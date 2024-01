Grazie per avere seguito con noi la diretta di questo match, arrivederci al prossimo turno di Serie A!20:01

Grazie per avere seguito con noi la diretta di questo match, arrivederci al prossimo turno di Serie A!19:59

Esordio vincente per De Rossi e Roma che si porta a 32 punti agganciando il Bologna in classifica. Il Verona rimane terz'ultimo a 17 lunghezze.19:59

Una buona Roma nel primo tempo si porta avanti di due reti, Lukaku e Pellegrini, e sembra indirizzare la partita. Nella ripresa il Verona sbaglia un rigore con Djuric ma trova poi il gol con una conclusione dalla distanza di Folorunsho. Nel finale tanta sofferenza per i giallorossi ma scaligeri che non riescono a trovare il gol del pareggio.19:55

90'+5' Fine partita: ROMA - VERONA 2-1.19:54

90'+3' La Roma chiusa dietro, prova però a tenere il più possibile il pallone.19:52

90' Ci saranno 5 minuti di recupero.19:50

90' VERONA PERICOLOSO! Gran giocata di Cruz per Serdar che tutto solo davanti a Rui Patricio gli calcia addosso.19:50

85' La Roma cerca di guadagnare secondi preziosi, il Verona con i cambi sta invece provando a spingere.19:45

81' Sostituzione nella Roma, entra Belotti per El Shaarawy.19:40

80' Il Verona ora ci crede e prova a schiacciare sull'acceleratore.19:39

77' Henry prende il posto di Djuric.19:37

77' Due cambi nel Verona, dentro Cruz per Saponara.19:37

76' GOL! Roma - VERONA 2-1! Rete di Folorunsho. Folorunsho prende palla a metà campo e fa partire una conclusione di potenza dalla distanza, la traiettoria del pallone fa un giro strano, Rui Patricio prova a intervenire ma viene beffato.



75' Nonostante il rigore sbagliato è il Verona a tenere palla in questa fase, ci prova Bonazzoli dalla distanza, palla alla sinistra di Rui Patricio.19:34

70' Saponara prova la serpentina in area ma al monento del tiro si fa murare da Bove.19:29

66' DJURIC SBAGLIA IL RIGORE! Conclusione di forza ma alta e sopra la traversa.19:25

64' CALCIO DI RIGORE PER IL VERONA! La Penna dopo il check al VAR indica il dischetto.19:23

64' Check al VAR di La Penna per un tocco con il braccio di Llorente in area.19:22

61' Pallone in mezzo di Pellegrini dal fondo, Karsdorp non ci arriva di testa.19:21

57' Sostituzione nella Roma, entra Zalewski per Dybala.19:17

57' Cartellino giallo anche per Llorente per un accenno di rissa con Folorunsho.19:17

57' Cartellino giallo per Folorunsho per le proteste dopo la rete annullata.19:16

56' Folorunsho va in gol di testa ma Sacchi ferma tutto per un fallo su Karsdorp.19:16

52' Cartellino giallo per Dawidowicz, fallo su Bove.19:11

51' Roma in gestione del pallone, il Verona prova a reggere dietro.19:10

46' Inizia il secondo tempo di ROMA - VERONA.19:04

46' Sostituzione nel Verona, entra Bonazzoli per Mboula.19:04

Due gol in pochi minuti, timbrati da Lukaku e Pellegrini, indirizzano il match in favore dei giallorossi. Partita gestita bene dalla Roma che sfiora anche la terza rete con Holjsen. A metà primo tempo cambio forzato con Spinazzola che esce per problemi muscolari. Il Verona prova a creare gioco, ma non riesce a concludere a rete.18:50

45'+3' Fine primo tempo: ROMA - VERONA 2-0.18:49

45' Ci saranno 3 minuti di recupero.18:46

41' Cartellino giallo per Paredes per proteste, era diffidato.18:42

39' Ritmo un po' calato negli ultimi minuti, la squadra di casa gestisce palla.18:39

35' Prova a portarsi in avanti il Verona, ma arrivati al limite dell'area non riescono poi a trovare spazio per concludere a rete.18:36

30' HUIJSEN! Vicini alla terza rete i giallorossi, batti e ribatti in area, la palla finisce al centrale che tutto solo prova ad incrociare. Palla di poco a lato.18:31

28' Cambio nella Roma, Spinazzola non ce la fa a continuare, al suo posto Kristensen.18:29

25' GOL! ROMA - Verona 2-0! Rete di Pellegrini. Lukaku lavora un pallone sulla destra, cross al centro dove El Shaarawy lo tocca per Pellegrini, il centorcampista tutto solo calcia sotto la traversa e infila Montipò.



24' Prova a riorganizzarsi il Verona, ma la Roma sembra molto attenta dientro.18:24

19' GOL! ROMA - Verona 1-0! Rete di Lukaku. Pellegrini tocca in profondità per El Shaarawy, l'esterno entra in area e serve al centro Lukaku che calcia di prima e infila Montipò.



17' Sponda di testa di Djuric per Suslov che arriva al limite dell'area e prova la conclusione, ma Rui Patricio è attento e blocca.18:19

14' Dybala dalla trequarti prova a mettere un pallone morbido in area per El Shaarawy. Troppo lungo.18:15

12' Partiti dei lunghi cori, striscioni e applausi per ricordare Mourinho.18:13

8' Bove inventa per Karsdorp che prova a servire Luakaku di tacco, la conclusione del belga sbatte sulla difesa scaligera.18:09

6' Inizia a premere la Roma, Spinazzola dalla sinistra mette un pallone in area, Montipò esce sicuro.18:07

3' Inizio equilibrato, le due squadre si studiano.18:04

1' FISCHIO D’INIZIO DI ROMA - VERONA. Arbitra Sacchi.18:01

Nella Roma cambia il modulo in difesa, si passa a quattro con Karsdorp e Spinazzola ai lati e la coppia Huijsen e Llorente al centro, in porta torna Rui Patricio. In attacco Dybala ed El Shaarawy a supporto di Lukaku. Nel Verona c'è Djuric come unica punta, dietro a lui agiranno Mboula, Suslov e Saponara. In mezzo al campo Folorunsho e Serdar. Partono dalla panchina Henry e Bonazzoli.17:37

Formazione VERONA (4-2-3-1): Montipò - Tchatchoue, Magnani, Dawidowicz, Cabal - Folorunsho, Serdar - Mboula, Suslov, Saponara - Djuric. A disposizione: Berardi, Perilli, Amione, Charlys, Calabrese, Cissé, Cruz, Henry, Bonazzoli.17:33

Formazione ROMA (4-3-3): Rui Patricio - Karsdorp, Huijsen, Llorente, Spinazzola - Bove, Paredes, Pellegrini - Dybala, Lukaku, El Shaarawy. A disposizione: Svilar, Boer, Golic, Oliveras, Kristensen, Celik, Zalewski, Pagano, Pisilli, Belotti, Joao Costa.17:32

Diversi addii in questi ultimi giorni tra le file dei veronesi, tra i nomi più eclatanti sicuramente Ngonge direzione Napoli e Doig in Emilia, al Sassuolo. Aspettando il mercato in entrata, gli scaligeri proveranno a sorprendere.13:21

La nuova Roma di De Rossi prova a rilanciarsi, solamente una vittoria nelle ultime sei partite in campionato ed eliminazione nel derby in Coppa Italia. All'Olimpico, orfano di Mourinho, arriva un Verona che, nonostante i tre punti conquistrati nello scontro diretto con l'Empoli, sta attraversando un momento complesso.13:20