookman e De Ketelaere, con i tre decisamente intercambiabili.17:17

Italiano dá riposo a molti dei protagonisti della finale, persa, di Conference League: in porta il giovane Martinelli, Lopez a centrocampo, Castrovilli sulla trequarti con Belotti prima punta. Non convocato Nzola.17:18

Dirige il match l'arbitro Daniele Orsato, alla sua ultima partita in Serie A.17:32

1' INIZIA ATALANTA - FIORENTINA! Primo pallone per i viola.18:01

3' Piove a Bergamo, gran presenza di pubblico per festeggiare la vittoria della Coppa della Dea.18:02

4' Pressione sempre alta della Dea, Fiorentina che comunque prova a giocare alla al piede.18:03

5' Martinez Quarta si lancia palla al piede e scivola in area: il difensore si lamenta, Orsato fa segno che non c`é nulla.18:05

6' GOL! Atalanta - FIORENTINA 0-1! Rete di Andrea Belotti. Cross dalal trequarti di Castrovilli per il Gallo che, solo in area, segna di testa in tuffo.



7' Fiorentina che rompe subito l'equilibro, gol viola alla prima azione della partita.18:08

9' Atalanta che prova la reazione, continua il pressing alto della Dea.18:09

11' Altra chiusura di Ederson, che sta correndo su tutto il fronte difensivo per limitare gli inserimenti delle mezzali viola.18:11

12' GOL! ATALANTA - Fiorentina 1-1! Rete di Ademola Lookman. Passaggio illuminante di De Ketelaere che trova la punta sola davanti a Martinelli: cucchiaio e gol del pareggio.



14' Atalanta che trova il pareggio dopo pochi minuti, gara che sta regalando spettacolo.18:14

16' Equilibrio ora in campo, le due squadre si stanno affrontando a viso aperto.18:16

17' Carnesecchi in uscita fuori dall'area, il portiere anticipa Belotti che lo travolge: cinque per i due.18:17

19' GOL! Atalanta - FIORENTINA 1-2! Rete di Nico González. Cross di Biraghi, l'argentino con una mezza. rovesciata di sinistro insacca alle spalle di Carnesecchi. Molto passiva la difesa della Dea,



21' HOLM! Immediata risposta dell'Atalanta, cross di Ruggeri, colpo di testa del quinto di destra che termina alto.18:20

22' Partita apertissima, occasioni e gol in entrambe le porte.18:21

23' Tiro cross di Lookman, palla allontanata da Ruggeri.18:22

25' Nonostante il risultato negativo, grandissimo tifo sugli spalti, si festeggia ancora la vittoria di Coppa.18:24

26' Martinez Quarta si allunga il pallone e travolge Ederson: richiamo per lui.18:25

29' Piú Fiorentina in questi ultimi minuti, Atalanta che aspetta.18:28

31' Cross di Ruggeri, Castrovilli chiude sul secondo palo.18:30

32' GOL! ATALANTA - Fiorentina 2-2! Rete di Giorgio Scalvini. Il difensore si sgancia e conclude di potenza dal limite: Martinelli sorpreso sul suo palo.



