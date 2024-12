Aggiorna Diretta-Live

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Dove si gioca la partita:



Stadio: Stadio Marcantonio Bentegodi

Città: Verona

Capienza: 39211 spettatori18:56 Fonte: Gettyimages

Benvenuti alla diretta di Verona-Milan, gara valida per la 17' giornata del campionato di Serie A!18:56

Partita che profuma da dentro o fuori per Paulo Fonseca, che non può permettersi altri passi falsi in campionato. I rossoneri, reduci dallo 0-0 casalingo con il Genoa, cercano un successo che lontano da San Siro manca dallo scorso 2 novembre. In classifica i rossoneri si trovano all'ottavo posto con 23 punti conquistati in 15 partite disputate19:02

Momento delicato anche per il Verona, che ha guadagnato un po' di ossigeno domenica scorsa con la vittoria al Tardini. Anche la panchina di Zanetti tuttavia non è al sicuro, al netto delle vicende societarie in corso. I gialloblù, prima del successo del Tardini, venivano da un periodo nero con sette sconfitte in sette gare.19:05

La direzione di gara è affidata a Livio Marinelli della sezione di Tivoli, il quale sarà coadiuvato dagli assistenti Del Giovane e Pagliardini e dal quarto ufficiale Perri. Al Var ci sono invece Serra e Chiffi19:07

FORMAZIONE UFFICIALE VERONA: i gialloblù si schierano con un 3-4-2-1: Montipò - Dawidowicz, Coppola, Ghilardi - Tchatchoua, Duda, Belahyane, Lazovic - Kastanos, Suslov - Sarr19:53

FORMAZIONE UFFICIALE MILAN: i rossoneri rispondono con un 4-2-3-1: Maignan - Emerson Royal, Thiaw, Gabbia, Jimenez - Terracciano, Fofana - Chukwueze, Reijnders, Leao - Abraham19:53

Le scelte di Zanetti: conferma la difesa a tre il tecnico gialloblù con Coppola, Dawidowicz e Ghilardi davanti a Montipò. Tchacthoua e Lazovic sugli esterni, Duda e Belahyane agiranno in mediana. Alle spalle di Sarr ci sono Kastanos e Suslov, seconda panchina consecutiva per Tengstedt19:56

Le scelte di Fonseca: confermate le indiscrezioni della vigilia, con un'altra panchina per Theo Hernandez a cui viene nuovamente preferito Jimenez. Thiaw, Gabbia ed Emerson Royal completano la difesa, mentre a centrocampo c'è l'ex Terracciano in coppia con Fofana e Reijnders più avanzato. Davanti, senza l'indisponibile Morata, ci sono Leao e Chukwueze ai lati di Abraham19:58

Squadre in campo al Bentegodi! Quasi tutto pronto per il fischio d'inizio!20:42

SI PARTE! È iniziata Verona-Milan, il primo pallone viene mosso dai gialloblù!20:46

2' Duro colpo subito da Abraham, gioco fermato da Marinelli20:48

3' Lancio di Chukwueze per l'inserimento di Terracciano, pallone mal calibrato e facile preda di Montipò20:49

5' Cross di Lazovic per Sarr che non ci arriva, dalla parte opposta piomba Tchatchoua il cui tiro in equilibrio precario viene intercettato e respinto20:52