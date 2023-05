Luci accese allo Stadio San Siro di Milano: è tempo di Milan-Sampdoria! Terzultima giornata di questa appassionante stagione di A, e stavolta ad aprire le porte di casa sono i Diavoli di Mister Pioli, che ospitano i Blucerchiati di Dejan Stankovic. Sfida che mette in palio tre punti che, se ottenuti, sarebbero di fondamentale importanza per i padroni di casa in ottica qualificazione per la prossima Champions League 2023/2024: i rossoneri occupano momentaneamente il 5^ tassello della classifica con un bottino di 61 punti totali, al pari della Dea di Gasperini che ha trionfato quest'oggi tra le mura del Gewiss Stadium di Bergamo, imponendosi per 3-1 sul Verona di Zaffaroni. Situazione diversa, invece, quella della Doria che approda in terra lombarda da retrocessa ma che, come ha dimostrato nell'ultima giornata contro l'Empoli di Mister Zanetti, vuole una reazione d'orgoglio per concludere a testa alta questa stagione.20:08