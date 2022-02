Fiorentina

Nei Viola out Terracciano per una tonsillite, torna titolare Dragowski. In difesa con Milenkovic gioca Igor al posto di Martinez Quarta. A centrocampo rientra Bonaventura dopo la squalifica, mentre in avanti conferma per Piatek. Parte dalla panchina Cabral. Atalanta in emergenza in attacco, senza Zapata e Muriel, ci saranno Malinovskyi e Boga. Difesa composta da Toloi, Demiral e Djimsiti. Sulla trequarti ci sarà Koopmeiners.12:01