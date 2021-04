LIVE VERONA - FIORENTINA 0-0 SERIE A 2020/2021. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Dove si gioca la partita:



Stadio: Marcantonio Bentegodi

Città: Verona

Capienza: 39211 spettatori19:06

Trentaduesima giornata di Serie A, in questo infrasettimanale l'Hellas Verona ospita al Bentegodi la Fiorentina: classifica decisamente tranquilla per gli scaligeri, in difficoltà i Viola reduci dalla sconfitta 3-1 contro il Sassuolo.19:06

La squadra di Juric, nona a quota 41, ha giá raggiunto la quota salvezza e puó giá pensare con serenitá al futuro; Fiorentina invece con soli cinque punti sul Cagliari terzultimo, una sconfitta potrebbe risucchiare i viola nella loro retrocessione.19:51

Il Verona è rimasto imbattuto nelle ultime quattro partite di Serie A contro la Fiorentina (2V, 2N) e non registra una striscia più lunga senza sconfitte contro i viola nel torneo dal 1989, quando non perse per 11 gare di fila.19:50

Sono ufficiali le formazioni del match: HELLAS VERONA che si schiera con il classico 3-4-2-1, Silvestri - Davidowicz, Gunter, Di Marco - Faraoni, Tameze, Ilic, Lazovic - Barak, Bessa - Lasagna.19:55

A disposizione del HELLAS VERONA: Kalinic, Favilli, Berardi, Pandur, Rüegg, Udogie, Sturaro, Magnani, Salcedo, Zaccagni, Cetin, Colley.20:10

La formazione della FIORENTINA: 3-5-2 per i viola, che schierano Dragowski - Caceres, Pezzella, Martinez Quarta - Venuti, Amrabat, Pulgar, Bonaventura, Biraghi - Ribéry, Vlahovic.19:56

A disposizione della FIORENTINA: Rosati, Callejón, Terracciano, Malcuit, Eysseric, Olivera, Barreca, Castrovilli, Igor, Kouamé, Montiel-20:10

Juric conferma la sua difesa, a centrocampo spazio alla coppia Tameze - Ilic con Bessa e non Zaccagni sulla trequarti con Barak alle spalle dell'unica punta Lasagna.19:57

Squalificato Milenkovic, nella Fiorentina spazio a Martinez Quarta alla sinistra di Pezzella, con Caceres che scala a destra. Torna Amrabat a centrocampo, grande ex della partita, al posto di Castrovilli. Confermati in attacco Ribery e Vlahovic.20:13

Dirige il match l'arbitro Alessandro Prontera.20:19

1' INIZIA HELLAS VERONA - FIORENTINA! Primo pallone per i viola.20:47

1' Hellas Verona con la classica divisa blu, Fiorentina in bianco.20:48

2' Martinez Quarta a destra, Caceres a sinistra: Fiorentina con un rombo di centrocampo con Ribery da trequartista.20:49

3' OCCASIONE VERONA! Un tocco di Lasagna libera Bessa in area, tocco sotto su Dragowski che smorza il pallone, spazza Caceres!20:51

4' Vlahovic si libera con la forza di Gunter, per Prontera é fallo in attacco tra le proteste viola.20:51

6' Venuti cerca l'inserimento di Amrabat, gran chiusura di Tameze che guadagna anche la rimessa dal fondo.20:53

7' Cross di Faraoni, chiusura di un Amrabat che mette in angolo: gran chiusura del mediano viola.20:54

8' Lancio per Lasagna che prova il velo per Ilic, non si capiscono i due con Martinez Quarta che puó rilanciare lontano.20:55

9' Lazovic cerca l'inserimento di Dimarco, attento Pulgar in chiusura: spinge il Verona.20:56

10' Cross di Vlahovic, sfiora solo Ribery: Amrabat carica il destro ma é anticipato da Tameze.20:57

11' Cross di Venuti, Gunter anticipa il taglio di Vlahovic e spazza lontano: buon momento ora per la Fiorentina.20:58

12' VLAHOVIC! Colpo di testa della punta su punizione di Pulgar, palla di poco alta sopra la traversa.20:59

14' Partita molto equilibrata tra due squadre che si stanno affrontando a viso aperto.21:01

15' Bel tacco di Bonaventura, Pulgar non chiude il triangolo aprendo invece per Biraghi.21:03

17' Pezzella duro su Bessa, entrambi i giocatori a terra: si ferma il gioco.21:04

18' LASAGNA! Gran stop di petto e sinistro della punta, Dragowski con un riflesso mette in angolo.21:05

19' SALVA SULLA LINEA VENUTI! Colpo di testa su angolo di Lasagna, l'esterno fuori equilibrio allontana!21:06

19' AMMONITO Giacomo Bonaventura. Intervento in ritardo della mezzala su Lazovic: primo giallo del match. 21:07

20' Punizione al centro di Dimarco, facile la presa per Dragowski.21:07

21' Lazovic al centro per Lasagna, altro pallone bloccato al petto da Dragowski.21:09

23' Buon momento del Verona che sta gestendo il pallone ed attaccando la verticale, Fiorentina che aspetta.21:10

24' LAZOVIC! Continua a spingere sulla sinistra il Verona, conclusione dell'esterno che Dragowski mette in angolo.21:12

25' Conclusione volante di Faraoni che sfiora il palo, azione ferma per fuorigioco dell'esterno.21:12

27' Lasagna si libera di Pezzella e conclude, fallo in attacco dell'ex Udinese.21:14

28' Spizzata di Vlahovic per Bonaventura, allontana Ilic: Fiorentina che prova ad appoggiarsi alla sua giovane punta per far salire la squadra.21:15

29' Nel Verona Dimarco alza spesso la posizione da quinto di centrocampo con Tameze che scende sulla linea difensiva, spazio a Lazovic per accentrarsi.21:17