La nuova Roma di De Rossi prova a rilanciarsi, solamente una vittoria nelle ultime sei partite in campionato ed eliminazione nel derby in Coppa Italia. All'Olimpico, orfano di Mourinho, arriva un Verona che, nonostante i tre punti conquistrati nello scontro diretto con l'Empoli, sta attraversando un momento complesso.13:20

Diversi addii in questi ultimi giorni tra le file dei veronesi, tra i nomi più eclatanti sicuramente Ngonge direzione Napoli e Doig in Emilia, al Sassuolo. Aspettando il mercato in entrata, gli scaligeri proveranno a sorprendere.13:21

Nella Roma cambia il modulo in difesa, si passa a quattro con Karsdorp e Spinazzola ai lati e la coppia Huijsen e Llorente al centro, in porta torna Rui Patricio. In attacco Dybala ed El Shaarawy a supporto di Lukaku. Nel Verona c'è Djuric come unica punta, dietro a lui agiranno Mboula, Suslov e Saponara. In mezzo al campo Folorunsho e Serdar. Partono dalla panchina Henry e Bonazzoli.17:37