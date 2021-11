LIVE ATALANTA - SPEZIA 3-1 SERIE A 2021/2022. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Dove si gioca la partita:



Stadio: Gewiss Stadium

Città: Bergamo

Capienza: 26724 spettatori13:58

Allo Gewiss Stadium di Bergamo è tutto pronto per Atalanta-Spezia, partita valevole per la 13^ giornata di Serie A.13:58

I padroni di casa, che subiscono gol da otto partite consecutive in campionato, sono reduci da cinque risultati utili consecutivi.13:58

Lo Spezia proviene dalla vittoria interna per 1-0 sul Torino ed è la squadra che ha segnato meno gol da dentro l'area in questa Serie A (otto) e allo stesso tempo quella che ne conta di più dalla distanza (cinque, come Milan e Verona).13:59

ATALANTA (3-4-1-2) FORMAZIONE UFFICIALE: Musso - Toloi, Palomino, Djimsiti - Zappacosta, de Roon, Koopmeiners, Maehle - Pasalic - Ilicic, Zapata. A disposizione: Rossi, Sportiello, Muriel, Freuler, Pezzella, Malinovskyi, Demiral, Pessina, Scalvini, Miranchuk, Piccoli. All. Gian Piero Gasperini 14:08

SPEZIA (4-3-3) FORMAZIONE UFFICIALE: Provedel - Amian, Erlic, Hristov, Bastoni - Maggiore, Kovalenko, Sala - Verde, Nzola, Gyasi. A disposizione: Zoet, Zovko, Manaj, Reca, Kiwior, Podgoreanu, Colley, Ferrer, Antiste, Salcedo, Nguiamba, Strelec. All. Thiago Motta. 14:09

Con 22 punti in 12 giornate, l'Atalanta ha eguagliato la sua miglior partenza in Serie A a questo punto della stagione, registrata altre quattro volte nell'era dei tre punti a vittoria (la più recente nel 2019/20).14:11

Gli ultimi 10 gol dello Spezia, inclusi gli autogol, sono arrivati da nove giocatori differenti: l'unico ad aver realizzato due reti nel parziale è Daniele Verde: il classe '96 dei liguri è a quota tre reti in questo campionato, solo nella scorsa stagione (sei) ha fatto meglio nella competizione.14:11

Gasperini recupera Toloi in difesa. Ancora spazio a Koopmeiners a centrocampo al posto di Freuler e a Pasalic sulla trequarti. Ilicic e Zapata sono la coppia d'attacco con Malinovskyi relegato in panchina.14:15

Thiago Motta schiera l'ex di turno Kovalenko a centrocampo e schiera il tridente con Verde, Nzola e Gyasi. Squalificato Nikolaou in difesa, ancora indisponibile in mediana Bourabia.14:17

Dirige l’incontro Rosario Abisso coadiuvato dagli assistenti Giorgio Peretti e Alessandro Cipressa Il quarto uomo è Manuel Volpi. La coppia Var è formata da Lorenzo Maggioni e Damiano Di Iorio.14:18

1' SI PARTE! Inizia il primo tempo di Atalanta-Spezia. Il primo pallone è gestito dagli ospiti.15:01

2' Linea difensiva dell'Atalanta alta, lo Spezia attende nella propria metà campo.15:03

3' Verde tocca di prima in verticale per Nzola, pizzicato erroneamente in offside.15:05

4' Tocco di tacco di Zapata, Ilicic riceve e conclude a giro col mancino senza trovare lo specchio della porta.15:06

5' Palomino anticipa di testa Maggiore e concede agli ospiti il primo corner della gara.15:06

5' AMMONITO Gyasi per aver neutralizzato con un fallo la ripartenza della Dea condotta da Maehle.15:08

7' Lo Spezia prova a coinvolgere Nzola servendolo con palle alte a scavalcare la difesa orobica.15:09

8' Bella iniziativa di Zapata da posizione defilata, il passaggio a rimorchio per Ilicic risulta troppo arretrato.15:10

10' AMMONITO Koopmeiners per un intervento in ritardo su Bastoni.15:12

11' GOL! Atalanta-SPEZIA 0-1. Rete di Nzola. Conclusione violenta da fuori di Verde, Musso respinge male il pallone sulla traversa, Nzola raccoglie la sfera e trafigge il portiere con un tiro secco sotto le sue gambe.



13' Tentativo velleitario di Maggiore in girata nel cuore dell'area di rigore.15:14

15' Verde semina il panico nell'area orobica e crossa, Toloi intercetta il pallone con buon tempismo.15:17

17' Amian protegge l'uscita di Provedel sull'arrivo di Pasalic.15:19

18' GOL! ATALANTA-Spezia 1-1. Rete di Pasalic. Zappacosta sguscia via sulla corsia tra due difensori, mette al centro e offre un palla al bacio per Pasalic da spingere in rete.



19' Gyasi manca l'aggancio in area sugli sviluppi di un calcio d'angolo.15:21

21' Incursione solitaria di Ilicic che finisce per sbattere sul muro arancione eretto dalla difesa ospite.15:22

22' Il tiro di Maehle dalla distanza è totalmente fuori misura.15:25

23' Risponde Maggiore a Maehle con una conclusione ambiziosa da fuori totalmente sballata.15:24

24' OCCASIONE ATALANTA! Zapata si porta via nel cuore dell'area piccola due avversari, calcia forte verso la porta ma la conclusione viene murata.15:27

26' Nzola sterza verso il centro ma porta troppo la palla, buona la lettura della difesa della Dea.15:29

27' Zappacosta si mette in proprio e tenta una conclusione pretenziosa dopo una buona discesa sul versante di destra.15:32

29' OCCASIONE ATALANTA! Koopmeiners si divincola dalla marcatura e spara forte da fuori a pochi centimetri dal palo lontano difeso da Provedel.16:06

31' I padroni di casa provano a costruire, lo Spezia sornione attende e riparte in contropiede.15:33

33' Splendido slalom di Zapata, Maehle riceve il pallone e colpisce Sala sulla mano. Check in corso per un possibile calcio di rigore.15:37

35' CALCIO DI RIGORE PER L'ATALANTA! Confermato il fallo di mano di Sala.15:39

36' AMMONITO Jacopo Sala per aver intercettato con il braccio destro in area piccola il tiro di punta di Maehle diretto verso la porta.15:46

38' GOL! ATALANTA-Spezia 2-1. Rete di Zapata. Il colombiano non sbaglia dal dischetto dopo aver fallito il rigore precedente annullato a causa dell'ingresso anticipato in area di un giocatore dello Spezia.



41' GOL! ATALANTA-Spezia 3-1. Rete di Pasalic. Zapata fa valere il proprio strapotere fisico e serve l'assist per Pasalic, il quale indisturbato appoggia delicatamente in rete alle spalle di Provedel.



43' L'Atalanta continua a premere sull'acceleratore, Spezia in grande difficoltà.15:46

45' Due minuti di recupero.15:47

45'+1' Pasalic prova a incunearsi in area di rigore, Erlic lo contiene efficacemente. 15:48

45'+2' FINE PRIMO TEMPO: Atalanta-Spezia 3-1. Avanti la Dea grazie alla doppietta di Pasalic e al rigore trasformato da Zapata. Lo Spezia era passato in vantaggio con Nzola.15:49

Buon avvio per lo Spezia che sblocca il parziale grazie alla rete di Nzola sulla disattenzione di Musso. L'Atalanta reagisce prontamente e con Pasalic, sempre puntuale negli inserimenti e autore di una doppietta, e Duvan Zapata, dominante nell'uno contro uno, rovescia totalmente la situazione.15:58

L'Atalanta dovrà continuare a recitare lo stesso spartito sfruttando le corsie esterne e approfittando del maggior tasso tecnico a disposizione. Lo Spezia, invece, è chiamato a riprendersi dal contraccolpo cercando di ripartire al meglio ed evitando di disunirsi come fatto invece nell'ultimo quarto d'ora del primo tempo.15:59

46' COMINCIA LA RIPRESA, si riparte dal 3-1 del primo tempo.16:05

47' Sulla catena di destra Gyasi appoggia bene per Kovalenko, il quale scodella al centro trovando le mani protese di Musso a far suo il pallone.16:08

48' OCCASIONE ATALANTA! Ilicic, imbeccato da un tacco di Zapata, se ne va brillantemente dal limite dell'area e propone al centro su Pasalic che tutto solo colpisce clamorosamente il palo. L'azione viene fermata un istante prima per una spinta di Zapata in area su Amian.16:11

49' AMMONITO Hristov per un fallo su Koopmeiners.16:12

51' Scontro di gioco duro per Palomino, uscito temporaneamente dal campo per sottoporsi a qualche accertamento dello staff medico.16:14

52' SOSTITUZIONE SPEZIA: Esce Verde, entra Manaj.16:12

54' OCCASIONE ATALANTA! Maehle si fa tutto il campo palla al piede ma non finalizza al meglio un contropiede a campo aperto con ben quattro giocatori della Dea oltre al danese che avevano accompagnato l'azione.16:17

56' Lo Spezia prova ad affacciarsi nella metà campo dei padroni di casa, l'Atalanta attende gli avversari per ripartire.16:18

58' OCCASIONE ATALANTA! Intervento provvidenziale di Hristov in anticpo sul suggerimento di Zapata verso Pasalic. La Dea, in ripartenza e con appena tre passaggi, era già arrivata dalle parti di Provedel. 16:20

59' Bastoni con un filtrante prova ad imbucare per Nzola, la palla è tuttavia irraggiungibile per l'attaccante.16:21

60' SOSTITUZIONE ATALANTA: Esce Ilicic, entra Malinovskyi.16:21