Grazie per aver seguito la diretta di questo match ed arrivederci ai prossimi appuntamenti con la Serie A TIM.22:54

Con l'odierno trionfo, il Milan si proietta a quota 45 punti; resta invariata la situazione dell'Udinese. Uomini di Cioffi e Pioli che saranno impegnati nella prossima giornata rispettivamente in trasferta, ospiti dell'Atalanta, e tra le mura domestiche contro il Bologna.22:54

Cala il sipario al Blue Energy di Udine! Maresca manda i titoli di coda di una gara a dir poco rocambolesca, conclusasi con una vittoria del Milan. Un match che ha messo in mostra continui capovolgimenti di fronte, con conseguente metamorfosi del parziale. Apre le danze Loftus-Cheek, che al minuto 31' approfitta della sponda di Theo per siglare la rete dello 0-1; seguono attimi di incertezza a partire dal minuto 35', con Mresca costretto ad interrompere il gioco a causa di cori razzisti ai danni di Mike Miagnan. Dopo poco torna la quiete ad Udine, ma al minuto 42' è Samardzic ad aumentare i giri del match con la rete dell'1-1: piattone sinistro e primo palo su cui Maignan non può intervenire. Inizia la ripresa del match, e lo fa con una notevole spinta milanista, ma al minuto 62' è Thauvin che dalla panchina estrae dal cilindro il tiro che significa il 2-1 bianconero. Il Milan reagisce, ed al minuto 83' Jovic approfitta della traversa di Giroud per ribadire a pochi passi dallo specchio e riportare la sfida in equilibrio; le sorprese non cessano qui, ed al minuto 93' è Okafor a far esplodere il settore ospiti sfruttando la sponda di testa di Giroud con un tiro sotto la traversa difesa da Okoye. Termina con una vittoria rossonera la sfida di Udine, 8' i minuti addizionali del secondo tempo.22:53

90'+8' TRIPLICE FISCHIO DI MARESCA! Udinese-Milan termina 2-3.22:48

90'+5' Sostituzione Milan: fuori Rafael Alexandre da Conceição Leão, dentro Yunus Dimoara Musah.22:45

90'+3' GOL! GOL OKAFOR! Udinese-MILAN: 2-3. Parziale nuovamente ribaltato, firma di Okafor! Dagli sviluppi di un corner, Florenzi serve un preciso cross sul quale Giroud svetta prolungando per Okafor: controllo di petto e tiro di collo da parte del subentrato che batte Okoye a pochi metri dalla linea di porta. Milan di nuovo in vantaggio, assist servito da Olivier Giroud.



90'+3' ECCO GIROUD! Conclusione forte di piatto da parte del 9 rossonero, Okoye costretto ad allontanare in angolo. Batte Florenzi.22:43

90'+2' Ehizibue sponda per Thauvin, poi chiede il tocco di ritorno al francese che lo effettua ma in maniera imprecisa.22:42

90' Sono 6' i minuti addizionali concessi dal Sig. Baroni, si giocherà fino al 96'.22:41

89' Ultimo giro d'orologio del match, poi sarà recupero.22:39

88' AMMONITO Théo Bernard François Hernández: entrata in ritardo ai danni di Success.22:38

87' Calcio d'angolo per l'Udinese, batte Thauvin dalla bandierina.22:37

84' Sostituzione Udinese: fuori Hassane Kamara, dentro Oier Zarraga Egaña.22:35

83' GOL! GOL JOVIC! Udinese-MILAN: 2-2. Arriva al minuto 83' la rete che riporta tutto in equilibrio, timbro di Luka Jovic! Giroud calcia in porta dopo l'ennesimo assist di Theo Hernandez, la conclusione del francese termina sulla traversa, cade sulla linea di porta e permette al subentrato Jovic di compiere un tap-in di testa a pochi centimetri dalla rete.



80' Ultimi 600'' della gara, poi spazio all'extra-time.22:30

78' AMMONITO João Diogo Fonseca Ferreira: stroncato irregolarmente lo strappo di Rafael Leao.22:28

77' Battaglia lungo l'out di sinistra tra Kamara e Kjaer, dopo due finte del difensore bianconero il centrale di Pioli ha la meglio e chiude in fallo laterale.22:27

76' Sostituzione Udinese: esce dal campo Lorenzo Lucca, subentra Isaac Success Ajayi.22:26

75' Sostituzione Milan: fuori Christian Pulišić, dentro Luka Jović.22:36

75' Sostituzione Milan: fuori Davide Calabria, dentro Alessandro Florenzi.22:26

73' Milan che continua una manovra forsennata alla ricerca dello spazio giusto, Udinese che attende pazientemente nella propria trequarti.22:23

71' AMMONITO Lorenzo Lucca: giallo anche per l'attaccante bianconero.22:21

68' Sostituzione Milan: fuori dal campo Tijjani Reijnders, dentro al suo posto Noah Arinzechukwu Okafor.22:21

67' Lancio chilometrico di Lovric, che con precisione pesca lo scatto fulmineo di Kamara. Gabbia superato, Maignan con tempismo compie un'uscita che mantiene a galla il Milan.22:17

66' Il suggerimento di Adli attraversa tutta l'area di rigore bianconera, efficaci le marcature a uomo dei giocatori di Cioffi.22:17

65' AMMONITO Walace Souza Silva: intervento in ritardo ai danni di Ruben Loftus-Cheek.22:16

62' GOL! GOL THAUVIN! UDINESE-Milan: 2-1. Rimonta completata dai bianconeri, a segno il subentrato Thauvin! In area di rigore rossonera, la retroguardia di Pioli compie un'ingenuità di cui approfitta il francese, che fresco di energie trova la lucidità giusta per indirizzare la sfera sotto l'incrocio. Maignan non interviene, Udinese che la ribalta.



60' Sostituzione Udinese: fuori anche Lazar Vujadin Samardžić, subentra al suo posto Martín Ismael Payero.22:11

60' Sostituzione Udinese: esce dal campo Festy Oseiwe Ebosele, lo sostituisce Kingsley Osezele Ehizibue.22:10

59' DI TESTA GIROUD! Ripartenza veloce dei rossoneri, con Pulisic che giunto al limite dell'area avversaria crossa dentro un morbido cross su cui Giroud si avventa compiendo una difficile torsione. Okoye costretto ad un tuffo ma blocca saldamente la sfera.22:10

57' Ebosele aumenta i giri del proprio motore, scorrendo rapidamente lungo la banda di destra, un recupero più che generoso di Leao interrompe l'iniziativa dell'esterno di Cioffi. Applausi dal settore ospite per il portoghese.22:07

56' AMMONITO Florian Tristán Mariano Thauvin: giallo per il subentrato.22:06

55' Kristensen in uscita anticipa lo stop di Adli, poi vuole velocizzare la manovra con un repentino cambio di gioco verso Hassane ma la traiettoria è di molto fuori portata. Rimessa laterale Milan.22:06

52' AMMONITO Festy Oseiwe Ebosele: blocco falloso ai danni di Theo Hernandez.22:03

51' Dopo un'infinita serie di contrasti, Walace eccede in veemenza ed atterra Calabria con un pestone irregolare. Punizione Milan dalla metà campo, batte Adli che gioca corto per Reijnders.22:02

49' Decisiva la scivolata di Gabbia, che rimedia all'errore di Calabria anticipando l'allungo palla al piede di Ebosele.21:59

47' Il primo possesso del secondo tempo è giostrato dal Milan.21:55

46' Sostituzione Udinese: fuori Roberto Maximiliano Pereyra, subentra Florian Tristán Mariano Thauvin.21:56

46' SI RIPARTE! Inizia la ripresa del match.21:55

Squadre negli spogliatoi che approfittano dei 15' di break.21:42

Si chiude dopo ben 7' di recupero la prima frazione di gioco al Blue Energy di Udine, parziale fisso sull'1-1. Apre le danze Loftus-Cheek al minuto 31', dopo una forte spinta rossonera, con il diagonale scagliato alle spalle di Okoye grazie al suggerimento di Theo Hernandez. Segue una gara dai ritmi molto alti, ma al minuto 35' dei cori di stampo razzista rivolti a Mike Maignan costringono Maresca ad interrompere il gioco, con il Milan che decide all'unanimità di rientrare momentaneamente nel tunnel degli spogliatoi. Dopo cinque minuti di stop, torna la calma al Blue Energy e si può proseguire, ma immediatamente al minuto 42' Lazar Samardzic sigla la rete dell'1-1 trasformando l'assist di Lucca con un preciso tiro a giro sul primo palo. Primo tempo che si chiude al minuto 52'.21:42

45'+7' FISCHIO DI MARESCA: termina il primo tempo.21:37

45'+6' Milan che chiude in avanti con un corner, Okoye allontana il cross di Adli.21:37

45'+5' Tiro da distanza siderale da parte di Kamara, Maignan blocca la sfera senza troppi problemi.21:36

45'+2' Punizione dai 25 metri battuta da Adli alla ricerca di Kjaer, Walace svetta ed allontana la minaccia.21:32

45'+1' AMMONITO Hassane Kamara: fallo tattico speso dal difensore dell'Udinese.21:31

45' Sono 5' i minuti addizionali segnalati dal direttore di gara, si giocherà fino al 45'.21:31

44' Ultimo giro d'orologio della prima frazione, poi spazio al recupero.21:30

44' ANCORA SAMARDZIC! Dopo una conduzione di almeno trenta metri, l'autore dell'1-1 sceglie la conclusione dalla distanza che si infrange sull'esterno della rete. Udinese vicino al raddoppio.21:29

42' GOL! GOL SAMARDZIC! UDINESE-Milan: 1-1. Rete che pareggia i conti al minuto 42', timbro di Lazar Samardzic! Azione che parte dai piedi di Lucca, che salta Reijnders e scarica la sfera su Samardzic, che dal limite dell'area apre il piattone e trova l'angolo giusto per battere Maignan. Tutto pari ad Udine, assist di Lorenzo Lucca.



40' Carica fallosa di Ebosele ai danni Theo Hernandez, calcio di punizione a favore del Milan dalla propria area.21:25

39' Gioco che ora può riprendere, torna la calma al Blue Energy Stadium. Si sospetta un copioso recupero.21:25

36' Partita momentaneamente interrotta, tutto il Milan rientrato nel tunnel degli spogliatoi.21:22

34' Gioco che viene interrotto da Maresca, principio di cori sospetti ai danni di Mike Maignan.21:20

31' GOL! GOL LOFTUS CHEEK! Udinese-MILAN: 0-1. Arriva al minuto 31' la rete del vantaggio rossonero, la rete è a cura di Ruben Loftus-Cheek! Determinante la discesa di Theo Hernandez lungo l'out di sinistra, con il francese che giunge al limite dell'area avversaria e scarica il suggerimento per il proprio centrocampista che calcia ad incrociare battendo Okoye. Altra rete in trasferta per l'inglese, assist a cura di Theo Hernandez.



28' Anche stavolta la traiettoria è imprecisa, Lucca rinvia in avanti con la testa sbattendo però su Pulisic.21:14

27' Traiettoria velenosa verso il secondo palo quella disegnata da Adli, Okoye costretto a concedere il corner con una smanacciata.21:12

27' Palla inattiva dai 35 metri a favore dei rossoneri, batte Adli.21:12

25' CHIUSURA DI KJAER! Ebosele incontenibile lungo l'out di destra, salta Theo Hernandez e serve un deciso filtrante su cui piomba Lucca trovando però una decisiva chiusura di Simon Kjaer. 21:10

24' Altra traiettoria tesa di Theo Hernandez alla ricerca di Giroud, palla che è però fuori misura e Ferreira addomestica con la testa recuperando il possesso.21:12

20' Secondo corner per i bianconeri, batterà Lovric.21:05

19' Palla magistrale di Theo Hernandez per il taglio di Giroud, il centravanti francese manca però il controllo a pochi metri dallo specchio. Rinvio dal fondo con Okoye.21:04

18' Lovric riceve da Kristensen e pensa alla soluzione personale concludendo direttamente in porta dal limite dell'area: palla che viene spedita di molto oltre la traversa di Maignan.21:03

16' RISPOSTA DI OKOYE! Giroud si libera dalla marcatura di Perez ed a tu-per-tu con Okoye scaglia un forte mancino che viene allontanato in calcio d'angolo dall'estremo difensore. Palla a Theo Hernandez.21:02

15' Anche in questa occasione il corner non porta alcun frutto, Ferreira spazza il pericolo in out.21:00

15' Recupero decisivo di Kamara che elude la conclusione di Reijnders, altro corner a favore dei Diavoli. Batterà Theo.21:00

13' Theo procede alla battuta con uno schema da calcio piazzato, schema che però non produce alcun effetto e Kristensen rilancia in avanti allontanando la minaccia.20:58

12' Arriva al minuto 12' il primo giro dalla bandierina per il Milan, batterà Theo Hernandez.20:57

11' Loftus-Cheek da il via alla ripartenza rossonera, conduce per cinquanta metri e scarica per Pulisic che nel tentativo di cross viene murato da Ebosele. Possesso Udinese.20:57

8' Uscita coraggiosa di Kjaer, che anticipa Samardzic guadagnando una preziosa palla inattiva all'altezza della metà campo.20:53

7' Kamara prova a liberarsi lungo l'out di sinistra, Pulisic è attento e non permette all'ivoriano di proiettarsi in avanti.20:52

5' Calcio d'angolo battuto corto dall'esterno, la sfera arriva dalle parti di Loftus-Cheek che recupera il possesso e subisce fallo facendo riordinare i suoi.20:51

5' Lovric cerca la linea di fondo, Gabbia lo chiude concedendo il corner. Batte Kristensen.20:51

3' Subito un filtrante di Pereyra per lo scatto di Ebosele, buona la copertura di Theo Hernandez.20:48

1' Il primo pallone della gara è amministrato dall'Udinese.20:48

1' PARTITI! Via ad Udinese-Milan.20:47

Fischio d'inizio programmato alle ore 20:45.20:19

I giocatori sono in campo per ultimare la fase di riscaldamento pre partita.20:18

All'assetto dei bianconeri, Stefano Pioli schiera un 4-3-3, Maignan tra i pali, terzini Calabria e Theo Hernandez a supporto dei centrali Kjaer e Gabbia, mediana affidata ad Adli ausiliato da Reijnders e Loftus-Cheek, in avanti scelto il tridente composto dagli esterni Pulisic e Leao e dall'unico centravanti Giroud.20:18

Le scelte di Mister Cioffi delineano un 3-5-1-1, con Okoye a difesa dello specchio, linea difensiva a 3 composta dal centrale Perez affiancato da Kristensen e Ferreira, densità a centrocampo con Walace in cabina di regia a supporto delle mezzali Lovric e Payero, lungo le bande laterali corrono Ebosele e Kamara, zona di trequarti affidata totalmente a Pereyra, in avanti tutto il peso dell'attacco è sulle spalle di Lucca.20:17

FORMAZIONI UFFICIALI: MILAN (4-3-3). Ospiti che rispondono con: Maignan; Calabria-Kjaer-Gabbia-Hernandez; Loftus Cheek-Adli-Reijnders; Pulisic-Giroud-Leao. Allenatore: Stefano Pioli. A disposizione: Simic, Florenzi, Jimenez, Zeroli, Musah, Romero, Terracciano, Traoré, Jovic, Okafor, Sportiello, Mirante.20:14

FORMAZIONI UFFICIALI: UDINESE (3-5-1-1). Scendono in campo: Okoye; Ferreira-Perez-Kristensen; Ebosele-Lovric-Walace-Payero-Kamara; Pereyra; Lucca. Allenatore: Gabriele Cioffi. A disposizione: Silvestri, Padelli, Masina, Tikvic, Zarraga, Quina, Camara, Success, Davis, Samardzic.20:12

A coadiuvare il fischietto partenopeo sono designati gli assistenti di linea Di Iorio-Scatragli; il IV Uomo ufficiale sarà il Sig. Baroni; postazione VAR presidiata dal Sig. Abisso, ausiliato dall'A.VAR Irrati.20:09

La direzione del match è stata affidata al direttore di gara Fabio Maresca, della sezione di Napoli.20:08

Luci accese allo Stadio Friuli di Udine, è tempo di Udinese-Milan! Nell'unico match serale di questo sabato di A, il calendario invita al confronto le due compagini dopo due mesi dall'ultima volta, nella gara dello scorso 4 novembre terminata per 0-1 a favore dei bianconeri . Milan che approda in terra friulana con alle spalle una copiosa vittoria per 3-1 ai danni della Roma, e si vede momentaneamente fisso in terza posizione con 42 punti totali. Situazione diversa quella degli odierni padroni di casa, che occupano il 16^ tassello della classifica generale con 18 punti e che provengono da un combattuto 2-2 contro la Fiorentina di Italiano.20:07

Buonasera e benvenuti alla diretta scritta di Udinese-Milan, gara valida per il turno numero 21 del Campionato di Serie A TIM.20:02